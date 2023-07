Yhdysvaltojen ilmavoimien koneet tuovat Helsinki-Vantaalle kalustoa Bidenin vierailua varten

Helsinki-Vantaan lentoasemalle on sunnuntain ja maanantain aikana saapunut Yhdysvaltojen ilmavoimien lentokoneita. Koneet tuovat etukäteen maahan kalustoa Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin vierailua varten.

Vaikuttaisi, että koneet ovat tuoneet Suomeen ainakin kuljetuskalustoa, esimerkiksi presidentin kuljettamiseen tarkoitetun VH 60 White Hawk -kopterin.

Myös presidentti Bidenin virka-autoja näyttäisi saapuneen Helsinkiin maanantaina 10. heinäkuuta. Tämä selviää lukijan Ylelle lähettämältä videolta, jossa kaksi mustaa presidentti Bidenin virka-auton näköistä ajoneuvoa lastataan ulos Yhdysvaltojen ilmavoimien koneesta.

Pedon maineeseen noussut kulkupeli

Yhdysvaltojen presidentti liikkuu Suomessa mustalla, panssaroidulla Cadillacilla, joka on saanut lempinimen The Beast eli suomeksi peto. Lukijan videolla Helsinki-Vantaalla näyttäisi maanantaina olevan kaksi virka-auton näköistä ajoneuvoa, mutta Yhdysvaltojen presidentin virka-autoja on arveltu olevan jopa 12 identtistä kappaletta.

Vaikka yhdennnäköisyys presidentin virka-auton kanssa on huomattava, Ylellä ei ole varmuutta lukijan videolla näkyvän auton käyttötarkoituksesta.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden saapuu Suomeen myöhään keskiviikkoiltana 12. heinäkuuta. Torstaina hän osallistuu Helsingissä järjestettävään Pohjoismaisen ja Yhdysvaltojen huippukokoukseen, jota isännöi presidentti Sauli Niinistö.

