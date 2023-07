S-ryhmä avaa Tampereelle täysin automatisoidun ruokakaupan

Tampereen keskustaan avattava automaattikauppa toimii pääosin ilman henkilökuntaa. S-ryhmän mukaan kyseessä on testi, jolla selvitetään itsepalvelukaupan ja uuden teknologian toimivuutta.

S-ryhmä aikoo avata uudenlaisen automaattikaupan Tampereen keskustaan. Elo-syyskuussa avautuva Puutarhakadun automaatti-Sale toimii pääsääntöisesti ilman henkilökuntaa. Se on avoinna ympäri vuorokauden.

S-ryhmän mukaan malli on uusi Suomessa. Pieniä automaattikauppoja on ennestään, mutta niissä ei ole yhtä laajaa palveluvalikoimaa. Palveluihin kuuluu esimerkiksi samaan tilaan sijoittuva Prisman verkkoruokakaupan noutopiste.

Automaattimyymälässä ei myydä alkoholia, tupakkaa tai muita ikärajavalvottavia tuotteita.

Pirkanmaan Osuuskaupan ja S-ryhmän kumppani pilotissa on kotimainen startup-yritys Blockstore Group, joka on kehittänyt automaattikaupan älykkään tuoteseurannan. S-ryhmän mukaan tarkoituksena on selvittää itsepalvelukaupan valikoiman ja uuden teknologian toimivuutta yhdessä asiakkaiden kanssa.

Automaattikaupaksi muuttuvan myymälän henkilöstö jatkaa uudella työnkuvalla.