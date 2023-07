Kun Nato-johtajat kohtaavat keskiviikkona Zelenskyin, riittävätkö lupaukset vai onko Ukraina tyytymätön?

Nato-maat jatkavat keskiviikkona keskustelua Ukrainasta, nyt presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Eilen tiistaina Nato sopi, miten Ukraina pääsee jäseneksi: Nato yksinkertaistaa liittymisprosessia ja kutsuu Ukrainan jäsenekseen sitten, kun ehdot täyttyvät ja kaikki jäsenmaat ovat asiasta yksimielisiä.

Kylkiäisenä on tulossa muutakin. Nato tukee maata esimerkiksi rahallisesti. Jäsenmaat antavat edelleen aseapua.

Kokouksen yhteydessä sovittiin myös, että Ukrainan F16-hävittäjäpilotteja aletaan kouluttaa Tanskassa ja koulutuskeskus tulee Romaniaan. Kukaan ei kuitenkaan ole vielä lahjoittanut Ukrainalle F16-koneita.

Pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi tiistaina, että Ukrainan Nato-tietä siloitetaan, mutta jäsenyyskutsu vielä odotuttaa.

Zelenskyi sekä kiitti että arvosteli linjauksia

Ukraina ymmärsi, että sotaa käyvää maata ei oteta jäseneksi. Mutta maa olisi toivonut selkeän näkymän, mitä tapahtuu kun sota on ohi.

Zelenskyi ehti arvostelemaan Naton lupauksia tuoreeltaan. Twitterissä Zelenskyi kertoi olevan absurdia, että kutsulle tai jäsenyydelle ei kerrottu aikataulua. Hän sanoi Ukrainan ansaitsevan kunnioituksen.

Myöhemmin hän myös kiitti kumppanimaita tuesta ja ennakoi keskiviikon tapaamisia tukijamaiden kanssa.

Ukrainan lisäksi Nato-kokouksessa on lukuisa joukko kumppanimaita. Paikalla on myös useita Indo-Pasifisen alueen maita, kuten Australia, Uusi-Seelanti ja Japani, joilla on turvallisuushuolia Kaukoidässä.

Esimerkiksi Yhdysvallat kuuntelee ja tukee näitä maita. Naton aktiivisuus herättää joissakin Nato-maissa myös närää. Nato suunnittelee avaavansa ”yhteystoimiston” Japanissa, mikä ärsyttää Ranskaa.

Avaa kuvien katselu Presidentti Sauli Niinistö vastasi tervetulotoivotuksiin ensimmäisessä Naton huippukokouksessaan 11.7.2023. Kuva: Jani Saikko / Yle

Niinistö summaa ensimmäisen huippukokouksen kokemuksia

Keskiviikkona kuullaan myös Suomen näkemyksiä ensimmäisen Nato-kokouksen lopputuloksesta. Presidentti Sauli Niinistön odotetaan tapaavan suomalaista mediaa iltapäivällä.

Suomen tavoitteena on ensi alkuun Naton yhtenäisyys, Ruotsin jäsenyys ja Ukrainan tuki.

Suomen näkemyksiä esimerkiksi Kaukoidän huoliin ja Nato-maiden rooliin ei ole juuri kuultu julkisuudessa.

Presidentti Niinistö on myös tavannut kokouksen aikana kahden kesken useita valtionpäämiehiä, esimerkiksi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin sekä Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin.