Suomen pullojen ja tölkkien palautusjärjestelmä on maailman kärkiluokkaa – jenkkitubettajan reaktio kertoo, miksi tästä on syytä olla ylpeä

Pullojen ja tölkkien palautusjärjestelmä on suomalainen menestystarina, josta ei liiemmin henkseleitä paukutella.

Suomi on vuosikausia ollut maailman kärkimaita pullojen ja tölkkien kierrätyksessä. EU:n muovidirektiivin myötä tilanne paranee hiljalleen muuallakin ja mallia haetaan Suomesta.

Suomessa vieraileville ulkomaalaisille kehutaan tavallisesti maamme turvallisuutta, luontoa, puhdasta ilmaa, juomavettä, maksutonta koulujärjestelmää ja saunoja.

Harvemmin kukaan mainitsee pullojen ja tölkkien palautusjärjestelmää, onhan se vähän outo ylpeyden aihe.

Kuitenkin juuri juomapakkausten kierrätysjärjestelmään kiteytyy monta tekijää, jotka kuvaavat suomalaisuutta varsin osuvasti: Suomessa homma hoidetaan tunnollisesti, järjestelmä toimii, kaikki yhteiskuntaluokat osallistuvat talkoisiin eikä kukaan tee asiasta numeroa.

Suomen palautuspakkauksen eli Palpan johtajan Tommi Vihavaisen mukaan Suomi ja muut Pohjoismaat ovat pullonpalautuksessa maailmanluokkaa.

– Meillä on toimivat systeemit. Missään muualla pullojen ja tölkkien kierrätys ei ole saavuttanut niin vahvaa kattavuutta kansalaisten piirissä.

Myös lukujen valossa järjestelmä vaikuttaa uskomattoman toimivalta: Suomessa panttijärjestelmään kuuluvista tölkeistä noin 99 prosenttia ja lasipulloista 98 prosenttia päätyy kierrätettäväksi.

USA:ssa vain 10 osavaltiossa pullopanttijärjestelmä

Kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vieraili Helsingissä viime viikolla, tapahtumaa seurasi paikan päällä noin 150 ulkomaista toimittajaa.

Helsingin kaupungintalolle rakennetussa lehdistökeskuksessa ulkomaalaistoimittajille suunnattu viestinnällinen kärki vaikutti olevan Maailman onnellisin maa, joka viittaa Suomen kuuteen perättäiseen kärkisijaan World Happiness Reportissa.

Lehdistölle jaettiin tietoa myös muun muassa luontokohteista ja julkisista saunoista. Pullokoneista ei puhuttu mitään. Monet Suomessa asuvat ulkomaalaistaustaiset tuntuvat sen sijaan hyvin tietävän, että tämä asia Suomessa toimii.

Avaa kuvien katselu Joe Bidenin Suomen-vierailua seurasi noin 150 ulkomaista toimittajaa. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Suomessa neljä vuotta asunut, Los Angelesista Joensuuhun kotiutunut Doriand Mond-Arthur alias Daddi Diesel on kertonut Youtube-kanavallaan monin tavoin Suomen ja Yhdysvaltojen välisistä kulttuurieroista. Hän kertoo Ylen haastattelussa kiinnittäneensä Suomessa monta kertaa huomiota myös pullojenkeräysjärjestelmään.

– Jo ennen kuin muutin tänne itse, vaimoni kävi veljensä kanssa luonani Kaliforniassa ja he kertoivat minulle, miten järjestelmä Suomessa toimii. Pidin sitä mahtavana. Ajattelin, että sen avulla vaikkapa kodittomat ihmiset voivat saada edes jonkin verran rahaa.

Varsinaisena työnään Mond-Arthur tekee oman firmansa nimissä videosisältöjä ja voice over -spiikkauksia eri yhtiöille.

Kun hän muutti Suomeen, hän alkoi nähdä pullojärjestelmässä muitakin hienoja puolia.

– Esimerkiksi Philadelphiassa, Dallasissa tai Los Angelesissa, joissa olen asunut, on merkittävä ero katujen siisteydessä Suomeen verrattuna.

Yhdysvalloissa vain noin kymmenessä osavaltiossa on pantteihin perustuva palautusjärjestelmä. Niissäkin on puutteensa: esimerkiksi Mainen osavaltiossa pienen juomatölkin panttimaksu on vain viisi senttiä, minkä vuoksi palautusprosentit ovat varsin pieniä.

Muissa osavaltioissa pääsääntö on, että pullot ja tölkit laitetaan muun kierrätettävän jätteen tapaan kierrätysjäteastiaan ja ne lajitellaan jätteenkäsittelylaitoksella.

Pohjoismaat maailman kärkeä

Yhdysvaltojen lisäksi monissa Euroopan maissa pullopanttijärjestelmä on yllättävän heikoissa kantimissa.

Euroopassa on Palpan Tommi Vihavaisen mukaan vain hieman yli kymmenen maata, joissa pantillinen palautusjärjestelmä on käytössä. Lisäksi kourallinen maita kehittää järjestelmäänsä hyvää vauhtia, ja kymmenkunta maata vasta hiljalleen rakentaa omaa ohjelmaansa.

Taustalla on kiristyvä lainsäädäntö: EU:n muovidirektiivin myötä kaikissa jäsenmaissa on jo vuonna 2025 kerättävä 77 prosenttia muovipulloista kierrätykseen. Vuoden 2029 tavoite on 90 prosenttia.

Suomessa tavoite jo toteutuu. Vihavaisen mukaan suomalaista järjestelmää esitellään jatkuvasti eri maista tuleville delegaatioille.

