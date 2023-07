Etelärintamalta ei mitään uutta – Ukraina kertoo venäläisten olevan loukussa Bahmutissa

Ukrainalla on paljon pelissä Naton-huippukokouksessa Vilnassa tällä viikolla. Siellä tehdään Ukrainan kannalta merkittäviä ja mahdollisesti kauaskantoisia päätöksiä.

Ukraina sai tänään hyviä uutisia, kun Ranska ilmoitti toimittavansa pitkän kantaman SCALP-ohjuksia Ukrainalle. Ohjus on vastaava, kuin Britannian toimittama Storm Shadow-ohjus. Myös muuta merkittävää aseapua on luvassa.

Nato-johtajat päättivät myös muun tuen mittavasta jatkosta ja jäsenyystien yksinkertaistamisesta, vaikka itse jäsenyyskutsu saa vielä odottaa.

Ukrainan kannalta ilmoitukset uusista aseapupaketeista ovat tärkeitä, sillä Ukrainan vastahyökkäys etenee hitaasti.

Taistelut keskittyvät Bahmutiin

Ukraina on kertonut saavuttaneensa menestystä Bahmutin alueella, jossa se painostaa kaupungissa olevia venäläisjoukkoja. Ukrainan maavoimien komentaja Oleksandr Syrskyi sanoi tällä viikolla, että venäläiset ovat loukussa Bahmutin kaupungissa, ja että Ukrainalla on alueella yliote tulivoimassa.

Avaa kuvien katselu Ukrainan maavoimien komentaja Oleksandr Syrskyi esitteli karttaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille kesäkuun lopussa. Kuva: Ukrainian Presidency/SIPA/Shutterstock/All Over Press

Sotaa seuraavan asiantuntija John Helinin mukaan mukaan taistelut keskittyvät enenevissä määrin Bahmutin kaupungin ympäristöön.

– Taistelut Bahmutissa ovat muuttuneet intensiivisemmiksi, sanoo Helin.

Helin ylläpitää tilannekarttaa Ukrainan rintamalinjoista yhdessä tiiminsä kanssa.

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljarin mukaan Ukraina hallitsee kaupungin ympärillä olevia korkeita alueilta. Sen myötä Ukraina on Maljarin mukaan onnistunut kontrolloimaan kaupungin poistumisteitä ja aiheuttamaan venäläisille tappioita.

– Bahmutin takaisinvaltaus voisi olla poliittisesti tärkeää, koska sen puolustusta kritisoitiin paljon, sanoo Helin.

Avaa kuvien katselu Kuvaa Bahmutista toukokuulta. Kuva: Defence of Ukraine handout / Stella Pictures / AOP

Etelärintama – Ukraina etenee hitaasti ryömien

Etelärintamalla ei ole juuri tapahtunut muutoksia. Taisteluita on käyty esimerkiksi Robotynen kylän laitamilla.

Helinin mukaan Ukraina ei ole saavuttanut alueella varsinaisia läpimurtoja.

– Etelärintamalla tilanne on lähes staattinen. Ukraina etenee hyvin hitaasti ryömien, sanoo Helin.

Jotta ukrainalaiset saisivat läpimurron, olisi heidän ensin murrettava Venäjän raskaasti linnoitetut puolustuslinjat.

Robotynessa kyse ei ole kuitenkaan tästä. Helinin mukaan Robotynessa esteenä on enemmänkin venäläisten ensimmäinen puolustustaso, joka ei ole vielä osa Venäjän raskaasti linnoitettua ketjua.

Avaa kuvien katselu Taistelut ovat keskittyneet Robotynen ja Bahmutin alueille. Kuva: Aurora Ferm / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Helinin mukaan Ukraina ehkä yrittää heikentää Venäjän joukkoja alueella, jonka jälkeen Ukraina yrittäisi isompaa läpimurtoa.

– Valittu taktiikka vaikuttaa kuluttavan Venäjän joukkoja alueella. Kuluttamisen kautta luomaan läpimurtoja pidemmällä aikavälillä, sanoo Helin.

Venäjä painostaa pohjoisessa

Venäjä ei ole ollut täysin puolustuskannalla, vaan se on jo ainakin parin viikon ajan myös hyökännyt pohjoisempana Luhanskin alueella. Taistelut ovat keskittyneet Kreminnan alueelle, jossa on paljon metsiä.

Helinin mukaan Venäjä tuskin yrittää tavoitella mitään varsinaista läpimurtoa alueella.

– Venäjä todennäköisesti yrittää saada Ukrainan sitomaan reservejään pohjoiseen. Tarkoitus on pakottaa ukrainalaiset reagoimaan ja vähentää Ukrainan hyökkäyskykyä, sanoo Helin.

Helinin mukaan Venäjä on tuonut alueelle suhteellisen paljon hyökkäyskykyisiä joukkoja. Se on myös saavuttanut pientä menestystä alueella.

Ukraina on joutunut muuttamaan taktiikkaansa

Ukraina on kertonut, että hidas eteneminen on johtunut siitä, että se haluaa säästää ihmishenkiä. Toinen syy on Ukrainan mukaan ollut aseiden riittämättömyys.

Helinin mukaan Ukraina on kuitenkin joutunut muuttamaan alkuperäistä hyökkäystaktiikkaansa pakon sanelemana.

– Kyllähän Ukraina yritti alussa mekanisoitua hyökkäystä voimalla, mutta se ei onnistunut, sanoo Helin.

Hänen mukaansa pitkään jatkuva hidas ja kuluttava sodankäynti ei välttämättä ole järkevä ratkaisu.

– On myös mahdollisuus, että tulee enemmän tappioita, kuin mitä tulisi yhdessä onnistuneessa isossa läpimurrossa, sanoo Helin.

Helin kuitenkin myöntää, että Ukraina on muuttanut taktiikkaansa myös sen takia, ettei sen tarvitse kuluttaa uusia reservejään ”pään lyömisessä seinään”, vaan joukkoja voidaan käyttää silloin kun aika on oikea.