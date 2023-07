Itsemurhiin liittyvät poliisitehtävät ovat kasvussa Uudellamaalla

Itsemurhayrityksiin tai sen uhkaan liittyvät poliisin tehtävät ovat kasvussa Uudellamaalla.

Erityisesti nuorten mielenterveydestä on keskusteltu viime aikoina, kun esimerkiksi viime viikolla menehtyneen kirjailija Miki Liukkosen nimissä kerättiin rahaa mielenterveystyöhön. Iltasanomat kertoi tällä viikolla myös Itä-Uudellamaalla mielenterveysongelmiin liittyvien poliisitehtävien lisääntyneen.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen ylikomisario Jussi Päivänsalo kertoo, että vuonna 2023 tammi-kesäkuussa itsemurhayritykseen tai sen uhkaan viittaavia tehtäviä oli 588. Vuonna 2022 samalla ajanjaksolla tehtäviä oli 469, joten tapaukset ovat lisääntyneet 25 prosentilla.

Yhteensä vuonna 2022 itsemurhayrityksiin liittyviä poliisin tehtäviä Länsi-Uudellamaalla oli 1 026.

– On vaikea sanoa, onko tehtävien luonne muutoin muuttunut, mutta käytännön tuntuma on se, että nuorten osuus tehtävillä olisi lisääntynyt. Aika usein kyse on ihmisen avunhuudosta ja tarpeesta saada huomiota hädälleen, kertoo Päivänsalo Ylelle sähköpostitse.

Myös Helsingin poliisilaitokselta kerrotaan, että itsemurhayritykseen tai sen uhkaan liittyvät hälytystehtävät ovat kasvaneet viime vuodesta.

Helsingissä poliisilla oli tämän vuoden tammi-kesäkuussa 892 tehtävää. Kasvua oli noin 12 prosenttia viime vuoteen, jolloin samalla ajalla tehtäviä oli 794.

Vuonna 2022 tehtäviä oli kokonaisuudessaan 1 669 Helsingin poliisilaitoksen alueella.