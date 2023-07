Tuleeko Turkistakin Venäjälle epäystävällinen maa? Turkin viimeaikaiset siirrot ärsyttävät Venäjää, mutta Kreml varoo välirikkoa

MOSKOVA Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin viimeaikaiset toimet ovat väistämättä herättäneet ärtymystä Venäjällä.

Erdoğan on ilmaissut ainakin sanallista tukea Ukrainan Nato-pyrkimyksille ja näyttää viimein olevan päästämässä Ruotsin Natoon.

Symbolisesti Venäjää kuitenkin ärsyttää eniten Azov-taistelijoiden tapaus. Turkissa vieraillut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi lensi lauantaina takaisin viiden Azov-joukkojen komentajan kanssa.

Azov-rykmentin taistelijat tekivät kahden kuukauden ajan vastarintaa Venäjän joukoille Mariupolin kaupungista käydyssä verisessä taistelussa. He antautuivat viime vuoden toukokuussa.

Venäjä vapautti komentajat osana vankienvaihtosopimusta sillä ehdolla, että he pysyisivät sodan loppuun saakka Turkissa – presidentti Erdoğanin henkilökohtaisella vakuutuksella.

Venäjän parlamentin ylähuoneen eli liittoneuvoston puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Viktor Bondarev jyrisi valtiolliselle uutistoimistolle Tassille, että Turkki voi muuttua neutraalista maasta epäystävälliseksi.

– Monikasvoinen Recep Erdoğan on aiemminkin tehnyt tyhmiä ja impulsiivisia ratkaisuja: flirttaillut Isisin kanssa, vaikuttanut venäläisten lentokoneiden putoamisiin, toimittanut lennokkeja Ukrainalle, kiihottanut turkinkielisiä kansoja Suur-Turkin luomiseen, senaattori luetteli ja syytti Turkin johtajaa selkäänpuukottamisesta.

Sattumoisin Bondarev johti Venäjän ilmavoimia vuonna 2015, kun Nato-maa Turkin hävittäjä ampui alas venäläisen sotilaskoneen Turkin ja Syyrian rajan tuntumassa.

Se oli vaarallinen hetki Venäjän ja Turkin suhteissa, joita hiersi jo maiden tuki eri osapuolille Syyrian sisällissodassa.

Azov-komentajat olivat kortti propagandasodassa

Ukrainassa Azov-komentajat ovat sankareita, kun taas Venäjällä he edustavat pahuuden ydintä.

Venäjä on hyödyntänyt Azov-rykmentin äärioikeistotaustoja propagandassaan maalatakseen koko Ukrainan asevoimat natsijoukkioksi.

Mariupolissa vangittujen Azov-komentajien näyttävä kotiinpaluu on siksi Venäjälle harmillinen takaisku informaatiosodassa.

Avaa kuvien katselu Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi toi Azov-komentajat mukanaan Ukrainaan ja esiintyi heidän kanssaan lentokentällä 8. heinäkuuta. Kuva: Mykola Tys / EPA

Kovasanaisena propagandistina tunnettu venäläistoimittaja Sergei Mardan sanoi sen olevan kansallinen nöyryytys Venäjälle.

Mardan arvosteli Erdoğania ja sanoi, että Venäjä auttoi Erdoğania voittamaan presidentinvaalit, koska katsoi opposition olevan Venäjälle sietämätön vaihtoehto.

– Molemmat ovat pahempia, Mardan siteerasi nyt vanhaa Stalinin lausahdusta.

Toisaalta hän myönsi, että Venäjä tarvitsee Turkkia.

– Euroopan puoleiset osamme ovat saarrossa. Meillä on kolme vientikäytävää, ja me olemme vientiin suuntautunut maa. Kotimarkkinamme ovat pienet, Mardan sanoi.

– On Kiina, on Turkki ja on osin Iran Kaspianmeren kautta.

Venäjän johto ei toivo välirikkoa

Venäjällä ei liene suuria haluja katkoa suhteita Turkkiin keskellä vastakkainasettelua lännen kanssa.

Turkin presidentti on kertonut, että Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi tulossa vierailulle Turkkiin elokuussa.

Putinille vierailu olisi jälleen keino osoittaa, että länsi ei ole kyennyt eristämään Venäjää kansainvälisesti.

Putinin edustaja Dmitri Peskov kommentoi tänään tiistaina varovaiseen sävyyn Turkin ratkaisua päästää Ruotsi Natoon. Hän muistutti, että Naton jäsenyys velvoittaa Turkkia.

– Se ei ole koskaan ollut meille salaisuus. Siinä suhteessa emme ole katselleet asioita ruusunpunaisilla silmälaseilla, Peskov vakuutti.

Peskov sanoi, että erimielisyyksistä huolimatta Venäjä ja Turkki jatkavat suhteidensa kehittämistä.

Peskov kuitenkin piikitteli Turkkia EU-suhteista.

– Mutta tiedämme myös, että kukaan ei halua nähdä Turkkia Euroopassa. Tarkoitan eurooppalaisia. Siinä suhteessa turkkilaisten kumppaniemmekaan ei kannata pitää ruusunpunaisia silmälaseja, Peskov sanoi.

