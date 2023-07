Jopa puolet kansasta arpoo, raaskiiko lomamatkalle lähteä lainkaan autolla vai ei, ja se sataa junaliikenteen laariin

Kysyimme kesälomailijoilta Helsingin keskustassa, mitä liikennevälineitä he suosivat kotimaanmatkoillaan. Video: Matti Myller / Yle

Lähes puolet suomalaisista aikoo vähentää autoilua lomamatkoillaan hintojen nousun takia, kertoo Fintrafficin teettämä liikennekysely. Fintrafficin strategia- ja viestintäjohtajan Mikko Saariahon mukaan lomalaiset ovat aikaisempaa suunnitelmallisempia reissureittejä valitessaan. Matkustusajan minimoimiseksi moni suunnittelee reissuja ennakkoon.

– Turha ajelu on varmasti jäänyt vähemmälle, ja matkailijat suuntaavat suoremmin kohti lomakohdetta, Saariaho sanoo.

Helsingin keskustassa kävelyllä ollut Tuulikki Vaana toteaa, että auto tuo vapautta matkustamiseen.

– Kyllä se oma auto on helpoin tapa, vaikka se ei olekaan edullisin. Voi pysähtyä silloin, kun itse haluaa, Vaana sanoo.

Autoilu on Saariahon mukaan edelleen suosittua. Henkilöauton markkinaosuus koko henkilöliikenteen määrästä on 80–90 prosentin välissä.

– Monissa perheissä ollaan varmasti harkittu reissujen väliin jättämistä kuluvana kesänä polttoainekustannusten vähentämiseksi, Saariaho sanoo.

Kokonaisuudessaan matkustaminen on kasvanut Fintrafficin mukaan henkilö-, lento- ja junaliikenteen saralla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Esimerkiksi kansainvälinen lentoliikenne kasvoi noin yhdeksän prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kotimaan lentoliikenne väheni kuitenkin alkukesän aikana viime vuoteen verrattuna. Fintrafficin mukaan huhti–kesäkuun tarkastelujakson aikana Suomen sisäisiä lentoja tehtiin 12,6 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2022.

Helsingissä matkalla oleva Ilari Sainio kertoo matkustaneensa lentämällä.

– Se on nopein tapa päästä Rovaniemeltä Helsinkiin, hän perustelee.

Juna on ykkönen pidemmillä matkoilla

Saariahon mukaan kyselyn vastaajat suosivat henkilöautoa, kun taitettava matka on alle 400 kilometriä. Yli 400 kilometrin matkoilla juna on kaikkein suosituin.

– Juna on trendimatkustusväline tällä hetkellä, Saariaho sanoo.

Fintrafficin strategia- ja viestintäjohtaja Saariaho uskoo, että junaliikenteen suosio todennäköisesti myös kasvaa edelleen. Tällä hetkellä junaliikenteen osuus on Suomessa noin kuusi prosenttia henkilökilometreistä, kun se on kymmenen prosenttia muualla Euroopassa.

Saariahon mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisesti junailuun, mikä on hyvä asia ympäristöystävällisyyden näkökulmasta.

Yleinen hintojen nousu vaikuttaa eniten opiskelijoiden liikkumistottumuksiin. Fintrafficin kyselyn mukaan 41 prosenttia opiskelijoista sanoo hintojen nousun vaikuttaneen liikennevälineen valintaan. Saariaho arvelee, että opiskelijat joutuvat miettimään hyvin tarkkaan, miten festivaaleille matkustetaan tänä kesänä.

Esplanadin puistossa kävelyllä olleet opiskelijat kertovat käyttävänsä paljon junaa. Teemu Poikajärvi sanoo suosivansa junaa hinnan takia. Tiina Heikkinen kertoo puolestaan suunnittelevansa etukäteen, minä viikonpäivänä matkustaa, koska junalippujen hinnat vaihtelevat päivän mukaan.

VR:n kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilä vahvistaa, että junamatkustuksen suosio on kasvanut. Hän myös ymmärtää hyvin, miksi yli 400:n kilometrin pituiset matkat tehdään mieluusti juuri junalla.

– Onhan se nyt mukava ja rento tapa matkustaa: esimerkiksi lapset voivat leikkiä leikkivaunussa ja laskea vaikka liukumäkeä.

Tyynilän mukaan erityisesti laaja hintahaitari on kasvattanut junalippujen kysyntää kesän aikana. Tyynilän mielestä kesällä myytävät junaliput ovat verrattain edullisia matkaan nähden.

– Nyt yhä useammalla ihmisellä on varaa valita, millä junalla ja hinnalla he haluavat matkustaa, Tyynilä sanoo.

Kiskoilla matkustamisen suosio näkyy myös VR:n interrail-tilastoissa, sillä sen suosio on alkuvuonna kasvanut edelleen. Reilaajien määrä kasvoi jo viime vuonna, kun juhlittiin interrailin 50-vuotista olemassaoloa. Moni vuosia sitten reilannut lähti uudelleen nostalgiamatkalle.

VR:n kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilän mukaan interrailin suosio on ollut kasvussa erityisesti vanhemmalla sukupolvella.

– Interrail on saavuttanut erinomaisen suosion ihan Euroopan tasolla. Puolet enemmän on reilaajia nyt kuin esimerkiksi vuonna 2019. Mielestäni tämä kertoo siitä, että maata pitkin on mukava ja ympäristöystävällinen tapa matkustaa.

Tyynilä uskoo, että interrailin suosio kasvaa myös tulevaisuudessa.