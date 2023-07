Tällainen pilvimuodostelma hämmästytti Kouvolassa – "Harvemmin niitä näkyy näin näyttävästi yhdessä", sanoo Ylen meteorologi

Poikkeukselliset pilvimuodostelmat hämmästyttivät monia ihmisiä Kouvolassa viikonloppuna. Taivaalla näkyi yhtä aikaa kahden eri kerroksen pilviä. Ilmiö sai monet myös kaivamaan kameran esiin.

Kuvien perusteella Ylen meteorologi Nina Karusto sanoo, että ylempänä oleva tasaisempi pilvimatto on keskikerroksen hahtuvapilvi eli altocumulus. Alemmassa kerroksessa puolestaan korkeita kumpupilviä eli iso cumuluspilvi.

– Pilvissä itsessään ei ole mitään erikoista, ja kumpaakin pilvityyppiä esiintyy erikseen usein taivaalla, mutta harvemmin niitä näkyy näin näyttävästi yhdessä. Yleisempää olisi, jos hahtuvapilvi olisi riekaleisempi ja kumpupilvet matalampia, kertoo meteorologi Nina Karusto.

Kahden kerroksen pilviä

Kouvolassa nähdyt pilvet kertovat siitä, että ilmakehä on kerrostunut kahdella eri tavalla.

Matalammalla ilma on ollut epävakaista. Lämpötila on laskenut voimakkaammin korkeammalle mentäessä kuin keskipilven korkeudella. Tämä on aiheuttanut enemmän nousuvirtausta.

Ylempänä ilmakehä on kerrostunut eri tavalla ja nousuvirtaukset ovat olleet hillitympiä, jolloin siihen on muodostunut kattomainen pilvikerros.

– Ilmakehässä on usein erilaisia lämpötilakerrostumia ja pilviä esiintyy eri korkeuksissa samaan aikaan, mutta tämä kyseinen sattui olemaan hyvin näyttävä yksilö, ihastelee meteorologi Nina Karusto.

Monet pilviä Kouvolassa ihastelleet arvelivat niiden ennakoivan ukkosta. Ylen meteorologi tulkitsee toisin.

– Jos alempana oleva kumpupilvi kehittyisi isommaksi, olisi mahdollisuuksia ukkospilven kehittymiseen. Ylempi pilvilautta kuitenkin estää sen kasvamisen ukkospilveksi, sanoo Ylen meteorologi Nina Karusto.

Lue tuoreimmat sääuutiset ja -ennusteet Ylen sää-sivuilta.

Oletko sinä nähnyt erikoisia pilvimuodostelmia? Voit keskustella aiheesta tämän jutun lopussa 12.7.2023 klo 23.00 saakka.