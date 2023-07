Kalle Reijonen sai sairaanhoitajan pestin Helsingistä, mutta ei uskaltanut ottaa työtä vastaan kaupungin palkanmaksun ongelmien takia

Muutama viikko sitten terveydenhoitoalalla työskentelevä Kalle Reijonen joutui tekemään poikkeuksellisen ratkaisun saadessaan sähköpostiinsa työtarjouksen.

Hän oli hakenut Helsingin kaupungilta määräaikaista sairaanhoitajan työpaikkaa digitaaliselta terveysasemalta, koska halusi päästä tekemään digitaalisen sairaanhoitajan työtä yksityisen sektorin lisäksi myös julkisella puolella.

– Työpaikan takia olin valmis matkustamaan töihin Helsinkiin ja järjestelemään arkeni niin, että voin käydä siellä töissä muutamana päivänä viikossa, Pirkanmaalla asuva Reijonen sanoo.

Reijonen oli hakenut työtä kesäkuun alussa. Rekrytointiprosessi oli edennyt nopeasti työhaastatteluun. Yle on nähnyt Reijosen saaman työtarjouksen ja sen jälkeisen viestinvaihdon.

– Olen seurannut palkanmaksuongelmia, mutta halusin kokeilla kepillä jäätä. Hakiessani työpaikkaa en tiennyt, onko ongelmia enää.

Haastattelun jälkeen Reijoselle tarjottiin työtä. Hän mietti työtarjousta yli vuorokauden – ja ilmoitti, että kieltäytyy siitä. Syy liittyi Helsingin kaupungin palkanmaksun ongelmiin.

Kun Reijonen sai työtarjouksen, hän sattui lukemaan uutisista, että ongelmat jatkuvat yhä. Piti tehdä valinta.

– En uskaltanut ottaa työpaikkaa vastaan, sillä en halua ottaa riskiä, että ongelmat jatkuisivat minunkin kohdallani. Palkanmaksu on asia, jonka on oltava kunnossa.

Helsingin kaupungin palkanmaksuun liittyvät viivästykset ja häiriöt ovat koskeneet erityisesti isoja toimialoja, kuten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa. Työntekijät eivät ole esimerkiksi saaneet palkkaansa oikean suuruisena. Palkkaa on myös maksettu liikaa tai se on puuttunut kokonaan.

Ongelmat näkyvät työnantajatutkimuksessa

Helsingin kaupungin henkilöstöosaston yksikön päällikkö Tarja Näkillä ei ole tietoa siitä, ovatko muut kaupungille töihin hakeneet henkilöt lopulta kieltäytyneet työstä juuri palkanmaksuongelmien takia. Hän pitää sitä kuitenkin mahdollisena.

– On toki inhimillistä, että nämä asiat ovat yhteydessä toisiinsa. Ilman muuta on tärkeää saada palautettua työntekijöiden ja -hakijoiden luottamus siihen, että palkka tulee ajallaan.

Helsingin kaupunki teetti alkuvuodesta sisäisen tutkimuksen, jossa selvitettiin kaupungin mainetta ja luottamusta työnantajana. Tutkimuskysymyksiin vastasivat henkilöt, jotka eivät ole kaupungilla töissä.

– Tulosten mukaan monelle nousivat mieleen palkanmaksuun liittyvät ongelmat. Samaan aikaan tuloksissa oli kuitenkin myös positiivisia mielikuvia kaupungista muun muassa isona ja monipuolisena työnantajana, Näkki sanoo.

Työnantaja ei kommentoinut aihetta

Työpaikasta kieltäytynyt Reijonen pitää mahdollisena, että kaupungin maksama palkka olisi tullut hänen kohdallaan ajallaan eikä siinä olisi ilmennyt virheitä.

– Minun pitää ajatella taloani Ruovedellä ja kesäasuntoa Espanjassa. Asun kolmen tunnin ajomatkan päässä Helsingistä, joten minulle olisi tullut säännöllisesti työmatkakuluja Helsinkiin. En voi elää pohtien, tuleeko palkka ajallaan vai ei.

Reijonen perusteli päätöstään työnantajalle lähettämässään sähköpostissa palkanmaksuongelmilla. Työnantaja kiitti tiedosta, mutta ei kommentoinut palkanmaksuun liittyvää huolta.

