Lady Gaga taidekomitean puheenjohtaksi ja Trumpin hallinnon säädöksiä kumoon – näin Bidenin ote näkyy Yhdysvaltain kulttuuripolitiikassa

Monet taiteilijat kannattivat presidentti Joe Bidenia vuoden 2020 presidentinvaalikampanjassa. Bidenia tukivat sellaiset tunnetut muusikot kuin Patti Smith ja Bruce Springsteen. Hollywood-näyttelijöistä kannattajien joukossa olivat esimerkiksi Whoopi Goldberg ja Tom Hanks.

Yksi Bidenin näkyvimmistä tukijoista oli supertähti Lady Gaga, joka lauloi Yhdysvaltain kansallislaulun Bidenin virkaanastujaisissa 20. tammikuuta 2021.

Virkaanastujaisssa esiintyi myös 22-vuotias runoilija Amanda Gorman, joka lausui runonsa The Hill We Climb. Gorman oli ensin luonnostellut tilaisuuteen Amerikan yhtenäisyyttä korostavaa runoa, mutta päätyi kirjoittamaan uuden runon sen jälkeen kun Trumpin kannattajat tunkeutuivat Capitolille.

Gormanin The Hill We Climb kuvaa kahtia jakautunutta kansakuntaa, mutta viestii myös toivosta yhtenäisyyteen.

Taiteilijat ovat siis laajasti tukeneet Bidenia, mutta minkälaista kulttuuripolitiikkaa Biden on presidenttikaudellaan tehnyt ja miten kulttuuri näkyy Valkoisessa talossa?

Trumpin taidevalinnat Valkoisessa talossa uusiksi

Asetuttuaan Valkoiseen taloon Biden laittoi ensitöikseen edeltäjänsä taidevalinnat uusiksi. Hän tilasi työhuoneeseensa alkuperäiskansaan kuuluvan taiteilija Allan Houserin veistoksen Swift Messenger, The Art Newspaper kirjoittaa.

Avaa kuvien katselu Presidentti Joe Biden Valkoisessa talossa, Yhdysvaltain presidentin virallisessa työhuoneessa eli Oval Officessa. Kuva: American Photo Archive / Alamy/All Over Press

Presidentin virallisesta työhuoneesta eli Oval Officesta sai sen sijaan lähteä presidentti Andrew Jacksonin muotokuva. Jackson oli orjanomistaja, joka allekirjoitti ”Indian Removal Actin” vuonna 1830, mikä pakotti useat alkuperäiskansat jättämään esi-isiensä maat.

Jacksonin tilalle Biden asetti muotokuvan tiedemies ja diplomaatti Benjamin Franklinista.

Biden haluaa puuttua kirjasensuuriin

Floridan kuvernööri Ron DeSantis aloitti tänä keväänä laajan opetusuudistuksen, joka on saanut floridalaiset koulut kieltämään useita kirjoja sillä perusteella, että ne eivät ole ”ikäryhmälle sopivia”.

Myöskään Gormanin Bidenin virkaanastujaisissa esittämä runo ei ole säästynyt sensuurilta. Floridalaiskoulu kielsi Gormanin runokirjan lukemisen alakoulussa ja poisti sen koulun kirjastosta.

Avaa kuvien katselu Amanda Gormanin presidentti Bidenin virkaanastujaisissa lausuma runo ei säästynyt kirjasensuurilta. Kuva: EPA-EFE / Patrick Semansky

– Tehdään yksi asia selväksi: suurin osa kielletyistä kirjoista on sellaisten kirjailijoiden kirjoittamia, jotka ovat taistelleet sukupolvien ajan saadakseen kirjansa kirjastoon. Suurin osa sensuroiduista kirjoista on queer-kirjailijoiden tai ei-valkoisten teoksia, Gorman kirjoitti Instagramissa toukokuussa.

Monet osavaltiot seurasivat pian kirjojen sensuroinnin suhteen Floridan esimerkkiä.

Biden, joka on kampanjoinut näkyvästi LGBTQ+ -yhteisön oikeuksien puolesta, on tuominnut kirjojen sensuroinnin kouluissa.

