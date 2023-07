Purjehduskurssit täyttyvät, vaikka Saimaalta ei enää ole yhteyttä merelle

Joensuulainen Juha Pasanen seuraa Pohjois-Karjalan Linnunlahden venesatamassa, kun purjehduskurssin tamperelainen osallistuja Arttu Tiainen laittaa purjevene Auran juoksulankaa laiturilla lähtöasentoon.

Muut kurssilaiset, Arto Koponen, Riikka Kettunen ja Riikka Naumanen hoitavat omia tehtäviään Auran kannella.

Pasasen koulutusperiaatteena on laittaa kurssilaiset hommiin alusta asti.

– Minä en tee puolesta mitään, vaan kurssilaiset aloittavat miehistötaitojen opettelun välittömästi kurssin alettua. He saavat ajaa jo ensimmäisenä päivänä veneen ulos satamasta, Juha Pasanen kertoo.

Menossa on nelipäiväisen kurssin viimeinen päivä, ja kaikki tietävät jo miten alus valmistellaan päivän purjehdukseen. Kouluttaja varmistaa katseella että homma sujuu. Joensuun Veneilykoulun rehtori Pasasen mukaan itse tekemällä ja asioita toistamalla oppi jää parhaiten mieleen.

Tällä kertaa veneen ali ei ui jättimäinen valas, eikä delfiinejäkään ole luvassa. Sellaisiakin hetkiä Atlantin yli purjehtinut Pasanen on purjeveneessä saanut kokea.

Juha Pasanen on siviiliammatiltaan opettaja, ja toiminut myös koulutussuunnittelijana. Aikuiskoulutus on tuttua asiaa.

– Purjehtimisen aloitin pikkupoikana optimistijollalla, jonka kaikenlaiseen uuteen innostuva isäni meille jostain hankki Pohjois-Savoon. Ei ollut mitään oppia tarjolla, vain kirjaston kirjat joista etsin perustietoja.

– Vaikka kovasti mainostetaan, että kantapään kautta kyllä oppii, niin eihän se välttämättä ole paras opintie. Jossain vaiheessa tuli sitten mieleen, että hyvä olisi tälläkin seudulla voida opiskella veneilyyn liittyviä perusasioita ja erityisesti purjehdusta. Aiemmin oppiin oli lähdettävä aika kauas, rannikolle asti, Pasanen kertoo Veneilykoulun synnystä.

Purjehduskurssilaiset ajavat Auraa ulos laiturista kohti päivän seikkailuja. Noin yhdeksänmetrinen matkapursi, 80-lukuinen Bavaria 30 suuntaa kohti pohjoisen Saimaan Pyhäsaarta. Kuva: Siru Päivinen / Yle

Kesän toinen purjehtijakurssi on lähdössä päätöspurjehdukselle Pyhäselälle. Tavoitteena on opetella karttatyöskentelyä ja keula-ankkuriin kiinnittyminen, sekä kuinka toimia tilanteessa jos joku veneestä putoaa yli laidan.

Muuttuva ilmasto puhuttaa myös sisävesillä

Joensuun Veneilykoulu järjestää tänä kesänä kolme nelipäiväistä purjehtijakurssia, jotka täyttyivät heti kun tieto niistä tuli. Joensuun Veneilykoulu on Suomen Purjehduksenopettajat PORY ry:n auktorisoima purjehduskoulu.

– Kursseille on tunkua. Koronan jälkiaalto näkyy veneilyn suosiossa edelleen. Samoin on näkyvissä, että moottoriveneellä veneilyn aloittaneita siirtyy purjeiden puolelle, Pasanen kertoo.

Purjeveneissä tuulet ovat keskeinen havainnoinnin kohde. Sään ilmiöt yleensäkin on osattava huomioida ja ennakoida vesillä mahdollisimman hyvin.

Hitaan elämän viehätys, äänetön liikkuminen vesillä ja luonnon läheisyys houkuttavat purjeveneen kannelle. Kuva: Siru Päivinen / Yle

Turvallisuus, tuulitietoisuus ja viestintä ovat kurssin kivijalkoina. Tavoitteena on neljään päivään kouluttaa kurssilaisista osaava miehistö, jonka kanssa voi lähteä rauhallisesti vesille.

– Ilmastonmuutos puhuttaa veneilijöitäkin. Kurssilaiset ovat esimerkiksi pohtineet miten tuulta ja aurinkoa voisi tehokkaammin käyttää, ja sähkömoottoreita odotellaan kovasti veneisiin. Purjeveneissähän polttoainetta kuluu vähän, mutta siitä vähästäkin haluttaisiin eroon, Pasanen kertoo.

Osalla tähtäimessä huviveneen kuljettajan lupakirja

Purjehdus harrasteena on muuttunut. Se kilpailee nykyisin perheiden ajasta muiden harrasteiden kanssa.

– Kokokesän purjehtijoita ei enää juuri ole. Purjehtimassa ollaan selvästi lyhempiä aikoja. Myös veneiden vuokraus yleistyy, Juha Pasanen kertoo.

Vuokraveneen kuljettajan on pystyttävä osoittamaan pätevyytensä vesillä liikkumiseen, ja tämä tuo osan kurssilaisista opin ääreen.

– Ajatus on, että kun nyt ensin tulen purjehtijakurssille, niin sieltä menen päällikkökurssille, ja sitten saan lopulta vaikkapa saaristopäällikkötutkinnon tehtyä. Sen jälkeen voi hakea Trafilta kansainvälisen huviveneenkuljettajan lupakirjan, jolla voi vuokrata veneen vaikka Välimereltä. Tämä mahdollistaa koko perheen purjehtimisen muuallakin kuin Suomessa, Pasanen kertoo.

Saimaalta merelle ei tällä hetkellä voi veneillä. Vakuutusyhtiöt eivät myönnä kanavan alueelle vakuutuksia lainkaan. Muutos on iso, sillä mereltä on tultu mielellään Saimalle, ja toisaalta järvialueelta pääsy merelle on ollut aina haluttu seikkailu.

Laiturin luona saattaa yhä kuulla: ”Hyppää perkele!”

Hitaan elämän viehätys ja luonnon lähellä oleminen ovat purjehduksen kestomagneetit.

– Tässä ollaan todella lähellä luontoa ja luonnon ehdoillahan purjeilla liikutaankin. Arjen paineet halutaan jättää maihin ja vapautua hetkeksi vesiseikkailuihin, Pasanen pohtii.

Aina se ei onnistu. Sen on huomannut jokainen, joka on pidempään seuraillut venekuntien rantautumisia. Yhä vielä kuulee jonkun ruorin takaa satunnaisen karjaisun: Hyppää perkele!

– Valitettavasti se ”olento” on yhä elossa, sellaisia tilanteita olen itsekin ollut laiturissa todistamassa. Usein siellä on ollut rantautumisen aiheuttama stressaantunut tilanne päällä ja viestintä on pettänyt pahemman kerran, Pasanen naurahtaa.

– Ei ole kerrottu keulaköyden kiinnittäjälle, mitä häneltä oikeastaan odotetaan. Tilanteet laiturissa voivat tulla nopeasti, toisten alusten keskellä on usein ahdasta, ja sitten tuleekin kiire. Ajatustenluku ei kuitenkaan onnistu vesillä sen paremmin kuin maissakaan. Ensin on tiedettävä miten ja milloin toimia, ja sitähän voi opetella vaikkapa purjehduskurssilla, Juha Pasanen vinkkaa.

