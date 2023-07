Näin entiset virastot saavat uuden elämän: Haminan poliisitalosta tuli hotelli ja Pieksämäen neuvolasta majatalo

Esimerkiksi Helsingissä on vireillä useita projekteja, joissa vanhoissa rakennuksiin perustetaan hotelleja. Muun muassa entisen ministeriön tilat ovat muuttumassa hotelliksi

Ympäri Suomen matkailuyrittäjät ovat innostuneet perustamaan hotelleja mitä erilaisimpiin rakennuksiin. Esimerkiksi Haminassa The Hotel toimii entisessä poliisi -ja oikeustalossa.

– Entisessä oikeussalissa tarjoillaan nykyisin aamupalaa, kertoo The Hotelsin yhteisömanageri Sanna Jussila.

Jussilan mukaan hotellissa on haluttu säästää vanhaa ja näin tuoda paikan historiaa esiin. Hotellissa pystyy majoittumaan entisissä rikostutkijoiden toimistoissa.

Rakennukseen liittyy myös hurjaa historiaa, kun rakennuksen oikeussalissa räjähti pommi oikeudenkäynnin aikana vuonna 1999.

Avaa kuvien katselu Aamiainen syödään entisessä oikeussalissa. Kuva: Aleksi Taponen/Yle

Yrittäjä Mia Kotonen halusi alkaa pitää hotellia vanhassa poliisitalossa, koska tiesi, että muuallakin oli tehty entisistä poliisitaloista hotelleja.

– Ihmiset hakevat nykyään erikoisempia majoituspaikkoja.

Kotosen mukaan majoittujat haluavat tietää rakennuksen historiasta ja kysyvät, majoittuvatko he entisessä putkassa.

Entisiin putkiin ei kuitenkaan ole tulossa majoitusta, vaan sinne on tulossa putkabaari ja kahvila.

Luontevaa käyttöä

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa:n toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo, että esimerkiksi Helsingissä on vireillä useita projekteja, joissa vanhoissa rakennuksiin ollaan perustamassa hotelleja, muun muassa entisen ministeriön tilat ovat muuttumassa hotelliksi.

– Helsingissä on ollut hotellibuumi, ja tämän takia on ollut helppo saada lupa muussa tarkoituksessa olleen rakennuksen muuttamiseksi hotelliksi.

Lapin mukaan kaupungeissa on usein vain vähän vapaita tontteja. Siksi on luontevaa ottaa vanhoja rakennuksia uuteen käyttöön.

– Asiaan vaikuttaa myös se, kumpi on rakennuksen omistajan kannalta kannattavampaa: se että rakennukseen tulee hotelli vai asuntoja.

Neuvolasta majataloksi

Pieksämäellä entisen neuvolan tiloihin on perustettu Wanhan neuvolan majatalo. Rakennuksessa toimi neuvola 1970-luvulle saakka. Sen jälkeen siinä oli muun muassa käsityöneuvonta-asema, nykyinen Taito-shop, kunnes majatalo avattiin vuonna 2014.

Avaa kuvien katselu Wanhan neuvolan majatalo toimii Pieksämäellä entisessa neuvolarakennuksessa. Kuva: Minna Kaipainen / Yle

Omistaja Tiina Kinnusen mukaan majatalossa on esillä paljon valokuvia ja joitakin esineitä neuvolan ajalta. Lisäksi huoneet on nimetty neuvolan hoitajien ja lääkärin mukaan.

Kinnunen on omistanut majatalon vajaat kolme vuotta. Hän kiinnostui majatalosta, koska siinä on hänen mielestä toimiva konsepti. Kinnunen sanoo olevansa luova ihminen ja ajatteli, että majatalossa saa toteuttaa itseään monipuolisesti. Esimerkiksi majatalon takapihalle hän on tehnyt huvimajan.

Avaa kuvien katselu Piekämäellä vanhan neuvolan piha on kauniisti koristeltu. Kuva: Minna Kaipainen / Yle

Kinnusen mukaan majoittujat kysyvät hyvin paljon majatalon historiasta. Hänen mukaansa majoittujista on mahtavaa, miten paljon on neuvola-ajoilta säästetty ja pidetty mukana majatalon sisustuksessa.