“Jouduin ärähtämään, että olen ollut seksuaalisen väkivallan uhri” – kolme ihmistä kertoo nöyryyttävästä yrityksestä päästä seksitautitestiin

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Jos kummallakaan seksiä harrastaneista ei ole oireita, ei testiin tarvitse tulla.

Tällaisen ohjeen Tuulia, 34, sai puhelimessa terveydenhoitajalta sen jälkeen, kun oli avautunut kokemastaan seksuaalisesta väkivallasta.

Kumppani oli usean yhdyntäkerran jälkeen paljastanut, että hän oli ottanut kondomin salaa pois joka kerralla. Tuulia tahtoi heti testeihin, koska tahtoi pitää huolta omasta terveydestään, mutta kokemus turkulaisen terveydenhuollon kanssa tuntui nöyryyttävältä.

– Hoitajan ääni oli hyvin närkästynyt ja mielestäni jopa alentava. Hän selvästi arvosteli minua siitä, että näin on käynyt, Tuulia kertoo.

Näin juttu tehtiin Yle haastatteli kolmea henkilöä vaikeaksi kokemistaan seksitautitestauksista. Tuulia pyrki testeihin kesällä 2020. Muiden haastateltavien kokemukset ovat vuodelta 2022 ja 2023.

Kaikki Ylen haastattelemat ihmiset ovat pyrkineet seksitautitesteihin Turussa.

Yle tavoitti Turun Sukupuolitautien poliklinikan osastohoitajan, jonka mukaan vastaavat lääkärit eivät anna haastatteluja heinäkuussa lomien vuoksi.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen viestinnän mukaan myös ehkäisypalvelujen kehittämisestä vastaavat tahot lomailevat, eivätkä siksi vastaa Ylen lähettämiin kysymyksiin.

Ongelmia seksitautitesteihin pääsyssä on todennäköisesti myös monella muulla paikkakunnalla.

”Tuntui, että on ihan sama, jos tauteja tulee”

Toukokuussa Hivpoint julkaisi viime syksynä tehdyn selvityksen, jonka mukaan seksitautitesteihin pääsy ei toteudu terveysasemilla suositusten mukaisesti.

Kahtakymmentä terveysasemaa koskevassa selvityksessä oikeanlainen seksitautitesteihin pääsy toteutui ainoastaan kahdella terveysasemalla. Kolmella terveysasemalla hiv-testiin pääsy evättiin kokonaan.

Testiin tulisi hakeutua aina niissä tilanteissa, kun seksiä on harrastettu suojaamattomasti tai kondomi on mennyt rikki, suosittelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ohje koskee oletettavasti tilanteita, jossa kumppani on uusi.

THL:n mukaan oireettomuus ei ole syy jättää mahdollista tartuntaa testaamassa, sillä useat taudit leviävät ja aiheuttavat haittaa kehossa myös oireettomana.

Avaa kuvien katselu Tuulialla ja muilla haastateltavilla on myös hyviä kokemuksia Turun terveydenhuollon seksitautitestauksesta ja henkilökunnasta, joka toimii tilanteessa ammattimaisesti. Kuva: Samuli Holopainen / Yle

Terveydenhoitaja haastatteli Tuuliaa puhelimitse muun muassa siitä, onko yhdyntä tapahtunut emättimessä vai anaalissa. Keskustelu tuntui tungettelevalta tivaamiselta, eikä Tuuliaa sen jälkeen ohjattu suojaamattomuudesta huolimatta testeihin.

Hän sai lähetteen vasta, kun ärähti hoitajalle uudestaan tarvitsevansa testin valehtelevan kumppanin vuoksi.

– Tuntui, että on ihan sama, jos tauteja tulee, kun olen mennyt seksiä harrastamaan. Että se on minun oma ongelmani, eikä terveydenhuoltoa kiinnosta, että haluaisin toimia vastuullisesti, Tuulia sanoo.

Jos oireettomia ei ohjata testeihin, kyse on todennäköisesti henkilökunnan tietämättömyydestä, arvioi HUS:n iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back.

– Ihmiset jopa terveydenhuollossa voivat ajatella, että pitäisi olla oireita. Se ei pidä paikkaansa. Kaikki taudit voivat olla oireettomia ja niitä löytyy vain testaamalla, Hiltunen-Back sanoo.

Hiltunen-Back on genitaalialueen ihosairauksien ja seksitautien asiantuntija ja mukana seksitautien kansallisista hoitosuosituksista vastaavassa Käypä hoito -työryhmässä.

Erikoislääkärin mukaan testien panttaamisessa ei ole resurssien puolesta järkeä, koska oireettomana leviävän taudin hoitaminen on halpaa laboratoriokoetta kalliimpi ongelma yhteiskunnalle.

Vastuullinen testaaminen leimattiin holtittomaksi

Meeri, 54, kertoo kokeneensa arvostelua ja syyllistämistä siitä, että käy testeissä useamman kerran vuodessa.

– Se oli aivan posketonta. Nuori lääkäri suurieleisesti ihmetteli, miten tällainen iäkkäämpi nainen vielä harrastaa näin paljon seksiä, että eikö pitäisi rauhoittua, Meeri kertoo.

Meeri on panseksuaalinen ja monisuhteinen. Hän käy testattavana säännöllisin väliajoin, koska Meerillä on useampi kumppani, jotka ovat myös monisuhteisia. Meerin nimi on muutettu aiheen yksityisyyden vuoksi.