Bidenin hallinnon koulutuksesta ja kansalaisoikeuksista vastaava osasto on nimittänyt liittovaltiotason koordinaattorin, jonka tehtävänä on taistella useissa osavaltioissa lisääntynyttä kirjojen sensurointia vastaan.

Taidekomitea, jonka puheenjohtajana on Lady Gaga

Huhtikuussa popikoni Lady Gaga nimitettiin toiseksi puheenjohtajaksi presidentti Bidenin ”Taiteet ja humanistiset tieteet” -komiteaan (The President's Commitee on the Arts and the Humanities).

Avaa kuvien katselu Lady Gaga oli yksi presidentti Joe Bidenin vuoden 2020 presidentinvaalikampanjan näkyvimmistä tukijoista. Kuva: EPA-EFE /Saul Loeb

Toinen lautakunnan puheenjohtaja on elokuvatuottaja Bruce Cohen. Komiteaan kuuluvat myös esimerkiksi näyttelijät George Clooney ja Jennifer Garner. Lisäksi siinä on useita eri taidealojen edustajia.

Taiteisiin ja humanistisiin tieteisiin keskittyvän komitean perusti vuonna 1982 presidentti Ronald Reagan. Komitean tehtävänä on ”toimia neuvonantajana presidentille kulttuuripolitiikassa ja tehostaa liittovaltion tukea taiteille, humanistisille tieteille sekä museo- ja kirjastopalveluille”.

Komitea elvytettiin uudelleen viime vuoden syyskuussa. Entinen presidentti Donald Trump antoi komitean kaatua. Komitean jäsenet erosivat joukolla Trumpin kommentoitua Charlottesvillen vuoden 2017 tapahtumia.

Virginian Charlottesvillessä äärioikeiston edustaja ajoi vastamielenosoittajien joukkoon tappaen 32-vuotiaan naisen, ja presidentti Trumpin kannanottoa tapahtumiin pidettiin laimeana ja vähättelevänä.

Trump ei omana aikanaan nimennyt taidekomiteaan uusia jäseniä, vaan antoi sen kuivua kasaan.

Trumpin säädökset kumoon

Bidenin hallinto on kumonnut useita Trumpin hallinnon asettamia, taiteen monimuotoisuutta vähentäviä säädöksiä.

Heti presidenttikautensa alussa Biden kumosi Trumpin asettamat rajoitukset liittovaltion taidetoimikunnille. Rajoitusten poistuminen takaa sen, että entistä monimuotoisemmat taiteilijat saavat jälleen toimeksiantoja ja näkyvyyttä liittovaltion rakennuksissa.

Trumpin hallinto kunnostautui viimeisinä kuukausinaan viemällä läpi säädöksen, joka kielsi abstraktin ja modernin taiteen pitämisen esillä liittovaltion rakennuksissa. Säädös myös rajoitti taideteosten tyyliä ja sisältöä liittovaltion tiloissa. Trumpin mukaan liittovaltion tiloissa esillä olevien muotokuvien tuli olla ”realistisia esityksiä kyseisestä henkilöstä”.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltain entisen preisdentin Donald Trumpin hallinto asetti useita taidetta rajoittavia säädöksiä, joita Biden on kumonnut. Kuva: EPA-EFE

Kumomalla Trumpin asettaman säädöksen Biden palautti monimuotoisen lähestymistavan julkiseen taiteeseen.

Biden kumosi muitakin Trumpin kauden säädöksiä. Hän korvasi Trumpin nimittämät jäsenet Yhdysvaltain kuvataidekomissiossa (US Commission of Fine Arts), joka neuvoo presidenttiä, kongressia ja hallintoa esteettisissä kysymyksissä.

Trump oli myös säätänyt, että uusien liittovaltion rakennusten tulisi edustaa arkkitehtuurisuuntaukseltaan ainoastaan uusklassismia. Myös tämän säädöksen Biden kumosi.

The Art Newspaperin artikkelissa mainitaan, että jo ennen valintaansa presidentiksi Biden puhui lämpimästi taiteiden tukemisesta. Hänen on usein kuultu lausuvan irlantilaisrunoilijoita Seamus Heaneya ja W.B. Yeatsia.

