Saamelaiskäräjien vaaliluettelosta tipahtaneet eivät ehdi asettumaan ehdolle – apulaisoikeusasiamies: Valitusaika on liian lyhyt

Saamelaiskäräjien hallitus on kertonut käsittelevänsä vaalilautakuntien päätöksiin liittyvät oikaisupyynnöt elokuussa. Kuvassa saamelaiskäräjälakia koskeva mielenilmaus Helsingissä marraskuussa 2022.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan saamelaiskäräjävaaleja koskeva valitusaika on liian tiukka. Äänioikeutta koskevia kysymyksiä ei ennätä lainvoimaisesti ratkaisemaan ennen ehdokasasettelun määräajan umpeutumista.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin päätti olla ottamatta kantaa henkilön poistamiseen Saamelaiskäräjien vaaliluettelosta. Sakslin kuitenkin näkee, että saamelaiskäräjävaaleja koskevien valitusten käsittelyajat ovat ongelmallisia.

– Koska vain äänioikeutetut saamelaiset voivat osallistua ehdokasasetteluun, tulisi äänioikeutta koskevat kysymykset olla lainvoimaisesti ratkaistu ennen kuin määräaika ehdokkaan asettamiselle päättyy, kirjoittaa Sakslin.

Yle on nähnyt Sakslinin vastauksen kanteluun ja keskustellut hänen kanssaan sähköpostitse.

Sakslinin mukaan apulaisoikeusasiamiehellä ei ole toimintavaltaa muuttaa tai kumota viranomaisen päätöstä, tai päättää kantelijan pääsystä vaaliluetteloon. Sakslinin mukaan kysymykset vaalikelpoisuudesta kuuluvat loppujen lopuksi korkeimmalle hallinto-oikeudelle, eikä voi tuomioistuimen riippumattomuuden vuoksi ottaa siihen kantaa.

Saamelaiskäräjien hallitus tiedotti kesäkuun lopussa, että vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisupyyntöä Saamelaiskäräjien hallitukselta ja että Saamelaiskäräjien hallitus käsittelee oikaisupyynnöt elokuun puolella. Tarkempi käsittelyaika kerrotaan heinäkuun lopussa.

Sakslin toteaa, että käsittelyaika voi jopa estää ehdokasasettelun, sillä ehdokasasettelut täytyy olla vaalilautakunnalla viimeistään 4. elokuuta kello 16.00.

– Katsoin päätöksessäni, että tiedotteen sisältö on omiaan aiheuttamaan epävarmuutta siitä, onko vaaliluetteloon merkitsemistä koskevaan muutoksenhakuun varattu tarpeeksi aikaa siten, että päätökset tulevat riittävän ajoissa ennen ehdokasasettelun päättymistä, huomauttaa Sakslin.

Sakslin myös lisää, että koska muutoksenhakuaika saamelaiskäräjien hallituksen päätöksestä on 30 päivää, korkeimman hallinto-oikeuden käsittely voi alkaa mahdollisesti vasta vaalien toimittamisen jälkeen.

Asiasta kannellut Kari Kyrö: Saamelaiskäräjien hallitus viivyttelee oikaisupyyntöjen käsittelyä

Saamelaiskäräjien jäsen Kari Kyrö kanteli apulaisoikeusasiamiehelle sen jälkeen, kun saamelaiskäräjien vaalilautakunta päätti jättää hänet vaaliluettelosta pois.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta karsi äänioikeusluettelosta 86 henkilöä, joille KHO oli aiemmin antanut vaalioikeuden. Kari Kyrö on yksi heistä, jotka hyväksyttiin vuonna 2011 KHO:n päätöksellä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.

Aiheesta kannellut Kari Kyrö kertoo, ettei Sakslinin vastaus tullut hänelle yllätyksenä.

– Hänen vastauksensa oli sellainen, jonka apulaisoikeusmies voi virkansa puolesta antaa. Hän kiinnittää huomiota laillisuusasioihin ja nämä nostetaan esiin, koska tämä ei nyt näytä menevän siten, miten perustuslaki edellyttää, sanoo Kyrö.

Avaa kuvien katselu Saamelaiskäräjien jäsen Kari Kyrö karsittiin pois Saamelaiskäräjien vaaliluettelosta. Kuva: Kirsti Länsman / Yle

Tällä hetkellä Kyrö ei kuulu vaaliluetteloon eikä siksi voi asettua ehdokkaaksi saamelaiskäräjävaaleissa. Kyrö kertoo, että niille henkilöille, joita ei ole hyväksytty vaaliluetteloon, on ollut jo pitkään tiedossa se, miten tiukka aikataulu oikaisupyyntöjen tekemiseen on.

Saamelaiskäräjävaalien ehdokasasettelu loppuu 4. elokuuta ja ehdokkaaksi voi alkaa henkilö, joka on merkitty vaaliluetteloon. Kyrön mielestä on hyvä, että myös Sakslin nosti tiukan aikataulun esiin vastauksessaan.

– 14 päivää on todella tiukka aika, minkä jokainen oikaisupyynnön tekevä tietää. Tuntuu kuitenkin siltä, että saamelaiskäräjien hallitus ei päätä ajoissa siitä, minä päivänä he käsittelevät oikaisuja. Hallituksen jäsenet ilmoittavat, että he käsittelevät asian joskus lomien jälkeen, elokuun puolella aikamäärää ilmoittamatta, ihmettelee Kyrö.

Kyrö kertoo, että juuri tällä hetkellä hän ei aio jatkaa asian kanssa eikä voi lähteä ehdokkaaksi.

– Jos kukaan ei puhalla tätä peliä poikki, minulla ei ole mahdollisuutta asettaa itseäni ehdokkaaksi, sanoo Kyrö.

Vaalit järjestetään kuten laissa on määritelty

Saamelaiskäräjien tiedotteen mukaan vaalilautakunnan päätöksen oikaisupyynnöt täytyy toimittaa Saamelaiskäräjien Inarin toimistoon 14. vuorokauden sisällä Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöksen tiedoksiantopäivästä.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan puheenjohtaja Aslak Pieski kertoo, että he seuraavat vaalien järjestämisessä lakia.

– Laissa on määritelty, miten vaalit tulevat etenemään. Jos laki on asetettu näin eikä aikataulua ole mietitty, emme siihen mitään voi, Pieski huomauttaa.

Saamelaisten kulttuuri-itsehallintoelimen saamelaiskäräjien vaalit pidetään neljän vuoden välein. Seuraavat vaalit ovat ensi syksynä.