Analyysi: Turkin ja Ruotsin Nato-neuvottelujen merkillinen loppunäytös päätyi sopuun

Ruotsin Nato-jäsenyyden tieltä on poistunut iso kivi, sanoi pääministeri Ulf Kristersson maanantai-iltana. Kristersson oli juuri päättänyt neuvottelut Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin ja Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa.

Turkki lupasi vahvistaa Ruotsin Nato-jäsenyyden ”niin pian kuin mahdollista”.

Mahdollisimman pian ei tarkoita heti. Papereita kierrätetään valiokunnissa ja parlamentissa. Turkin parlamentin kesätauko on tuloillaan, ja jos asiaa ei ehditä käsitellä sitä ennen, päätös voi venyä lokakuulle. Kolme kuukautta on tässä maailmantilanteessa pitkä aika, ja haku on ollut päällä jo viime vuoden keväästä.

Myöskään Unkari ei ole vielä hyväksynyt Ruotsin anomusta, mutta se on luvannut, ettei se ole viimeinen.

Turkin viimeinen vääntö Ruotsin kanssa alkoi maanantaina synkissä merkeissä. Presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi, että Ruotsi ei voi mennä Natoon, jos Turkki ei ala vähitellen päästä Euroopan unionin jäseneksi.

Koplaus kuulosti käsittämättömältä, ja EU:n suurin maa Saksa ilmoitti välittömästi, etteivät asiat mitenkään liity toisiinsa.

Illalla kymmeneltä tilanne oli kääntynyt täysin toiseksi. Epäuskoinen tunnelma väistyi, kun maat sopivat sittenkin ja Turkki luopui jarruttamasta Ruotsin pääsyä Natoon.

Ruotsi ja Turkki ovat neuvotelleet Nato-ehdoista vuoden, useimmiten niin että Suomi on ollut mukana. Maanantaina, kun yhteisymmärrys syntyi, Suomi ei ollut paikalla.

Vuosi sitten Madridissa Suomi, Ruotsi ja Turkki sopivat kolmen kesken yhteistyöstä, joka jatkuu hamaan tulevaisuuteen. Ruotsin kanssa Turkki teki lisäksi kahdenvälisen turvallisuussopimuksen. Siinä Ruotsi lupaa torjua terrorismia ja olla tukematta kurdien äärijärjestöjä. Omasta mielestään se ei kuitenkaan sopinut mitään, mistä ei olisi ennenkin ollut puhetta.

Natoon ei pääse jäseneksi, jos se ei käy kaikille liittolaisille. Tässä turvallisuustilanteessa odotuksesta on tullut Ruotsin ja monen Nato-maan kannalta tuskallisen pitkä.

Ei ole ihan selvää, mitä Turkki lopulta sai jarrutuksellaan aikaan. Ruotsille ja Natolle tilanne näytti kiusalliselta, kun kerta toisensa jälkeen oli vaivauduttava ja nöyrryttävä neuvottelemaan asioista, jotka eivät näyttäneet oikeastaan liittyvän Naton jäsenyyskriteereihin.

EU-jäsenyyden kytkeminen Nato-jäsenyyteen saattoi olla Erdoganin provokaatio. Vastaava provokaatio on Turkin mielestä se, että Yhdysvallat kytkee F-16-hävittäjäkaupat Ruotsin hyväksymiseen Natoon.

Ruotsin jäsenyys on ollut Turkille myös kauppatavaraa. Sitä on kannattanut blokata niin kauan, kuin siitä on ollut Turkille hyötyä esimerkiksi neuvotteluissa Naton puolustussuunnitelmista. Maanantaina illalla ilmoitettiin, että Nato-maat ovat vihdoin sopineet yhteisistä puolustussuunnitelmista.

Illalla Kristersson myös kertoi, että Ruotsi on halukas edistämään Turkin viisumivapautta Euroopan unionissa. EU-asioista oli siis joka tapauksessa neuvoteltu.

EU-asioiden esiin pomppaaminen on hämmästyttävää, sillä vaikka Ruotsi ja Turkki ovat neuvotelleet vuoden, tämä ei ole tullut aiemmin esiin.

Turkin jäsenasioista ei ole ylipäätään EU:ssa paljon puhuttu sen jälkeen, kun maa onnistui luomaan EU:n kanssa jonkinlaisen kauhun tasapainon maahanmuuttokriisin jälkeen vuonna 2016. Turkki estää turvapaikanhakijoita pääsemästä EU-alueelle. Vastineeksi sille tarjottiin rahaa ja EU lupasi edistää viisumivapautta.

Naton kannalta yhtenäisyys Ruotsin jäsenasiassa on kuitenkin tärkeintä. Kun Ruotsista tulee Naton jäsen, Nato on pohjoisessa ehjä, ja Itämerestä tulee käytännössä Naton sisämeri. Lahden pohjukassa on Venäjä, muut rantavaltiot ovat Natossa.