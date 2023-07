Perussuomalaisten piirijohtajat antavat tukensa Purralle, mutta anteeksipyynnön tarpeellisuus jakaa mielipiteitä

Perussuomalaisten piirijohtajat eivät halua arvostella puheenjohtajansa Riikka Purran anteeksipyyntöä vanhoista nettikirjoituksista, selviää Ylen soittokierroksesta piirijohtajille.

Moni piirijohtaja sanoo, että kyse on Purran henkilökohtaisesta ratkaisusta ja antaa sille tukensa. Yle tavoitti puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 14 piiristä.

Sen sijaan mielipiteet siitä, oliko anteeksipyyntö sinänsä tarpeen, jakautuvat.

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin ensimmäinen varapuheenjohtaja Esa Kannelmaa ei lähde arvostelemaan Purran anteeksipyyntöä.

Hän ei ole tutustunut eikä tiedä kaikista Purran kirjoituksista.

– Hän tietää tietysti omat kirjoituksensa ja osaa tehdä tilannearvion tehtävässään. En ole kuullut kentältä mitään arvosteluja, että hän olisi toiminut tässä väärin.

Nimimerkillä ”riikka” viitisentoista vuotta sitten kirjoitetut rasistiset nettikirjoitukset nousivat todenteolla tikunnokkaan maanantaina ja järkyttivät hallituskumppaneita.

Vielä maanantaina Purra kirjoitti blogissaan, ettei hänelle tulisi mieleenkään irtisanoutua tai pahoitella tekemisiään tai sanomisiaan vuosien tai vuosikymmenten takaa. Mieli kuitenkin muuttui ja Purra tiistaina pyysi anteeksi kirjoituksiaan.

Keskiviikkona Purra sanoi tiedotustilaisuudessa, että tekstit olivat sisäpiirihuumoria, joka ei ole kuitenkaan puolusteltavissa.

Ylen tavoittamat piirijohtajat kertovat, että kentältä ei ole tullut kielteisiä kommentteja Purran anteeksipyynnöstä.

Purran oma vaalipiiri tukee Purraa täysin, sanoo perussuomalaisten Uudenmaan piirin puheenjohtaja Jari Immonen.

”Jos kaikkia puheita pitää pyytää anteeksi, ei tässä muuta ehdi tehdäkään”

Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja Ari Kaunisaho pitää Purran anteeksipyyntöä oikeana ratkaisuna.

– Se on hyvin yleinen ilmiö, että useimmilla ihmisillä on vanhempia, paljon kärjekkäämpiä kirjoituksia tai ajatuksia. Uusien tehtävien myötä on tietenkin peräännyttävä ja pyydettävä anteeksi, jos kielenkäyttö on ollut loukkaavaa.

Myös Pirkanmaan perussuomalaisten puheenjohtaja Sami Kymäläisen mielestä Purra toimi oikein.

– Riikka on tehnyt omat pohdintansa asian tiimoilta ja päätynyt tähän ratkaisuun. Tämä oli varmasti ihan perusteltua, Kymäläinen sanoo.

Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin hallituksen puheenjohtaja Raimo Heinänen pitää ratkaisua oikeana. Hänen mielestään on kuitenkin ongelmallista, että nuorena ja poliitikon uran ulkopuolella tehtyjä kirjoituksia ja puheita arvioidaan kuin ne olisi sanottu ministerinä.

– Mitä olen seurannut nuorisopoliitikkojen puheita kaikissa puolueissa, niin puheet ja kannanotot ovat varsin railakkaita, eikä niihin ole myöhemmin kovin paljon otettu kantaa, Heinänen sanoo.

Kansalaiset kertoivat Haminan torilla, mitä mieltä he ovat hallituksen tilanteesta ja Riikka Purran vanhoista nettikirjoituksista.

Kainuun piirin puheenjohtaja Marko Mustonen ei ota kantaa siihen, oliko ministerin anteeksipyyntö oikea ratkaisu.

– Sanotaanko, että jos se rauhoittaa tilanteen ja sitä odotettiin Riikalta kumminkin. Mutta se mietityttää, että vanhoja asioita pitää pyydellä anteeksi. Tietysti, kun on ministeri ja puolueen puheenjohtaja, niin asiat nostetaan esille.

Helsingin piirin puheenjohtaja Marko Joensuu pitää Purran ratkaisua oikeana, mutta pohtii silti, olisiko anteeksipyyntö ollut välttämätön.

– Me puhumme niin vanhoista asioista eikä niillä ole mitään korrelaatiota enää tämän hetken tilanteeseen.

Satakunnan piirin toinen varapuheenjohtaja Sari Kalliokorpi katsoo, että anteeksipyynnön olisi voinut jättää väliin.

– Jos kaikkia puheita ja mielipiteitä pitää pyytää anteeksi, eihän tässä muuta ehdi tehdäkään. Itse olisin sanonut, että en kommentoi.

Piirijohtajien mukaan puolueen paikka on hallituksessa

Hallituksen töyssyinen alkutaival ei ole näyttänyt tasoittumisen merkkejä. Perussuomalaisten piirijohtajat katsovat silti, että puolueen paikka on hallituksessa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on toivonut moneen kertaan, että hallitus pääsisi jo toteuttamaan ohjelmaansa.

Samaa mieltä on Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Raimo Heinänen.

– Kerrankin, kun on kovan työn kautta saatu mahdollisesti elinvoimaa nostava hallitus, niin hyvä olisi, että sille sallitaan työrauha.

Piirijohtajien mukaan eduskuntavaalitulos velvoittaa hallitusvastuuseen.

Hämeen piirin perussuomalaisten puheenjohtaja Kari Salminen huomauttaa, että perussuomalaiset on äänestetty toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

– Mielestäni hallitusohjelma on meidän näköinen ja sitä pitäisi päästä nyt toteuttamaan. Kaikki epäolennainen syrjään ja ajamaan niitä läpi.

Helsingin piirin puheenjohtaja Marko Joensuu huomauttaa, että perussuomalaisia äänesti eduskuntavaaleissa yli 600 000 ihmistä.

– Heidän toiveidensa mukaan pitää toimia demokratiassa.

Pirkanmaan perussuomalaisten puheenjohtaja Sami Kymäläisen mukaan ihmisiä on harmittanut se, ettei hallitus pääse aloittamaan työskentelyään, ”kun puidaan tällaisia ikivanhoja asioita”.

Piirijohtajat eivät näe ongelmana Purran piileskelyä medialta

Piirijohtajat eivät pidä ongelmana, että Purra on viestinyt viime päivinä pääasiassa Twitterissä, jossa on vain pieni osa suomalaisista.

Demokratioissa pidetään tärkeänä, että vallankäyttäjät antautuvat myös tiedotusvälineiden haastateltaviksi eivätkä viesti vain yksisuuntaisesti sosiaalisessa mediassa.

Perussuomalaisten Lapin piirin puheenjohtaja Jari Hast ei näe, että Purra olisi pysytellyt piilossa.

– Purralla on erittäin raskas ja vaativa valtiovarainministerin tehtävä. Ehkäpä on niin, että ei aivan joka risahdukseen ei tarvitse olla tiedotustilaisuutta pitämässä. En näe, että hän on piilossa ollut.

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Esko Loukkola ei näe ongelmaksi sitä, että kaikki eivät ole Twitterissä seuraamassa keskustelua.

– Sama missä kommentoi, kaikki eivät ole kuulosalla. Kaikki eivät ole kaikessa mukana, oli kanava mikä hyvänsä.