Hallituksen rasismikohu sai yrityksetkin huolestumaan – tällaisia haittoja pelätään aiheutuvan Suomelle

Hallituksen rasismikohu on valitettava asia, jota seurataan yrityksissä huolestuneina, arvioivat Ylen haastattelemat elinkeinoelämän edustajat.

– Nämä esille tulleet puheet, vaikka ne ovatkin osin vuosien takaa, herättävät paljon kysymyksiä ja huolta, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitus on saanut aikaan lukuisia äärioikeistoon, natseihin ja rasismiin liittyviä otsikoita ympäri maailmaa. Kansainvälinen lehdistö noteerasi laajasti perussuomalaisen elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan eroon johtaneet natsipuheet. Viime päivinä kuohuntaa ovat aiheuttaneet valtiovarainministerin, perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran rasistiset nettikirjoitukset.

Tiistaina Purra kertoi viestipalvelu Twitterissä pyytävänsä anteeksi ”15 vuoden takaisia typeriä” somekommenttejaan.

Julkisuus on ollut ”ilman muuta negatiivista ja hankalaa”

Yksi yrityskentän huoli liittyy Suomen maakuvan mahdolliseen heikkenemiseen. Se voisi pahimmillaan heikentää suomalaisyritysten vientimahdollisuuksia ja Suomen mainetta paitsi investointikohteena myös uusien työntekijöiden asuinmaana.

– On hyvä muistaa, että maailmalla yritykset kuitenkin toimivat yrityksinä eikä politiikan turbulenssi yrityskuvaan sinänsä vaikuta, mutta kyllä tällainen keskustelu voi Suomi-kuvaan vaikuttaa, Yrittäjien Pentikäinen sanoo.

Myös Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola pitää harmillisena, että hallituksen alkutaipaleella huomio on keskittynyt asioihin, jotka ovat omiaan haittaamaan Suomen mainetta.

– Näistä kohuista saatu julkisuus on ilman muuta negatiivista ja hankalaa.

Yrittäjien Pentikäinen ei pidä niin keskeisenä sitä, mitä maailmalla asiasta kirjoitetaan. Olennaisempaa on hänen mielestään huolehtia, ettei Suomessa ”anneta minkäänlaista tilaa rasistiselle ajattelulle”.

– On toisarvoista, mikä vaikutus on maakuvaan. Se voi olla negatiivinen, mikä on valitettavaa, mutta tärkeämpää on se, millainen ihmiskäsitys meidän päättäjillämme tässä maassa on, ja että ihmiset voivat kokea olonsa turvalliseksi riippumatta ihonväristä, rodusta, uskonnollisesta tai poliittisesta vakaumuksesta.

Myös viestintätoimisto Milttonin Yhdysvaltain toimitusjohtaja Kristiina Helenius esitti huolensa mainehaitasta presidentti Joe Bidenin vierailun alla.

Helenius oli keskiviikkona Ylen aamun vieraana. Hänen mukaansa Suomen sisäpolitiikka ei sinänsä kiinnosta Yhdysvalloissa. Jos sisäpolitiikkaan kuitenkin yhdistyvät natsipuheet, liikutaan Heleniuksen mukaan maailmanhistoriassa sellaisella alueelle, ettei kyse ole leikin asiasta.

– Se tuo nopeasti mainehaittaa, jos tämän tyyppiset asiat alkavat yhdistyä Suomeen, Helenius sanoi.

Miltä ministerin kirjoitukset näyttäytyvät kansainvälisten osaajien silmissä?

Negatiivisen julkisuuden mahdollisia vaikutuksia esimerkiksi kansainväliseen kauppaan on Teknologiateollisuuden Hirvolan mukaan vaikea arvioida. Kyse on pitkäaikaisista asiakassuhteista ja Suomella on monessa asiassa hyvä maine, hän toteaa.

Hirvola on ennen kaikkea huolissaan siitä, miltä tilanne näyttää sellaisten kansainvälisten osaajien silmissä, jotka harkitsevat työskentelyä Suomessa tai sellaisten päättäjien keskuudessa, jotka harkitsevat investointien tekemistä Suomeen.

– Kansainvälisten osaajien tarve on Suomessa merkittävä ja meidän pitäisi rakentaa maakuvaa niin, ettei ainakaan hidasteta osaajien saamista tänne.

Vastaavanlaisia kommentteja on esittänyt Suomen Startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen. Hän on myös keskustan varapuheenjohtaja.

Pakarinen sanoi Ilta-Sanomille, että yhteisö tekee paljon työtä sen eteen, että Suomi olisi kansainvälisille osaajille paras mahdollinen maa olla.

– Nyt meillä on valtiovarainministerinä henkilö, joka tekee kaiken tämän työn tyhjäksi antamalla hiljaisen hyväksyntänsä rasismille ja avoimelle ulkomaalaisvastaisuudelle tai jopa vihalle, Pakarinen sanoi lehdelle.

Huolena on junnaava hallitustyöskentely

Sekä Pentikäisen että Teknologiateollisuuden Hirvolan mukaan kohun yksi kielteisimmistä seurauksista on, että se on vienyt tilaa hallitusohjelman edistämiseltä. Molemmat pitävät Orpon hallituksen ohjelmaa yritysten kannalta hyvänä.

– Kovasti toivoisimme, että tästä päätäisiin viemään hallitusohjelmassa olevia asioita eteenpäin, Hirvola sanoo.

– Meillä on edessä isoja ja poliittisesti vaikeitakin ratkaisuja. Silloin hallituksen toimintakyky on ratkaisevan tärkeää, Pentikäinen sanoo.

