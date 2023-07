Air Force One laskeutuu huomenna Helsinki-Vantaalle – ikänsä lentokoneita bongannut Aapo Kyöstiö otti töistä vapaata, jotta näkee sen

Lentokonebongari Aapo Kyöstiö kuvaa lentokoneita Helsinki-Vantaan kentän laidalla. Niin hän on tehnyt jo vuosia, mutta on hän kuvannut koneita myös ulkomailla. Kuvaus ja editointi Matti Myller.

Air Force One on odotettu kuvauskohde muillekin lentokonebongareille. Edellisellä keralla Donald Trumpin käydessä sitä oli vantaalaisen Aapo Kyöstiön mukaan seuraamassa satoja.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin Suomen vierailu saa myös harrastajat liikkeelle.

Lentokonebongarit ovat jo käyneet seuraamassa vierailua valmistelevien koneiden tuloa ja jännityksellä odotetaan presidentin koneen Air Force Onen saapumista.

Vantaalainen lentokonebongari Aapo Kyöstiö näki ja kuvasi koneen edellisen presidentin Donald Trumpin Suomen vierailulla, mutta odottaa yhtä jännityksellä myös keskiviikkoillan kuvausmahdollisuutta.

– Kyllähän se on siistiä, kun tuollainen arvovieras tulee ja onhan hänellä iso konekin. Lisäksi kone on varmaan vaihtumassa muutamien vuosien sisällä. On hienoa nähdä se todennäköisesti viimeistä kertaa.

21-vuotias Kyöstiö on sopinut kesätyöantajansa kanssa, että saa vapaata ja pääsee kuvaamaan.

– Esimies ehkä vähän aluksi naurahti ajatukselle, mutta kivasti ja joustavasti antoi aikaa. Iso kiitos hänelle siitä.

Kyöstiön mukaan Trumpin vierailun aikaan konetta oli bongaamassa satoja ihmisiä.

Lentokonebongari Aapo Kyöstiö on asunut kentän läheisyydessä lapsesta asti.

Yli 10 vuotta lentokonebongauksia

Kyöstiö on asunut lapsesta asti laskeutuvien ja nousevien lentokoneiden alla. Lentokentän seutu on hänelle kuin toinen koti.

– Sieltä se innostus on lähtenyt. Isäni kanssa olen käynyt täällä jo tosi nuorena. Joka viikonloppu oli pakko päästä katsomaan koneita.

Katriinantie on Kyöstiölle ja monille muille lentokoneita seuraaville tärkeä havaintopaikka. Tien varrella olevilta kallioilta saa hyviä kuvia ja kuvakulmia.

– Tunnelma kentällä on tosi siisti, erilainen ja jännittävä.

Lentäjäksi pääseminen on yksi Kyöstiön unelmista.

– Se on kaukainen unelma, mutta tällä hetkellä menen vielä muilla suunnitelmilla. Jokin muu koulutus ensin ja sitten voi jatkaa, jos haluaa kouluttautua lentäjäksi.

Hyvien kuvien takia voi kärsiä epämukavuutta

Harrastus on vienyt mennessään ja kalusto on muuttunut sen mukana. Kyöstiö aloitti kuvaamisen kännykällä, siirtyi pokkarikameran kautta erilaisiin järjestelmäkameroihin. Nykyisin hänellä on laadukas kamera, jossa on pitkä objektiivi.

– Kyllä rahaa on palanut ja isälle pitää antaa iso kiitos, että hän on voinut välillä sponsoroida harrastustani.

Valokuvaus on bongarille harrastus, sitä hän ei tavoittele ammatikseen.

Huono kelikään ei hidasta bongauksia.

– Jokaisessa säässä on omat hyvät puolensa. Esimerkiksi vesikelissä saa hienot vesipöllyt. Lisäksi asetuksilla ja editoinneilla saa paljon aikaan.

Hienojen kuvien eteen Kyöstiö on valmis kärsimään.

– Täällä on paleltu ja melkein näännytty kuumuuteen, mutta on täältä aina kotiin selvitty.

Yleensä hänellä ei ole eväitäkään mukana, jos haluttu kone myöhästyy.

– On vaan pinnisteltävä kotiin saakka.

Lentokonebongari Aapo Kyöstiön kalusto on muuttunut harrastuksen edetessä. Tällä hetkellä hän kuvaa järjestelmäkameralla.

Toiveissa kuvata Boeingin E-4

Kyöstiö on vuosien aikana kuvannut tuhansia koneita, mutta vielä on toiveissa kuvata yksi tietty kone.

– Jenkkien Boeing E-4 olisi ihan siisti. Katsotaan, saadaanko nähdä se täällä tänä vuonna. Se on iso kone ja aika harvinainen. Se ei pahemmin missään näy ja ei ole juuri käynyt täälläkään. Muutamia vuosia sitten kävi, mutta en ole itse kuvannut.

Suuri kone on vähän samankaltainen kuin Air Force One, mutta eri värinen ja sisustus on erilainen.

Kyöstiö seuraa koneita flightradar24-sovelluksesta ja julkaisee kuviaan muun muassa instagramissa @helsinkiaviation nimen alla.

