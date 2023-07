Suomessa on jo yli tuhat padelkenttää, mutta harrastajia ei ole enää tarpeeksi: Suomen suurin padelyritys hakee saneeraukseen

Padelliiton mukaan Suomessa on kenttiä liki 130 paikkakunnalla.

Mailapeli padelin suurin toimija ja 19:ää padelkeskusta eri puolilla Suomea pyörittävä Padel Sports oy on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Talousvaikeuksista kärsivä yhtiö on viime perjantaina jättänyt yrityssaneeraushakemuksen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen.

– Padel Tampere oy:n keskukset ja osa Padel Club Finlandin keskuksista eivät kuulu hakemuksen piiriin, sanoo Padel Club Finlandin maajohtaja Jonna Karjanmaa.

Kaikki yhtiön keskukset toimivat normaalisti, vaikka saneeraushakemus on jätetty.

Mailapeli padelin harrastuspaikoista on paikoin jo ylitarjontaa. Karjanmaan mukaan tarjontatilanteet vaihtelevat alueittain, mutta yhtiö ei avaa tarkemmin, missä ylitarjontaa on.

Talousvaikeuksien syynä ovat myös kohonneet liiketoimintakustannukset. Näitä ovat muun muassa entistä korkeammat energiahinnat ja inflaation nostamat vuokrat.

Karjanmaa sanoo, että yhtiön tahtotila on jatkaa liiketoimintaa kaikissa paikoissaan.

– Meidän täytyy olla vastuullisia ja tarkastella liiketoimintaedellytyksiä eri paikoissa. Tilanteet vaihtelevat eri paikoissa ja paineet neuvotteluille ovat myös erilaisia, arvioi Padel Club Finlandin maajohtaja Jonna Karjanmaa.

Kova kasvu näkyi paikoin investointisumana

Suomen padelliiton toiminnanjohtaja Visa Korhonen ei ole yllättynyt tuoreesta yrityssaneerausuutisesta. Investointitahti on ollut raju.

– Kolmen viime vuoden aikana uusia kenttiä on tullut tosi paljon. Kovimmassa kasvuvaiheessa isotkin toimijat rakensivat kenttiä samoille paikkakunnille, eivätkä olleet tietoisia toistensa hankkeista.

Liiton arvion mukaan Suomessa oli heinäkuussa runsaat tuhat kenttää.

– Kun laji on Suomessa kasvanut, niin uusia sisäpelikenttiä ovat tehneet lähinnä yritykset. Toivoisin, että kunnat pystyisivät myös tarjoamaan entistä enemmän nuorille mahdollisuuksia tutustua lajiin, Korhonen kertoo.

Avaa kuvien katselu Sisähallien lisäksi kenttiä on rakennettu myös ulos. Kuva: Petri Niemi / Yle

Padelia on kuvattu lajiksi, jossa yhdistyvät tennis ja squash. Korhosen mukaan lajilla on Suomessa arviolta yli 100 000 harrastajaa ja kasvu jatkuu. Kilpalisenssipelaajien määrä on vuodenvaihteesta liki kaksinkertaistunut noin 3 500:aan.

Kesäkuussa Suomi sai myös historian ensimmäisen arvokisamitalin lajissa, kun Janne Holli ja Kalle Väinölä saivat EM-hopeaa parikilpailuiden yli 50-vuotiaiden miesten luokassa.