Vastuullista testikäyttäytymistä on Meerin mukaan pidetty terveydenhuollossa liikana vapaamielisyytenä. Kun Meeri hakeutui testeihin kolmannen kerran saman vuoden aikana, henkilökunta kehotti ryhdistäytymään.

– Kyse ei ole vain siitä, että on seksuaalinen ja monisuhteinen. Kaikenlaista voi sattua, kondomi voi pettää ja osa seksitaudeista voi tarttua vaikka suojautuisikin. Kaikki eivät ole aina omia valintoja, Meeri sanoo.

Linjausta sille, miten usein seksitautitesteissä on soveliasta käydä, ei erikoislääkäri Eija Hiltunen-Backin mukaan ole. Asiantuntija sanoo, ettei terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä ole arvioida toisten seksielämän moraalia.

Avaa kuvien katselu Suomessa ei kerätä tilastoa siitä, paljonko seksitauteja testataan vuosittain, kertoo erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back. Kuva: Sampo Saikkonen / Yle

– Ei ole ammattimaista arvostella toisten ihmisten tekemisiä tai tarvetta testeihin. Emme saisi koskaan tehdä työtä omien arvojemme tai käsitystemme perusteella, Hiltunen-Back sanoo.

Meeri sanoo, että toivetta pissanäytettä laajemmasta testaamisesta esimerkiksi peräaukosta ja nielusta on arvosteltu. Hän kokee, että arviot ovat ylipäänsä liian penetraatio- ja heteroseksiin keskittyviä, jolloin osa mahdollisista tartunnoista jää huomioimatta.

Hiltunen-Back kertoo, että tietoa siitä, mistä kaikkia asianmukaisia testejä pitää ottaa, on pyritty pitkään levittämään ammattilaisten parissa.

– Se on todella tärkeä osa tätä. Esimerkiksi klamydia ja tippuri testataan suojaamattoman suuseksin jälkeen nielusta, Hiltunen-Back sanoo.

Seksityöntekijä ei uskalla puhua ammatistaan

Seksitautitesteihin pääsyä on yritetty helpottaa digipalveluiden kautta. Ideana on, että tartuntaa epäilevä voisi täyttää esitiedot digitaalisesti Omaolo-palvelussa ja hakeutua suoraan sitä kautta laboratorioon.

Vielä toukokuussa Omaolo-palvelun oirearvio ei kuitenkaan ohjannut kaikkia oireettomasti vastanneita ihmisiä testeihin, vaikka palveluun olisi kirjannut epäilevänsä itsellään seksitautia. Turkulainen gynekologi Riina Katainen nosti asiaa esille somessa.

Nyt Omaolo-palveluun ylälaitaan on ilmestynyt joitakin hälyttävä oranssi kolmio, joka kertoo, että ”seksitautiepäilyn oirearviota päivitetään.” Päivitetty versio julkaistaan syyskuun alkupuolella, kertoo palvelun valmistavan DigiFinland Oyn johtaja Leena Soininen.

Paikkakunnasta riippuen Omaolo ohjaa seksitautitesteihin joko suoraan laboratorioon tai kehottaa soittamaan omalle terveysasemalle. Silloin samoihin kysymyksiin suojaamattomasta seksistä pitää vastata uudestaan myös ihmiselle.

Ylimääräinen kierros kyselyitä on Hiltunen-Backin mukaan askel päinvastaiseen suuntaan, mitä digipalveluilla pyritään tarjoamaan.

– Ajatus on ollut, että palvelusta poistetaan yksi este, eikä suinkaan lisätä sellaista, Hiltunen-Back sanoo.

Satu, 44, on yrittänyt testeihin Omaolo-arviopalvelun kautta. Se ei ole ohjannut testeihin, vaikka vastauksissa Satu ilmoitti epäilevänsä tartuntaa. Sadun nimi on muutettu asian yksityisyyden vuoksi.

Arviopalvelu ohjasi Satua eteenpäin testeihin vasta, kun hän liioitteli tilannettaan vastauksissa.

– Esimerkiksi olen valehdellut, että on oireita, vaikka ei ole. Se on tosi naurettavaa, Satu sanoo.

Satu käy testeissä usein, koska on jo kolmen vuoden ajan tehnyt seksityötä. Hän ei ole kuitenkaan uskaltanut mainita asiasta, kun on hakeutunut seksitautitesteihin julkisessa terveydenhuollossa.

Kollegoiltaan Satu on kuullut, että seksityöhön suhtaudutaan terveydenhuollossa negatiivisesti, vaikka testaaminen on osa vastuullista seksielämää vaihtuvien kumppanien kanssa.

– Kyllä minä käytän sekä asiakkaiden kanssa ja henkilökohtaisessa seksissäni kondomia, mutta taudit voivat silti tarttua, Satu sanoo.

Satu on siirtynyt julkisesta terveydenhuollosta käyttämään seksityöntekijöille suunnattua Pro-tukipiste-palvelua, jossa seksitautitesteihin pääsee ilmaiseksi ja ilman ajanvarausta.

– Lisäisi ammattilaisten turvallisuutta, jos myös julkiseen terveydenhuoltoon olisi matalampi kynnys mennä testeihin, Satu sanoo.

Erikoislääkäri Hiltunen-Backin mukaan syillä tulla testiin ei pitäisi olla vaikutusta ammattilaisten asenteisiin.

– Miten työ vaikuttaa testaamiseen? Samat testit otamme riippumatta siitä, mitä on taustalla. Sen ei pitäisi vaikuttaa missään nimessä mitenkään, Hiltunen-Back sanoo.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 18. heinäkuuta kello 23 asti.