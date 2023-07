Jani Nurkkala, 26, opetteli netin avulla tekemään napolilaistyylistä pizzaa – jo muutaman kuukauden päästä aukesi oma ravintola

Vuosi sitten kesälomallaan Jani Nurkkala, 26, haaveili omasta ravintolasta. Joka kerta ulkona syödessään hän harmitteli, kun ei omistanut omaa paikkaa.

– Huomasin, ettei täältä saa napolilaistyylistä pizzaa. Ajattelin, että miksipä se en voisi olla minä, joka sitä alkaa tehdä.

Ajatuksen innoittamana hän alkoi etsiä netistä tietoa. Nurkkalalla ei ole ravintola-alan koulutusta, eikä juuri kokemustakaan. Hän päätti opetella pizzan tekemisen itse.

Netin avulla on vaivatonta etsiä tietoa ja yhä useampi opettelee sen avulla itsenäisesti uusia taitoja. Nuorten yrittäjien johtoryhmässä tämän uskotaan madaltavan nuorten kynnystä ryhtyä yrittäjäksi.

Asioita voi opetella netistä milloin ja missä vain, mikä tekee tiedosta helposti saavutettavaa.

– Kääntöpuoli asiassa on informaation valtava määrä. Tieto on kaikkien saatavilla, mutta sen seulominen on haaste ja edellyttää yksilöltä hyvää medialukutaitoa, sanoo Nuorten yrittäjien johtoryhmässä oleva Jasse Mertaranta.

Youtube opettaa, mutta rohkaisu tulee läheisiltä

Napolilaistyylisestä pizzasta tuli Nurkkalalle päähänpinttymä, josta hän halusi oppia ja tietää kaiken.

– Olen imeskellyt netistä tietoa niin paljon kuin sitä vain on ollut saatavilla ja opiskellut aihetta. Enää ei tarvitse netistä katsoa, on aika hyvä käsitys jo itselläkin.

Yrittäjäksi ryhtyminen on ollut Nurkkalalle aina selvää. Mallin hän on saanut vanhemmiltaan.

– Vanhempani ovat olleet ravintola-alalla, joten sieltä kai tämä hulluus kumpuaa, hän kertoo virnistäen.

Nurkkala on pelannut jääkiekkoa pitkään ja yksi suurimmista saavutuksista on ollut SM-tasolla pelaaminen Mikkelin Jukureissa. Hän päätti, että jos jääkiekkoammattilaisuus ei kutsukaan, niin yrittäjyys on seuraava askel.

– Se, että alkaisin tehdä juuri pizzaa, selvisi itsellenikin vasta tänä vuonna, hän kertoo huvittuneena.

Viime kevään Nurkkala harjoitteli pizzan tekoa muun muassa Youtuben avulla. Testiasiakkaina toimivat läheiset, jotka näyttivät vihreää valoa maistettuaan harjoittelun tuloksena syntynyttä pizzaa.

Jani Nurkkalan kolme vinkkiä nuorelle yrittäjälle

1. Ole rohkea ja usko itseesi. Jos on pientäkään ajatusta siitä mitä haluaisi yrittää, niin kannattaa kokeilla, jotta ei tarvitse myöhemmin harmitella.

2. Kysy neuvoa ammattilaisilta.

– Yllätyin, kuinka paljon apua saa kaikkeen, kun on yhteydessä oman kaupunkinsa yritysasiantuntijaan, joten sitä suosittelen kaikille.

3. Varaa aikaa oman yrityksesi tai toimipaikkasi valmisteluun ennen varsinaista aloittamista, sillä aina voi tulla mutkia matkaan.

Some ja tekoäly voivat olla nuorten valttikortteja liiketoiminnassa

Jenni Parpala alkoi yrittäjäksi kymmenisen vuotta sitten 21-vuotiaana. Nykyään hän omistaa Vaasan seudulla pesula-alan yrityksen ja toimii Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana.

Parpalan mielestä sosiaalinen media on suuri valttikortti nuorille.

– He ovat kasvaneet somen kanssa ja se tuo heille valtavan etumatkan liiketoiminnassa, sanoo Parpala.

Avaa kuvien katselu Jenni Parpala aloitti uransa Nuori yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelman avulla. Ohjelmassa opetetaan nuorille yrittäjyyteen liittyviä taitoja perustamalla oikealla rahalla toimiva harjoitusyritys. Kuva: Jenni Parpala

Parpalan vinkit nuorelle yrittäjälle:

1. Yrittäjyys on helpompaa nuorena, joten sitä kannattaa kokeilla rohkeasti. Nuorena tulotaso on yleensä matalampi, joten asumis- ja opintotuen piiristä on helpompi hypätä yrittäjyyteen kuin tilanteesta, jossa on jo säännölliset ja suuremmat palkkatulot.

2. Tärkeintä on lähteä vain tekemään. Idean tai palvelun ei tarvitse olla valmis. Luota siihen, että se kehittyy matkan varrella ja voi muotoutua joksikin ihan muuksi.

3. Palvelulla tai tuotteellasi täytyy olla oikea hinta, sillä sinun tulee pystyä elämään omalla työlläsi. Siksi sen pitää olla myös laadukas ja kannattaa tavoitella vau-efektiä.

4. Käytä surutta kaikkia verkostojasi: Instagram, sukulaiset Facebookissa, puskaradiot ja muut. On olemassa paljon ilmaisia kanavia, joilla tavoittaa paljon ihmisiä.

5. Mieti, mitkä ovat omat arvosi ja tee valintoja niiden pohjalta. Onko sinulle tärkeintä vastuullisuus tai vaikka oma vapaa-aika? Omat arvot toimivat kompassina isoissa ratkaisun hetkissä.

Yle uutisoi aiemmin, että nuorten asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi.

Samaa mieltä on Nuorten yrittäjien puheenjohtaja Jussi Pirhonen. Hän uskoo, että tulevaisuudessa Youtuben oppien lisäksi myös tekoäly saattaa auttaa nuoria yrittäjyydessä.

– Yrittäjänä tulee aina eteen kysymyksiä ja jos ei nuorella ole mentoria vastaamaan niihin, tekoäly voi tavallaan toimia sellaisena. Väitän, että sen käyttö tulee entisestään madaltamaan nuorten kynnystä ryhtyä yrittäjäksi, pohtii Pirhonen.

Oletko sinä opetellut jonkin uuden taidon netin avulla? Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella 30. heinäkuuta klo 23 saakka.