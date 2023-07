Venäjän puolelle yhä vaikeampi päästä – tankkausturistien viisumeja on evätty Kuhmon Vartiuksen raja-asemalla

Venäjän rajaviranomaiset ovat alkaneet mitätöidä viisumeita Kuhmossa Vartiuksen rajanylityspaikalla. Rajavartioaseman päällikkö Jouko Kinnunen kertoo, että maanantaista lähtien on tiedossa kymmenkunta tapausta, jossa rajan ylittäneitä on palautettu takaisin Suomeen.

– Maanantaina iltapäivällä Venäjän viranomaiset alkoivat epäämään maahanpääsyä ja viisumeja.

Samaa viestiä on tullut myös Kuusamon rajanylityspaikalta. Sieltä Kinnusella on tiedossa ainakin yksi tapaus, jossa viisumi on kumottu.

– Siellä viranomaiset ovat ilmeisesti arvioineet sitä, mihin viisumi on myönnetty ja mihin sitä on käytetty. Esimerkiksi pelkästään tankkaukseen ei ole käynyt, Kinnunen kertoo tapauksista, jolloin matkustaja on käännytetty bumerangina.

Jo aiemmin keväällä Venäjä käännytti suomalaisia rajanylittäjiä Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilta. Tuolloin Venäjän Suomen suurlähetystö kommentoi, että suomalaisten käännyttämisissä on kyse yksittäistapauksista.

Lapissa Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikoilla tai Niiralan raja-asemalla viisumien mitätöintiä ei ole havaittu.

Rajalla on ollut hiljaista

Kuhmon ja Kuusamon rajat ovat hiljentyneet viime vuosina, ensin tuli korona ja sen rauhoituttua rajaliikennettä hiljensivät pakotteet.

Esimerkiksi kuluvan vuoden kesäkuussa Kainuun rajavartioston valvomien rajanylityspaikkojen kautta matkusti 5 645 henkilöä, mikä oli noin 85 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 kesäkuussa. Rajanylittäjistä matkusti Vartiuksen rajanylityspaikan kautta 5 357 ja Kuusamon rajanylityspaikan kautta 288 henkilöä.

Kinnunen arvioi, että Vartiuksen kansainvälisen rajanylityspaikan kohdalla kulkijoita on nyt päivittäin noin sata henkilöä yhteensä.

– Kaksoiskansalaisia on paljon, he kulkevat vapaasti, Kinnunen sanoo.

Maanantaina astuivat voimaan uudet kiristykset, jotka koskevat venäläisten matkustamista Suomeen. Muutokset koskivat esimerkiksi liikematkustamista, joka sallitaan jatkossa vain Suomeen. Kauttakulku muihin maihin kielletään. Lisäksi liikematkustajilla pitää olla välttämätön syy asioida Suomessa henkilökohtaisesti.