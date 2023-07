Tunturi-Lapissa retkeilijän kannattaa nyt nostaa katse taivaalle – edes hyttyset eivät ole riesana

Lapissa on nyt enemmän esimerkiksi tuulihaukkoja (kuvassa). Tuulihaukat vähenivät rajusti 1950-luvulta alkaen ympäristömyrkkyjen vuoksi. Nykyisin kanta on elpymässä ja lajia voi nähdä erityisesti viljelysaukeilla.

Tunturi-Lapin maastoissa kulkeville retkeilijöille etenkin piekanan naukuna tunturipahdoilla on nyt tuttu ääni. Myös ampu- ja tuulihaukan sekä suo- ja hiiripöllön voi kohdata monin paikoin, sillä petolintujen määrä Lapissa on hyvä.

Eläkkeellä oleva tutkija Mikko Jokinen Turun yliopistosta on seurannut vuodesta 2015 asti pääasiassa piekanan esiintymistä ja pesäpaikkojen säilyvyyttä. Kohteina ovat erityisesti Kilpisjärvi ja Utsjoki, parhaillaan Jokinen on Kevon tutkimusasemalla.

– Taustalla on vanha aineisto 90-luvulta ja seuraamme miten piekana pärjää, se kun välillä ehdittiin jo luokitella uhanalaiseksi lajiksi, Jokinen kertoo.

Mikko Jokinen on kuvannut ampuhaukan poikasen tervehdyksen pesästään Utsjoella, Pulmankijärvellä.

Retkeilijälle tarjolla poikkeuksellinen kattaus lintuja

Nyt meneillään on myyrien huippuvuosi, jollaisia tulee neljän vuoden sykleissä. Sen myötä myös lintuja on runsaasti.

– Myyrien suhteen on nyt pohjoisessa vahva huippua ja siksi täällä on myös paljon myyriä syöviä lintuja, piekana muiden mukana sekä lisäksi tunturikihuja ja pöllöjä, Jokinen summaa.

Tunturikihun ja piekanan voi tänä kesänä bongata helposti tunturissa. Ne myös puolustavat äänekkäästi reviiriään, jos ihminen tulee niiden pesimäalueille. Myös muita lajeja näkyy Jokisen mukaan poikkeuksellisen paljon.

– Retkeilijällä on nyt hyvät olosuhteet, sillä kun on helle ja kuiva jakso, niin ei ole hyttysiä eikä mäkäräisiä. Täällä on kiva kulkea ja tarkkailla luontoa.

Ilmastonmuutos näkyy jo piekanan pesinnässä

Vaikka pohjoisimmassa Lapissa ilmastonmuutos ei ole vielä tuonut mukanaan isoja muutoksia linnustoon, on se vaikuttanut esimerkiksi piekanan pesintään.

– Viime viikolla olimme Kilpisjärvellä ja siellä piekana pesi aikaisemmin melkein pelkästään paljakoilla. Nyt siellä on koivutkin jo niin isoja, että osa on tehnyt pesiään koivuihin ja muuttunut puupesijöiksi. Sellainen välillinen muutos on ainakin nähtävillä. Sitä miten ilmastonmuutos pidemmässä juoksussa vaikuttaa esimerkiksi myyräkantoihin on vielä vaikea sanoa, Jokinen pohtii.