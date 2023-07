Ahvenanmaa on halvan kruunun takia ruotsalaisille kallis matkakohde – kaavailtu alvin nosto olisi kova lisäisku matkailuyrityksille

Pyörämatkailu on Ahvenanmaalla suosittua. Satamassa vierailevat myös risteilyalukset. Kuva ja video: Lassi Lähteenmäki / Yle

Ahvenanmaan matkailussa on eletty neljä poikkeuksellista kesää. Tästä piti tulla normaali, toisin kävi. Halpa kruunu on saanut ruotsalaiset nuukailemaan saarimaakunnan matkakohteissa.

Normaalina aikana Ahvenanmaalla matkailevista puolet tulee Ruotsista ja lähes saman verran Suomesta.

Muista maista saapuu hyvin vähän matkailijoita. Ahvenanmaan läntisellä puolella ruotsalaisten osuus on todella merkittävä.

Länsipuolen lomakohteista merkittävä on Eckerö, jossa sijaitsee Käringsund Resort & Conference. Ison ja monipuolisen lomakohteen vieressä on satama, josta pääsee Eckerö Linen laivojen kanssa Ruotsin Grisslehamniin.

Yhteys Ruotsiin on nopea ja sujuva, ja sen takia ruotsalaiset matkailijat käyttävät paljon Eckerön matkailupalveluja.

Avaa kuvien katselu Moni asia tuo nyt paineita nostaa hintoja, sanoo Käringsundin matkailukohdetta johtava Hubertus von Frenckell. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Käringsundin lomakohteen toimitusjohtaja Hubertus von Frenckell tietää jo nyt, että firmaa pitää pyörittää tänä kesänä ohuella katteella monestakin syystä.

Ukrainaan kohdistuneen sodan seurauksena yleinen hintataso on noussut. Kun tähän lisätään halpa kruunu, on selvää, että ruotsalaisten lomakäyttäytyminen on muuttunut.

– Halpojen aktiviteettien myynti sujuu mainiosti, mutta vähän kalliimmat, esimerkiksi vesijettisafarit, eivät myy samalla tavalla kuin pari vuotta sitten, Frenckell harmittelee.

Avaa kuvien katselu Käringsund on iso matkailukohde Ahvenanmaan Eckerössä. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Arvonlisäveron nostoa pelätään

Petteri Orpon (kok.) uusi hallitus on ohjelmassaan kirjannut nostoa arvonlisäveroon. Matkailualalla se tarkoittaisi nousua kymmenestä 14 prosenttiin.

Ahvenanmaan matkailuyritykset toivovat, että tämä jäisi toteutumatta.

– Jos alv nousee, sen on pakko mennä hintoihin. Kyllä me jotenkin selviämme, mutta ei se helppoa ole, tuskailee Frenckell.

Avaa kuvien katselu Eckerön ja Ruotsin Grisslehamnin välisellä linjalla laivat ovat olleet usein täyteen buukattuja. Kuva: Markku Sandell / Yle

Täyteen buukattuja laivoja

Yksi ahvenanmaalaisten harmi on, että matkustajalaivojen kapasiteetti on Ahvenanmaan vesillä viime aikoina vähentynyt.

Tämä on johtanut siihen, että varsinkin Eckerön laivat ovat toistuvasti olleet täyteen buukattuja, eikä uusia vuoroja enää pysty lisäämään. Vilkasta on ollut myös Viking Linen laivoilla.

Kapasiteetti pieneni, kun Tallink Silja jätti toisen Turusta Ahvenanmaan kautta Ruotsiin liikennöivistä aluksista rannalle ja Viking Line myi Rosellan Kreikkaan.

Rosella oli ahvenanmaalaisten suosiossa, ja se kulki Ahvenanmaan ja Ruotsin väliä.

Finnlines on uusimassa laivojaan Naantalista Ahvenanmaan kautta Ruotsiin kulkevalla reitillä, mutta se tapahtuu vasta lomakauden jälkeen. Helpotusta tähän kesään ei siis ole tiedossa.

Avaa kuvien katselu Tänä kesänä Maarianhaminassa vierailee muutamia risteilyaluksia joka viikko. Norjasta Tukholmaan lähtenyt Viking Mars rantautui päiväksi Maarianhaminaan. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Elpymistä koronan jälkeen

Korona-ajan jälkiä on luettavissa yhä Ahvenanmaan matkailussa. Koronan aikana suomalaiset löysivät Ahvenanmaan uudelleen ja tämä on monelle jäänyt päälle.

Suomalaisten osuus matkailijoista onkin pidemmällä aikavälillä katsottuna kasvanut. Se näkyy myös tänä kesänä.

Varsinkin pyöräilymatkailu on nyt hyvässä nosteessa. Suomesta pääsee Ahvenanmaalle fillarilla kätevästi komean saaristomaiseman halki Kustavin, Korppoon, Naantalin tai Turun kautta.

Maarianhaminassa on iso pyörävuokraamo, josta saa vuokrattua ajopelin, jos tulee Ahvenanmaalle ilman kaksipyöräistä.

Ahvenanmaalla on paljon pyöräteitä ja maasto on mukavan tasaista. Pienessä saarimaakunnassa kaikki kohteet ovat lähellä.