– Yleensä vierailun aikana esitellään järjestelmän toimintaperiaatteet ja käydään katsomassa automaatteja, niiden pullohuoneita ja myös käsittelylaitosta, jossa materiaaleja käsitellään.

Avaa kuvien katselu Suomen palautusjärjestelmä on kattava: pullojen ja tölkkien palautuspisteitä on noin 4 000. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Mihin tölkit ja pullot päätyvät? Suomalaisen juomapakkauskierrätyksen kivijalka on pakkausten pantillisuus, joka kannustaa kuluttajia palauttamaan tyhjät juomapakkaukset takaisin kiertoon. Silloin ne eivät jää ympäristöön tai päädy sekajätteeseen. Myös palautuspaikkojen tiuha verkosto on olennainen tekijä. Kaikelle kansalle tarkoitettuja palautuspisteitä on noin 4 000. Palpan kautta kulkee vuosittain noin 360 miljoonan euron arvosta panttimaksuja. Suomi on vahvasti tölkkimaa: noin 70 prosenttia panttijärjestelmään kuuluvista juomapakkauksista on tölkkejä. Esimerkiksi Saksassa järjestelmä perustuu pitkälti uudelleen täytettäviin lasipulloihin, joiden osuus on Suomessa varsin pieni. Suomessa palautetaan tölkkejä automaatteihin keskimäärin 45 kappaletta joka sekunti. Kun tölkki menee palautusautomaattiin, se rutistetaan. Rutistetut alumiinipakkaukset kuljetetaan palautuspisteestä käsittelylaitokselle, jossa ne puristetaan suuriksi paaleiksi. Paalit sulatetaan materiaalinkierrätyslaitoksilla. Niistä tehdään monien työvaiheiden jälkeen noin 1,5 miljoonaa tölkkiä sisältävä harkko, joka valssataan 1,5 metriä leveäksi ja 10 kilometrin mittaiseksi rullaksi. Rullalla olevaa levyä syötetään tehtaalla tölkkienvalmistuslinjastoon, jossa siitä tehdään uusia tölkkejä. Toinen palautusautomaattien kautta kerättävä päätuote on PET-muovista tehdyt muovipullot. Tyhjät pullot kuljetetaan palautuspisteestä käsittelylaitokselle, jossa ne puristetaan suuriksi paaleiksi. Pullot rouhitaan ja värilajitellaan uusiokäyttöä varten. Uusiomuovista valmistetaan muun muassa uusia pulloja, pakkaustarvikkeita ja tekstiilejä. Lisäksi palautusautomaatteihin palautuu vuosittain yli 100 miljoonaa lasipulloa. Avaa

Monenlaisia panttikokeiluja

Pullojen ja tölkkien lisäksi Suomessa on kokeiltu monenlaista muutakin pantillista kierrätyspakkausta.

Viisi vuotta sitten eteläpohjanmaalainen Soinin kunta käynnisti omaperäisen muovinkierrätyskampanjan, jossa muovijätteestä kuten jugurttipurkeista maksettiin pieni panttimaksu.

Kuluvan vuoden alussa ruotsalainen Bower ja norjalainen Orkla aloittivat Suomessa keräyskokeilun, jossa muovi- ja kartonkipakkauksia voi kierrättää pientä panttimaksua vastaan skannaamalla tuotteet kännykkäsovelluksella.

Koronakriisin keskellä suomalainen kasvuyritys Kamupak kehitti järjestelmän, jonka idea on lounasravintolasta mukaan ostetun ruoan pakkaaminen kolmen euron panttimaksulla varustettuun muoviseen kestorasiaan.

Palpan Tommi Vihavainen muistuttaa, että tekniset kysymykset ja teknologian toimivuus ovat keskeinen lähtökohta, jos uusia tuotteita halutaan mukaan panttijärjestelmän piiriin.

– Teknisesti kysymys on, millä tasolla halutaan tietää, mitä sinne palautettiin ja mistä sitä kompensaatiota kuluttajalle maksetaan. Se on avainkysymys, tunnistaminen täytyy tapahtua oikein. Toki siihen varmasti löytyy teknologioita, jos tällaiseen halutaan mennä.

Pantti kulkee aina juomapakkauksen mukana Kuluttajalle panttijärjestelmä näyttäytyy hyvin yksinkertaisena. Kaupassa asiakas maksaa juomapakkauksen hinnassa siihen lisätyn panttimaksun, jonka saa takaisin, kun tyhjä pakkaus palautetaan palautuspisteeseen. Palautusjärjestelmien toimintaa hallinnoi Suomen palautuspakkaus eli Palpa. Voittoa tavoittelematon yritys työllistää 14 työntekijää. Palpan omistavat kaupan keskusliikkeet sekä juomateollisuuden yritykset Alko, Inex, Kesko, Hartwall, Olvi sekä Sinebrychoff. Panttimaksu kulkee pakkausten mukana myös valmistajan, maahantuojan, myyjän ja Palpan välillä. Helpoiten logistiikan hahmottaa, kun ajattelee, että pullossa tai tölkissä kulkee mukana aina pantti. Juomien valmistaja tai maahantuoja raportoi Palpalle tuotteen, jonka se toimittaa myyntiin. Samalla valmistaja tai maahantuoja maksaa juomapakkausten pantin Palpalle. Kauppa puolestaan maksaa juomavalmistajalle tai maahantuojalle pantin tuotteen hinnassa, kun juomien valmistaja tai maahantuoja toimittaa tuotteen myyntiin kauppaan. Palautuspiste ja käsittelylaitos raportoivat palautetut pakkaukset Palpalle, ja Palpa maksaa pantit palautuspisteille. Avaa

