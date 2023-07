Suomen vanhin rengastettu lintu lentää Selkämeren rannoilla

Merikihujen ja räyskien rengastaja ei tiennyt 1980-luvun lopulla, miten pitkäikäiseksi tuolloin rengastamansa merikihun poikanen voisi elää. Nyt linnusta on tehty havainto.

Porilainen biologi Kari Mäntylä hankki ensimmäisen veneensä vuonna 1977. Omien sanojensa mukaan hän huomasi pian, ettei pelkkä veneily ole kiinnostavaa. Mäntylästä tuli saaristolintututkija.

Kari Mäntylä on liikkunut Porin edustan karikkoisilla vesillä siitä asti. Linnuista hänen kiinnostuksen kohteinaan ovat olleet erityisesti räyskät ja merikihut, joita pesii harvalukuisesti aavan meren laidoilla.

Merikihu on loiseläjä, joka ryöstää ravintonsa lokkien ja tiirojen ensin pyydystämästä ravinnosta. Mäntylä on havainnut, että ne valtasivat aina ennen pesimispaikakseen korkeimman paljaan kallionlaen, mistä näki kauas.

– Nyt sinne on ilmestynyt vielä komeampi iso petolintu, merikotka, joka on pistänyt koko saaristolinnuston uuteen asentoon, Kari Mäntylä sanoo.

Vuosikymmenten aikana Mäntylä on rengastanut 200 merikihua. Vuonna 1987 hän rengasti kymmenen merikihun poikasta. Yksi niistä lentää edelleen.

Avaa kuvien katselu Vanha merikihu pesii Merikarvialla. Kuva: Matti Sillanpää

36 vuotta on linnulle pitkä ikä

Vanha merikihu palasi tänäkin vuonna Merikarvialle pesimissaareensa. Kihut ovat paikkauskollisia synnyinseudulleen. Aiempina vuosina pesintä on onnistunut.

Kimmo Nuotio ja Matti Sillanpää havaitsivat iäkkään linnun, sillä se on helppo tunnistaa sille vuonna 2010 laitetusta tunnisterenkaasta, josta voi kaukoputkella erottaa kirjaimia ja numeroita.

Naaras pesii kivikkoisen saaren keskiosassa lähellä aavaa merta.

Tänä kesänä pesintä ei onnistunut. Satakunnan merialueen kihuja havainnoiva Kimmo Nuotio epäilee, että saareen on voinut uida maapeto, esimerkiksi kettu tai supi, ehkä minkki. Varisten jäljiltä olisi jäänyt munankuoria, mutta nyt niitäkään ei näkynyt.

Aiempina vuosina pesästä on lähtenyt lentoon poikasia, joista osa on palannut alueelle pesimään. Tiira- tai lokkiyhdyskunnan läheisyys on uuden pesäpaikan edellytys.

Avaa kuvien katselu Merikihut pesivät usein lähellä tiirayhdyskuntia. Kuva: YLE/Joakim Lax

Pitkän iän salaisuus

Merikihun ravinto koostuu muilta linnuilta ryöstetystä tuoreesta kalasta.

Kari Mäntylän mukaan moni muukin merilintu on pitkäikäinen, mikä saattaa johtua terveellisestä ravinnosta. Esimerkiksi vanhin tunnettu harmaalokki oli kuollessaan 35 vuoden ja 17 päivän ikäinen. Kuolleena on löydetty merikotka, jonka ikä oli 35 vuotta ja kaksi päivää.

Lintujen iät Suomessa on 21 lintulajia, joiden vanhimman yksilön tiedetään rengaslöytöjen perusteella eläneen yli 25-vuotiaaksi. Avaa kuvien katselu Harmaalokit ja muutkin lokit ovat pitkäikäisiä. Kuva: Yle, Risto Salovaara Merikarvialla pesivä merikihu on todettu vanhimmaksi vielä eläväksi Suomessa rengastetuksi linnuksi. Muut yli 30-vuotiaat Suomessa rengastetut linnut, eli etelänkiisla, ruokki, kalatiira, kalalokki, selkälokki ja räyskä ovat tiettävästi edelleen hengissä. Lähde: Birdlife Suomi, Linnut-lehti 1/23

Tiedot lintujen muuttoreiteistä tarkentuvat koko ajan, kun satelliittipaikantimien ja tunnisterenkaiden avulla havaintoja saadaan elävien lintujen liikkeistä läpi vuoden.

Selkämeren 36-vuotiaalla kihunaaraalla on ehkä ollut useampi uros, mutta iäkästä lintua on pystytty seuraamaan myös muuttomatkoilla. Alueen merikihut muuttavat jopa Etelä-Amerikan rannikolle saakka, mutta tämä yksilö ei lennä aivan niin kauas.

Muutama vuosi sitten kihujen matkaan laitettiin geopaikantimia, jotka mittasivat valoisan ajan pituutta ja paikansivat lintujen sijaintia noin sadan kilometrin tarkkuudella.

– Runsas kymmenen vuotta sitten tällä kihulla oli jalassaan paikannin. Se näytti, että lintu talvehtii Kap Verden ja Madeiran välisellä merialueella. Se ei ole ylittänyt päiväntasaajaa, Kari Mäntylä kertoo.

Avaa kuvien katselu Lähes parituhatta merikihua on saanut jalkaansa renkaan, kun Kari Mäntylä on ollut liikkeellä Selkämeren rannikolla. Kuva: Markku Sandell / Yle

Lyhyempi muuttomatka selittää ehkä osaksi linnun ikää.

– Sen ei ole tarvinnut satsata pitkään muuttomatkaan, vaan energiaa on riittänyt pesimiseen ja muuhun, Mäntylä pohtii.

Satakunnan rannikon merikihuista osa talvehtii myös Etelä-Afrikan kärjestä tuhat kilometriä lounaaseen. Siellä ovat myös tuhannet lapintiirat talvehtimassa ja kalastamassa ravintoa ryösteleville kihuillekin.

– Toinen puoli satakuntalaisista merikihuista matkaa Etelä-Amerikkaan Argentiinan ja Uruguayn rannikolle.

Siellä vastaan tulee isompia kihuja, jotka loisivat paikallisten tiirojen yhdyskunnissa.

Suomesta itään pesivien merikihujen tiedetään muuttavan talveksi Intian valtamerelle.

Aiheesta enemmän:

Luonnontieteellisen keskusmuseon taulukko: lintujen ikäennätykset