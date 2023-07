Oppositio ihmettelee hallituksen jatkuvaa likapyykin pesua – Harkimo: Eduskunta pitäisi kutsua koolle

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne kommentoi Ylelle, että hallituksen tulisi näyttää, että äärioikeiston ja rasismin uhka otetaan tosissaan. Hänen mukaansa tänään keskiviikkona kuullut kommentit olivat osin kierteleviä ja vähätteleviä.

– Äänestimme hallituksen luottamusta vastaan hallitusohjelman yhteydessä. Nyt käsillä on suhde ensin äärioikeistoon ja nyt suoraan rasismiin, ja kun katsoin (Petteri) Orpon ja (Riikka) Purran tiedotustilaisuutta, se ei lisännyt luottamusta eilen annetun julkilausuman uskottavuuteen.

Avaa kuvien katselu Pääministeri Petteri Orpo ja valtionvarainministeri Riikka Purra pitivät tiedotustilaisuuden Kesärannassa 12.7. Kuva: Silja Viitala / Yle

Harjanne kommentoi, että tällä hetkellä on vaikea nähdä, miten vihreät äänestivät hallituksen luottamuksen puolesta. Toisaalta hän pohtii, että hallitusohjelman toteuttamisen puolesta ei ole vielä paljoa arvioitavaa, koska ajallisesti hallitus on alkutaipaleella ja lisäksi hallitus on käsitellyt vaikeita hallituksen sisäisiä asioita.

SDP: Hallituksen toimintakyky ei näytä olevan parhaimmillaan

SDP:n eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Kim Berg kommentoi Ylelle, että hallituksen toimintakyky ei näytä olevan parhaimmillaan. Hänen mielestään Riikka Purran on todistettava, että hän seisoo anteeksipyyntönsä takana.

– Purran on johdettava puoluettaan niin, että rasismin ja syrjinnän nollatoleranssi ulottuu koko puolueeseen, ei vain häneen itseensä tai perussuomalaisten ministeriryhmään. Kun eduskunta palaa työhön SDP arvioi, oliko Purra anteeksipyynnössään aito ja toimiiko hänen puolueensa sen mukaisesti.

Bergin mukaan SDP toivoo kaikkien hallituspuolueiden sitoutuvan aidosti hallituksen julkilausumaan, ja että he vievät julkilausuman viestiä puolueen muidenkin kansanedustajien suuntaan.

– Ei ole hyvä asia Suomen kannalta, että ensin hallitusohjelmaneuvottelut kestivät harvinaisen pitkään ja sen jälkeen aika on mennyt kaikkeen muuhun epäolennaiseen kuin hallitusohjelman toteuttamiseen.

Avaa kuvien katselu Oppsitiopuolueet eivät pidä hyvänä asiana sitä, että Suomen hallituksen aika on mennyt sisäisten ristiriitojen selvittämiseen. Kuva: Eeva-Maria Brotherus / Lehtikuva

Keskustan, vasemmistoliiton ja Liike Nytin puheenjohtajien haastattelut tehtiin tiistaina eli ennen keskiviikkona 12.7. pidettyä pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) tiedostustilaisuutta.

Hallitus on kulkenut kohusta kohuun

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kommentoi Ylelle, että keskusta mielellään arvioisi hallitusta sen esitysten ja edistämien asioiden pohjalta.

– Muutama viikko sitten Orpon hallituksen luottamuksesta äänestettiin eduskunnassa, ja hallituksen ohjelmaan ja asioihin pohjautuen äänestimme luottamusta vastaan. Tuon jälkeen hallitus ei ole yhtään esitystä vielä antanut. Viime viikot on kuljettu kohusta toiseen, ja hallituksen sisäinen eripura loistaa kilometrien päähän. Ei nämä ainakaan luottamusta hallitusta kohtaan lisää.

Saarikko kertoo keskustan olevan valmis tukemaan hallituksen esityksiä, jos ne ovat järkeviä ja Suomelle tarpeellisia.

Saarikko ehdottaa, että kaikki eduskuntapuolueet allekirjoittaisivat uudelleen rasismin vastaisen julkilausuman. Edellisen kerran julkilausuma on allekirjoitettu vuonna 2015.

– Pitäisin hyvänä, että kaikki puolueet sitoutuisivat uudelleen näkyvästi rasismin vastaisuuteen. Minusta nyt olisi välttämätöntä, että puolueiden yhteinen julistus uusittaisiin välittömästi.

Vasemmistoliitto epäluottamuksen kannalla

Vasemmistoliitto ei luota hallitukseen.

– Äänestimme hallituksen epäluottamuksen puolesta vain muutama viikko sitten, ja meidän kantamme ei ole muuttunut siitä. Epäluottamus johtuu osittain siitä, että tämän hallituksen päättämä hallitusohjelma on syvästi eriarvoistava, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi Ylelle tiistaina.

Avaa kuvien katselu Vasemmistoliiton puhenjohtaja Li Andersson ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo osallistuivat Kultaranta-keskusteluihin Presidentinlinnassa 18. kesäkuuta. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Andersson pitää todennäköisenä, että syksyllä tulee uusia epäluottamusäänestyksiä, joissa vasemmistoliitto on epäluottamuksen kannalla.

– Tätä on ollut kiusallista seurata. Hallitus ei ole ollut montaa viikkoa olemassa, ja joka viikko se on ollut uuden kohun keskellä. Niitä on myös uutisoitu kansainvälisessä mediassa. Eli tämä vaikuttaa kovaa vauhtia kuvaan Suomesta, mikä muualla maailmassa on.

Anderssonin mukaan kohuja on ollut niin paljon, että on mielenkiintoista nähdä, kauanko tämä hallituskokoonpano ylipäätään pysyy kasassa.

Liike Nyt haluaisi eduskunnan koolle

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo ei ota kantaa puolueen luottamuksesta hallitusta kohtaan, mutta on sitä mieltä, että hallituksen tulisi kutsua eduskunta koolle ja äänestää luottamuksesta valtionvarainministeri Riikka Purraa kohtaan.

– Jos äänestys pidettäisiin, totta kai äänestäisimme epäluottamuksen puolesta. Tiistaina esiin tulleet kommentit olivat räikeitä, enkä pidä tuollaista kieltä ollenkaan sopivana. Jos on 31-vuotias perheenäiti, niin täytyy ymmärtää mitä puhuu. Ei voi mennä niin, että pyytää anteeksi ja sitten se unohdetaan.

Harkimon mukaan nyt syntyneet sotkut on selvitettävä ennen kuin aletaan käsittelemään muita asioita.