Yyterin uimarannalle on tehty ramppi, joka ei johda veteen – osa kesähuveista jää väliin, kun pyörätuolin käyttäjiä ei ole ajateltu kunnolla

Tamperelainen Emilia Mäkiranta ei pääse kotikaupungissaan uimarannalle, vaikka haluaisi. Kotiranta käyttää sähköpyörätuolia, eikä Tampereella ole esteetöntä uimarantaa ennen kuin sellainen valmistuu loppukesästä.

Kaupungeissa on edelleen paikkoja, joihin pyörätuolilla on mahdoton päästä. Mäkiranta on kuitenkin tyytyväinen siihen, miten monessa kesähuvissa esteettömyys on jo kunnossa. Esimerkiksi luontoretkeily onnistuu, kunhan ottaa järeämpitekoisen apuvälineen käyttöön.

– Kintulammin retkeilyalueella voi liikkua pitkän matkan jopa kantojen yli maastopyörätuolin ja avustajan avulla.

Mäkirannalla on myös monta hyvää kokemusta keikkapaikoista.

– Sellaisia ovat muun muassa Tammerfest ja G Livelab, samoin Helsingin Flow Festival ja Pori Jazz.

Kysyimme, mitkä ovat kesämenojen isoimmat puutteet esteettömyydessä.

Avaa kuvien katselu Emilia Mäkiranta on aktiivinen ihminen, joka on matkustanut eri puolilla Suomea. Kuva: Marko Melto / Yle

Aina ei mietitä loppuun asti

Lain mukaan kaikilla ihmisillä tulisi olla yhdenvertainen mahdollisuus päästä nauttimaan esimerkiksi luonnosta tai huvipuistojen tarjonnasta.

– Suomi on ratifioinut YK:n vammaisyleissopimuksen vuonna 2016, mikä velvoittaa ensisijaisesti julkiset toimijat huolehtimaan siitä, että vammaisilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua toimintaan. Myös yksityisten järjestäjien tulisi ottaa esteettömyys huomioon, Invalidiliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Anni Täckman kertoo.

Muun muassa esteettömien uimarantojen järjestäminen on kaupunkien vastuulla. Hyvistä aikeista huolimatta asioita ei aina ole ajateltu loppuun asti. Siksi jo suunnitteluvaiheessa kannattaisi kuunnella vaikkapa esteettömyyskartoittajaa.

– Esimerkiksi Porin Yyterissä on tehty ramppi, mutta se ei johda veteen asti. Sen sijaan Surfkeskus Yyterissä pääsee veteen, mutta siitä ei paljon puhuta, vaan paikka pitää tietää, Täckman kertoo.

Onnistuneitakin kohteita löytyy esimerkiksi Rovaniemeltä.

– Alakorkalon esteettömällä uimarannalla ramppi vie veteen asti niin, että sinne pääsevät jopa neliraajahalvaantuneet avustajan kanssa.

Mitä esteettömyydellä tarkoitetaan? Esteettömyydellä tarkoitetaan kaikenlaisten ihmisten huomioon ottamista fyysisessä ympäristössä. Esteettömät rakennukset mahdollistavat vammaisten henkilöiden työssäkäynnin, harrastukset ja kulttuuriset elämykset. Saavutettavuudella taas viitataan usein digitaalisiin ympäristöihin. Esimerkiksi verkkosivustojen saavutettavuudessa otetaan huomioon se, että kaikki pystyvät yhtäläisesti käyttämään sivustoja sekä ymmärtämään niiden sisällön. Lähde: THL

Luontoon pääsy vaatii retkihenkeä

Täckmanin mukaan isoista luontokohteista löytyy yleensä esteettömiä osuuksia, mutta niihin saattaa tarvita erityisvälineitä kuten nokkapyörää tai maastopyörätuolia.

Luontoon pääsy vaatiikin retkihenkeä ja usein avustajaa.

– Esimerkiksi lintutorniin voi päästä ramppia pitkin, mutta jos siellä ylipäätään on esteetön wc-tila, sinne ei pääse maaston tai luiskan jyrkkyyden takia.

Nuotiopaikat on usein ympyröity tukkipenkeillä niin, ettei tulen ääreen pääse liikkumisen apuvälineellä. Laavulle ja kodalle voi taas johtaa korkea kynnys, josta on mahdotonta mennä yli.

Festareiden sotkuiset vessat

Huvipuistojen esteettömyyteen on Anni Täckmanin mukaan Suomessa yleensä kiinnitetty kiitettävästi huomiota.

– Sen sijaan esimerkiksi kiertävät tivolit ovat haastavia, koska niiden laitteisiin ei liikuntarajoitteinen välttämättä pääse.

Tampereella Särkänniemen huvipuistossa on muun muassa invapysäköintipaikkoja ja esteettömiä vessoja.

– Useimpiin laitteisiin pääsee pyörätuolilla rampin tai erikseen merkityn reitin kautta, viestintäkoordinaattori Marianna Penttilä kertoo.

Avaa kuvien katselu Särkänniemen Tornadoon pääsee myös pyörätuolilla liikkuva. Kuva: Antti Eintola / Yle

Anni Täckman on kiertänyt itse paljon festareita ja kehuu erityisesti Tuskaa.

– Siellä on siistit esteettömät vessat, koska muut festarikävijät käyttävät niitä sotkematta. Sen sijaan monella muulla festarilla invavessat ovat usein likaisia ja lopulta käyttökelvottomia.

Avaa kuvien katselu Invalidiliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Anni Täckman kehuu metallimusiikkiin keskittyvää Tuska-festivaalia siitä, että sen esteettömät vessat pysyvät siistinä. Festari järjestetään Helsingin Suvilahdessa. Kuva tämän vuoden festivaaleilta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Emilia Mäkirannan top 5 -lista Suomen esteettömistä kohteista Tampereen areena Muumimuseo Tampereella Tohlopin esteetön luontopolku Porin Yyteri Savonlinnan höyrylaiva

Parannettavaa riittää yhä

Invalidiliitossa on huomattu, että yritykset ja palveluntarjoajat ottavat aiempaa enemmän huomioon yhdenvertaisuuden esimerkiksi tilojen esteettömyydessä.

Esteettömyyttä on silti yhä muun muassa Suomen vanhan rakennuskannan takia.

– Uudet rakennukset ovat esteettömyysasetuksen piirissä, mutta sen vähimmäisvaatimukset edellyttävät suunnittelijoita ja rakennuttajilta harjaantumista asiaan, jotta esteettömyys oikeasti toteutuisi, Invalidiliiton esteettömyysasiantuntija Noora Piipponen sanoo.

Avaa kuvien katselu Emilia Mäkirannan suosittelemiin esteettömyyspaikkoihin kuuluu myös Porin Yyteri. Rannalle johtavaa lankongia on uusittu pari vuotta sitten. Kuva: Rami Koivula / Yle

Vaikka hyvää tahtoa on, riittää asiassa yhä töitä. Invalidiliitto uskoo palautteen ja positiivisen kannustuksen voimaan.

– Toivomme, että niiden myötä yrittäjät ja palveluntarjoajat näkevät asiakaskuntansa laajemmin, Piipponen sanoo.

Liitolla on verkkosivuillaan avoinna kysely kesätapahtumien esteettömyydestä.