– Minulle jäi tunne, että rekrytoija arvasi näin käyvän. Olisin toivonut, että hän olisi ottanut minuun yhteyttä ja kertonut, ilmeneekö ongelmia enää. Avoimuus palauttaisi luottamuksen.

Tehyn juristin Tero Peltosen mukaan moni miettii Helsingin kaupungille töihin siirtymistä. "Se voi johtua myös kaupungin palkkatasosta suhteessa alueen muihin työnantajiin", Peltonen lisää.

Vuoden 2022 kesäkuussa palkanlaskennassa oli virheitä yhdeksän prosenttia. Tämän vuoden helmikuun lopussa kaupungilla oli käsiteltävänä 5600 palkkavirhettä.

Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja Anniina Kitulan mukaan viime kuukausina palkanmaksun virhemäärät ovat laskeneet merkittävästi. Kitulan mukaan virhemäärät ovat tällä hetkellä noin 2,2 prosentin luokkaa. Palkanmaksussa on aina jonkin verran virheitä, Kitula sanoo.

Kitulan mukaan on normaalia, että vuoden verran käytössä olleessa palkkajärjestelmässä on vielä haasteita. Hän kertoo kaupungin tekevän järjestelmätoimittajan kanssa aktiivisesti yhteistyötä, jotta järjestelmää saadaan kehitettyä oikeaan suuntaan.

Kitula sanoo kuulleensa muutamia keskusteluja, joissa työnhakija on pohtinut palkanmaksua. Kitulan mukaan myös palkansaajilla on toisinaan vaikeuksia ymmärtää palkkakuittiaan sekä palkan muodostumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

– Lisäämme viestimistä, jotta palkansaajat tietävät, mitä tulee tehdä, jos palkassa on virheitä. Tällä hetkellä on tilanteita, jossa pystymme esimerkiksi käsittelemään kahden päivän sisällä tilanteen, jossa palkka puuttuu kokonaan. Niissä tilanteissa, jossa osa palkasta puuttuu, on tavoiteltu käsittelyaika viisi arkipäivää. Nämä toteutuvat, jos meillä on kaikki tarvitsemamme tiedot.

Kitula lisää, että kaupunki tekee kovasti töitä päästäkseen vasteaikoihin. Tällä hetkellä palkanlaskennan asiakaspalvelun keskimääräinen odotusaika on noin 14 minuuttia.

Ongelmista huolimatta Reijonen voisi hakea kaupungille töihin uudelleen

Ammattijärjestö Tehyn juristi Tero Peltonen sanoo järjestön saaneen jo vuoden ajan tasaisesti yhteydenottoja Helsingin palkanmaksuun liittyen. Yhteydenotot ovat liittyneet siihen, että palkka puuttuu osin tai kokonaan tai että palkkakuittia on vaikea tulkita.

Huhtikuussa järjestö jätti työtuomioistuimeen palkanmaksuongelmiin liittyvän uuden kanteen.

Peltosen mukaan palkanmaksu on työnantajan päävelvoite. Häntä ihmetyttää, että Suomen suurimmalla työnantajalla on vaikeuksia järjestää toimivaa palkanmaksujärjestelmää ja resurssoida palkanmaksuun riittävästi perehdytettyä henkilökuntaa.

Kalle Reijosen mielestä ongelmia ei ratkaista tällä hetkellä tarpeeksi tehokkaasti. Hän voisi kuitenkin kuvitella hakevansa Helsingin kaupungille sairaanhoitajaksi myöhemmin uudelleen.

– Kunhan joku ottaisi vastuun palkanmaksuongelmista ja myöntäisi virheet. Yhtä hyvin minä voisin olla se, joka kuuluu siihen pieneen prosenttiin, jonka palkassa ongelmia on.

Reijonen on nyt vastaanottanut töitä Mänttä-Vilppulasta.

– Kyseessä on tämän hetken ratkaisu. Tekisin mieluummin etätöitä, koska olen rakennuttanut kotiini kunnon etätoimiston. Uudella työpaikallani vaikuttaa kuitenkin olevan loistava työporukka.

