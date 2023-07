Katso suora lähetys kello 12: Tulevan Nato-Ruotsin kodinturvajoukot ovat vähän muutakin kuin ”vanhoja miehiä kiväärit kädessä”

Ruotsin Nato-solmu aukesi vihdoin, kun Turkki näytti maanantai-iltana vihreää valoa Nato-jäsenyyttä kohtaan.

Aurinkoista kesäpäivää viettävä haaparantalainen Henrik Oja sanoo, että nyt tuntuu hyvältä.

– Se on tärkeää, että ollaan yhtymässä pahoja voimia vastaan.

Hän tosin myöntää, että Ruotsin Nato-prosessi on ollut niin pitkäveteinen, ettei ole jaksanut joka käännettä seurata.

Myös haaparantalainen Soile Rova on tyytyväinen, sillä ”Venäjä on niin lähellä”. Tarja Rantalankila kiittelee puolestaan sitä, että Ruotsi kuuluu pian samaan joukkoon Norjan ja Suomen kanssa.

Mitä muuta kuin lisää turvallisuuden tunnetta tuleva Nato-jäsenyys ja 200 vuoden liittoutumattomuuden päättyminen Pohjois-Ruotsissa merkitsee?

Siitä otamme selvää Ylen suorassa verkkolähetyksessä keskiviikkona kello 12.

Vieras kodinturvajoukoista

Lähetyksessä keskustellaan muun muassa Ruotsin kodinturvajoukoista, jotka ovat merkittävä osa Ruotsin puolustusvoimia.

Usein kodinturvajoukkoihin liitetään mielikuva, että kyse on vanhoista miehistä kiväärien kanssa. Ruotsin puolustusvoimien esikuntapäällikkö, kenraaliluutnantti Michael Claesson tyrmää mielikuvan.

– Meillä on noin 40 paikallispataljoonaa. Rekrytoidut joukot ulottuvat etelästä pohjoiseen, ja ne ovat hyvin motivoituneita puolustamaan omia kotikaupunkejaan ja -alueitaan. Niillä on moderni varustus ja keskimääräinen ikä on noin 39 vuotta, joten suorituskykyä riittää, Claesson sanoo.

Vieraana lähetyksessä on Haaparannan kodinturvajoukkojen joukkueenjohtaja Mauri Pekkala. Hänen kanssaan Nato-jäsenyyden merkityksestä keskustelee pitkäaikainen rajayhteistyön edistäjä, Haaparannan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Bengt Westman.

Lähetyksessä kuullaan myös Jääkäriprikaatin everstin Kimmo Kinnusen arvioi Ruotsin Nato-jäsenyyden merkityksestä Suomen puolustukselle.

Suora verkkolähetys alkaa kello 12, ja se kestää noin 20–30 minuuttia. Sitä voi seurata suomeksi jutun pääkuvan kohdalta tai Yle Areenasta.