Ruotsin Nato-jäsenyyttä Kremlin edustaja tietenkin piti Venäjän turvallisuuden kannalta kielteisenä asiana.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi, että Venäjä on valmis ryhtymään tarvittaviin vastatoimiin hyvissä ajoin.

– Teemme johtopäätöksemme riippuen siitä, kuinka nopeasti ja syvästi Nato ottaa käyttöönsä Suomen ja Ruotsin alueet, Lavrov sanoi.

Hän piti varmana, että Suomi ja Ruotsi käyvät jo keskusteluja Naton infrastruktuurin sijoittamisesta lähelle Venäjän rajaa.

Avaa kuvien katselu Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat Astanassa Kazakstanissa pidetyn kansainvälisen kokouksen yhteydessä 13. lokakuuta viime vuonna. Kuva: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin pool / Sputnik / EPA

Turkki tasapainottelee

Kun sotilaslentokoneen alasampumisesta puhjennut vastakkainasettelu vuonna 2016 hellitti, Turkki ja Venäjä alkoivat yllättäen tiivistää suhteitaan.

Turkin johdolle Venäjä on ollut yksi pelastusköysi, kun Turkin talous kriisiytyi vuonna 2018 ja inflaatio alkoi jyllätä.

Turkki on edelleen tasapainotellut suhteessaan Venäjään sen jälkeen, kun Venäjä viime helmikuussa aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan.

Turkki on toimittanut aseita Ukrainaan – tunnetuimpana esimerkkinä Bayraktar-drooneja – mutta se ei ole sitoutunut länsipakotteisiin.

Turkki välitti Mustanmeren viljasopimuksen, joka on mahdollistanut viljanviennin Ukrainan satamista ja tasoittanut tunnelmia kansainvälisillä viljamarkkinoilla.

Tämä sopimus umpeutuu ensi viikon maanantaina, ja Venäjä on uhannut vetäytyä sen jatkosta.

Viime vuonna Turkin kauppa Venäjän kanssa kasvoi 93 prosenttia, kirjoittaa Nato-henkinen ajatushautomo Atlantic Council.

Venäjällä Turkki on tärkeä elektroniikan, mukaan lukien mikropiirien ja puolijohteiden, toimittaja. Maaliskuusta 2022 maaliskuuhun 2023 Turkin elektroniikkavienti Venäjälle kasvoi noin 85 prosenttia.

Turkista on pakotteiden takia tullut Venäjälle entistä tärkeämpi kohde myös maakaasun ja öljyn viennissä. Niinpä Venäjän intressissä ei ole keikuttaa venettä.

Avaa kuvien katselu Ukrainalaista viljaa kuljettava rahtialus Asl Tia kulki Bosporinsalmessa Istanbulin edustalla 2. marraskuuta viime vuonna. Viljankuljetukset on mahdollistanut Turkin ja YK:n välittämä sopimus. Kuva: Erdem Sahin / EPA

Pelikorttina turismi

Venäjällä olisi toki keinonsa hankaloittaa Turkin elämää. Jos Venäjä ei halua uhrata energiakauppaa, yksi keino olisi iskeä Turkin matkailuelinkeinoon.

Tämä nähtiin jo vuoden 2015 lentokonevälikohtauksen yhteydessä, kun Venäjä löi Turkkia matkustuskielloilla.

Edellisenä vuonna venäläiset turistit olivat tuoneet Turkkiin tuloja 6,6 miljardin dollarin arvosta, mikä vastasi noin prosenttia Turkin bruttokansantuotteesta.

Turkin arvioidaan menettäneen 5,8 miljardin dollarin tulot. Se oli noin viidennes tuloista, joita Turkki kokonaisuudessaan oli odottanut saavansa matkailusta vuonna 2016.

Lopulta Erdoğan pahoitteli kesäkuussa 2016 lentokoneen alasampumista ja Kreml tulkitsi sen hyväksyttävissä olevaksi anteeksipyynnöksi. Siitä alkoi merkittävä suhteiden korjaaminen.

Ryppyjä suhteissa on ollut myöhemminkin. Huhtikuussa 2021 Venäjä keskeytti lähes kaikki lennot Turkkiin kesäkuun loppupuolelle asti, siis vilkkaan sesongin aikaan.

Virallinen peruste olivat Turkista tulleet koronavirustartunnat, mutta päätös tuli pian sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Zelenskyi oli tavannut Turkissa presidentti Erdoğanin.

Venäjä voi siis käyttää turismia painostuskeinona, mutta eri asia on, olisiko Venäjän johdolla halua sulkea kansalaisiltaan tätä henkireikää.

Turkkilaisen Hürriyet-lehden mukaan noin 7 miljoonan venäläisturistin odotetaan vierailevan Turkissa tänä vuonna.

Venäjän vallanpitäjät ovat vielä pyrkineet pitämään yllä jonkinlaista normaalin elämänmenon mielikuvaa Ukrainaa vastaan käytävästä hyökkäyssodasta huolimatta.