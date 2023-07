Rikosseuraamuslaitos kiistää esittävänsä 20 vankilan lakkauttamista

Sukevan vankila Sonkajärvellä on yksi vankiloista, jonka lakkauttaminen on ollut esillä Risen selvityksessä.

Rikosseuraamuslaitos on selvittänyt vankiloiden määrää vuoteen 2040 asti. Selvityksessä tarkasteltiin myös vankiloiden lakkauttamista.

Rikosseuraamuslaitos Rise kiistää esittäneensä vankiloiden lakkauttamista.

Uutissuomalainen uutisoi tiistaina hallitusohjelman tavoitteesta käynnistää vankilaverkoston uudistus. Uutisen yhteydessä oli listaus vuoteen 2040 mennessä lakkautettavista vankiloista. Listalla oli 20 vankilaa.

Rikosseuraamuslaitoksen johtajan Anna Arola-Järven mukaan listaus ei ole Risen esitys hallitukselle.

– Rikosseuraamuslaitoksen esitys ei ole muuttunut maaliskuussa teh­dys­tä esi­tyk­ses­tä, joka si­säl­si uusia van­ki­la­hank­kei­ta ja li­sää työn­te­ki­jöi­tä, Arola-Järvi sanoo.

Risen esityksessä sulkemisuhan alla on yksi avovankila. Mikäli Turkuun rakennetaan uusi avovankila, käy Aurassa sijaitseva Käyrän avovankila tarpeettomaksi.

Vankiloiden määrää selvitetty

Vankiloiden määrä on ollut Rikosseuraamuslaitoksessa tarkastelun alla. Oikeusministeriö tilasi Riseltä selvityksen vankilaverkoston kehittämisestä vuoteen 2040.

Selvityksen loppuraportissa on nostettu esiin useiden vankiloiden lakkauttaminen. Esimerkiksi Itä- ja Kaakkois-Suomeen ei jäisi yhtään vankilaa.

Asiasta on uutisoinut keväällä muun muassa perussuomalaisten puoluelehti Suomen Uutiset. Myös Vankilavirkailijain liitto esitti keväällä huolensa selvitystä kohtaan.

Anna Arola-Järven mukaan selvitys on valmisteluaineistoa, jossa on pohdittu erilaisia vaihtoehtoja. Hän korostaa, että hallitukselle annetussa esityksessä lakkautuksia ei ole.

Hallitusohjelman muotoilu on väljä

Myös hallitusohjelman kirjaus vankilaverkoston uudistamisesta on muotoilultaan väljä.

Kirjauksen mukaan hallituksen tavoitteena on huolehtia siitä, että vankilaverkosto on riittävän laaja, yksiköt ovat tarkoituksenmukaisia ja että vankipaikkoja on riittävästi.

– Ministerin harkittavaksi jää, haluaako hän asettaa vankiloiden määrälle jonkinlaisen tavoitteen, Anna Arola-Järvi toteaa.

Rikosseuraamuslaitos kuuluu oikeusministeriön alaisuuteen. Uudessa hallituksessa oikeusministeri on kokoomuksen Leena Meri.