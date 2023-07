Poikasia kuolee kymmenittäin joka päivä – satamassa raivoava lintuinfluenssa kurittaa suurta lokkiyhteisöä Lahdessa

Virus voi pian tarttua muihin lintulajeihin, jotka syövät taudin heikentämiä lintuja ja raatoja. Lintuinfluenssa on aiheuttanut useita lintujen juokkokuolemia Suomessa tänä kesänä.

Lahden sataman aallonmurtajalta kantautuva tuhansien naurulokkien kirkuna on kuulunut erittäin voimakkaana läpi alkukesän.

Nyt äänivalli on vaimentunut, kun pesiminen on takanapäin, ja lähiviikkoina edessä on syysmuutto.

Monien lokinpoikasten poismuutto tyssää kuitenkin jo alkumetreille, sillä aallonmurtajan yllä leijuu kalman haju. Joka päivä kymmeniä, jopa satoja naurulokin poikasia löytyy kuolleina rantakiviltä. Joukossa on myös aikuisia lintuja.

Avaa kuvien katselu Lintuinfluenssan heikentämä naurulokin poikanen on helppo saalis. Kuva: Markku Tuhkanen / Yle

Tiheään lokkiyhteisöön on iskenyt lintuinfluenssa, joka saa linnun ensin apaattiseksi ja voimattomaksi, kunnes kuolema korjaa.

Ruokavirasto vahvisti juhannuksena Lahdessa kuolleen naurulokin kuolinsyyksi korkeapatogeenisen H5N1-tyypin lintuinfluenssan.

Lintuinfluenssa on aiemmin kesällä aiheuttanut lintujen joukkokuolemia Hämeenlinnassa ja Salossa.

Uhka myös raadonsyöjille

Helsingin yliopiston ekosysteemien ja kaupunkiympäristön professori Heikki Setälä käy päivittäin tarkkailemassa lintuyhteisöä Lahden satamassa. Hän asuu lähistöllä.

– Variksilla, korpeilla ja harmaalokeilla on nyt pöytä katettuna. On jännittävää seurata, milloin ensimmäisessä raadonsyöjässä näkyy merkkejä viruksen tarttumisesta, sanoo Setälä.

Avaa kuvien katselu Lahtelainen professori Heikki Setälä kaukoputkensa kanssa on päivittäinen vieras Lahden satamarannassa. Kuva: Markku Tuhkanen / Yle

Setälän mukaan Suomessa on verrattain vähän kokemusta siitä, miten tällainen epidemia käyttäytyy ja mihin mittasuhteisiin se voi laajeta.

Selvää kuitenkin, on että Lahdessa kesäisin pesivä naurulokkiyhteisö tulee merkittävästi heikentymään tuleviksi vuosiksi viruksen jäljiltä.

– Aina lintujen joukossa on myös poikkeusyksilöitä, jotka ovat resistenttejä virukselle. Nämä sitten palaavat ja niiden toimesta kanta vahvistuu taas vuosien mittaan, Setälä kuvailee.

Professori muistuttaa, että sairaisiin tai kuolleisiin lintuihin koskemista pitää välttää, vaikka lintuinfluenssa tarttuu ihmisiin huonosti.

Vaikka lintuinfluenssa ei tartu nisäkkäisiin tai ihmisiin, niin se mahdollisuus on vain muutaman virusmutaation päässä, Setälä sanoo.