Rikosepäilyissä rypeneen Polarican poimijamäärä romahti – marjat poimitaan alihankkijoiden voimin

Ulkoministeriöstä kiistetään, että heillä olisi minkäänlaista ”mustaa listaa” yrityksistä, mutta viranomaisilla on velvollisuus ottaa huomioon mahdolliset väärinkäytösriskit.

Yksi Suomen suurimmista marjayrityksistä, Polarica, poimii tämän kesän marjat lähinnä alihankkijoiden avulla. Vielä viime kesänä yhtiöllä oli käytössään 1200 thaipoimijaa.

Tänä kesänä thaipoimijoita on tulossa Suomeen todennäköisesti yhteensä vain reilut 2000. Poimijoista noin 1400 on tulossa kolmen marjayrityksen Marja Bothnia Berriesin, Arctic Internationalin ja Petri Lehtiniemi Oy:n kutsumina.

Polarican toiminta on ollut poliisitutkinnassa vakavien rikosepäilyjen takia.

Polaricaa ja toista, nimeämätöntä yritystä epäillään muun muassa törkeästä ihmiskaupasta. Suomussalmelainen marjayritys Kiantama on käyttänyt samaa koordinaattoria kuin Polarica, mutta KRP ei ole kertonut, epäilläänkö Kiantamaa ihmiskaupasta. Thaimaalaiset ministeriöt sen sijaan ovat nostaneet yhtiön nimen esille.

Ylen tietojen mukaan esimerkiksi Polarican entisen toimitusjohtajan rikosepäilyjen esitutkinta on edennyt. Syytteet asiassa on nostettava viimeistään joulukuussa.

TE-keskus antaa marjayrityksille luotettavuusarvioinnin

Valta siitä, mitkä yhtiöt thaipoimijoita voivat kutsua, on käytännössä Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksella.

Marjalain mukaan TE-keskus antaa thaipoimijoita kutsuville yhtiöille luotettavuusarvioinnin kauden alussa. Ulkoministeriö puolestaan myöntää thaimaalaisille viisumeita osin TE-toimiston lausuntojen perusteella.

Yle kysyi Pohjois-Pohjanmaan TE-keskukselta listaa yrityksistä, jotka ovat saaneet tälle kaudelle positiivisen luottavuusarvioinnin ja siten mahdollisuuden ylipäänsä kutsua poimijoita maahan.

TE-keskus kieltäytyi luovuttamasta listaa vedoten yritysten liikesalaisuuksiin.

Polarican nykyisen toimitusjohtajan Mari Onkamon mukaan TE-keskus on myöntänyt myös Polaricalle positiivisen luotettavuusarvioinnin tälle kaudelle 2023.

Polarican poimijamäärä on kuitenkin Onkamon mukaan vähäinen verrattuna edellisvuosiin.

Onkamo ei suostunut Ylen puhelinhaastatteluun, vaan hän vastasi kysymyksiin lyhyesti sähköpostitse.

– Tänä kesänä marjat poimitaan lähinnä alihankkijoiden voimin, Onkamo toteaa vastauksessaan.

Onkamon mukaan myös yrityksen käyttämien alihankkijoiden poimijamäärä on huomattavasti pienempi kuin edellisvuosina. Lisäksi samat alihankkijat toimittavat Onkamon käsityksen mukaan marjoja myös muille yrityksille kuin Polaricalle.

Epäselvyydet muuttivat viisumikäytäntöjä

Marjanpoimijoiden viisumikäytäntöjä muutettiin aiemmin tänä vuonna alan epäselvyyksien takia.

Aiempina vuosina Työ- ja elinkeinoministeriö eli TEM on neuvotellut Thaimaan viranomaisten kanssa poimijakiintiöistä.

Nyt kiintiöitä ei ole, eikä poimijoita jaeta yritysten kesken. Viisumihakemuksessa on kuitenkin määriteltynä kutsujataho eli marjayritys.

Yle kysyi ulkoministeriöstä listaa yrityksistä, jotka ovat olleet kutsuvina tahoina thaipoimijoiden viisumihakemuksissa. Ulkoministeriön mukaan tiedot ovat salaisia, koska ne koskevat yksittäisiä viisuminhakemuksia ja yksittäisten yritysten liiketoimintaa.

Ylen aiemmin haastatteleman Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tannerin mukaan kaikki viisumihakemukset käsitellään tasapuolisesti samoja kriteerejä noudattaen esimerkiksi mahdollisista yritykseen kohdistuvista rikosepäilyistä huolimatta.

– Hakemus ratkaisee. Emme me ylläpidä mitään mustia listoja tietyistä yrityksistä.

Toisaalta Tannerin mukaan viranomaisilla on velvollisuus ottaa huomioon mahdolliset väärinkäytösriskit.

– Jos on viitteitä siitä, että hakijalla on jollain tavalla tavanomaista suurempi riski joutua hyväksikäytön uhriksi, niin se on sellainen asia, joka meidän pitää ottaa viranomaisena huomioon.

Ulkoministeriön viisumipäällikkö Jussi Tanner kommentoi viisumiasioita Ylelle.

Keskinkertainen satokausi ja vähän poimijoita

Tämän kesän satokaudesta on povattu mustikan osalta varsin keskinkertaista.

Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden merkitys alalla on silti suuri. Viime vuosina noin 90 prosenttia suomalaisista mustikoita, puolukoista ja muista metsämarjoista on ollut ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Näistä poimijoista ylivoimaisesti suurin osa on ollut thaimaalaisia.