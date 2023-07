Musiikkidokumentteja julkaistaan nyt erityisen paljon – mukana Bono, Kaija Saariaho ja Ed Sheeran

Musiikkidokumenteillä tuntuu olevan meneillään tällä hetkellä buumi.

Jo viime vuonna ensi-iltansa saivat elokuvat artisteista kuten Lizzo, Sinead O'Connor, Leonard Cohen ja Jennifer Lopez. Musiikkidokumenttien julkaisutahti on vain kiihtynyt tänä vuonna.

Listasimme kiinnostavimpia dokumentteja niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Osa niistä on jo julkaistu ja joidenkin ensi-ilta on myöhemmin.

Avaa kuvien katselu Wham-yhtyeen ensimmäinen albumi Fantastic julkaistiin tasan 40 vuotta sitten. Kuva: Courtesy of Netflix

Wham

Tuorein musiikkidokumentti Wham! kertoo 1980-luvulla villinneestä brittiläisestä popduosta. George Michaelin (1963–2016) ja Andrew Ridgeleyn muodostama yhtye ehti olla toiminnassa vain neljä vuotta, mutta jälkeen ovat jääneet klassikkokappaleet kuten Last Christmas ja Wake Me Up Before You Go-Go.

Chris Smithin ohjaama dokumentti perustuu pitkälti arkistonauhoihin Ridgeleyn haastatteluun ja se kuvaa parikymppisen kaksikon ystävyyttä ja nuoruuden intoa. Samaan aikaan alavireenä on tieto, kuinka traagiseksi George Michaelin elämä myöhemmin muuttui.

Wham!-dokumentti on katsottavissa Netflixissä. Trailerin voi katsoa täältä.

Yle Areenasta löytyy myös viime vuonna julkaistu dokumentti George Michael – artistin muotokuva.

Avaa kuvien katselu Michael Monroen ura on kestänyt yli 40 vuotta. Kuvassa hän on Hanoi Rocksin paluukeikan tiedotustilaisuudessa syyskuussa. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Michael Monroe

Suomen kansainvälisesti tunnetuimpiin rocktähtiin kuuluvasta Michael Monroesta kertova dokumenttielokuva julkaistaan syyskuussa. Monroe eli Matti Fagerholm tuli tunnetuksi Hanoi Rocks -yhtyeestä 1970-luvun lopulla ja hänen uransa on kestänyt jo yli 40 vuotta.

Artistin nimeä kantavan dokumentin on ohjannut Pete Eklund. Siinä kerrataan Monroen elämää ja uraa artistin itsensä kuvailemana, mutta mukana muistelemassa ovat myös maailmantähdet kuten Slash ja Alice Cooper. Dokumentissa Monroe pohtii myös uraansa liittyneitä vastoinkäymisiä.

Michael Monroe -dokumenttielokuvan ensi-ilta on 29. syyskuuta. Trailerin voi katsoa täältä.

Avaa kuvien katselu Ed Sheeran on yksi viime ja tämän vuosikymmenen suurimmista poptähdistä maailmassa. Kuva: Sofi Adams / Disney+

Ed Sheeran

Neliosainen dokumenttisarja Ed Sheeran: The Sum of It All kertoo punatukkaisesta, nörtistä ja kitaaraa soittavasta britistä, josta kasvoi vastoin odotuksia yksi maailman suurimmista poptähdistä.

Sheeranista on tullut myös taitava bisnesmies, sillä dokumenttisarja julkaistiin toukokuussa markkinoimaan uusinta Subtract-albumia. Dokkarista tuli kuitenkin aiottua paljastavampi. Sheeran nähdään tavallisena perheellisenä vaimonsa Cherry Seabornin kanssa. Parikunta kertoo esimerkiksi avoimesti Seabornin syövästä, joka todettiin hänen odottaessa toista lasta. Äidin syöpä saatiin kuitenkin hoidettua.

Ed Sheeran -dokumenttisarja on katsottavissa Disney+-palvelussa. Trailerin voi katsoa täältä.

Avaa kuvien katselu U2:n Bonosta ja The Edgestä kertovassa dokumentissa haastattelijana on talk show -juontajana tunnettu David Letterman (oik). Kuva: Disney

U2:n Bono ja The Edge

Bono & The Edge - A Sort of Homecoming with Dave Letterman on dokumentti, jossa U2-yhtyeen Bono ja The Edge palaavat Dubliniin muistelemaan yhteistä taivaltaan muusikoina ja ystävinä. Haastattelijana on tunnettu amerikkalainen koomikko ja talk show -juontaja David Letterman.

Vuoden 2020 koronasulun aikana kaksikko äänitti tunnetuimpia hittejään nykypäivän yleisölle ja he kutsuivat Lettermanin kuuntelemaan niitä varten tehtyä esitystä. Morgan Nevillen ohjaamassa dokumentissa nähdään ennennäkemätöntä materiaalia sekä kuullaan tarinoita suurimpien hittien takaa.

Bonosta ja The Edgestä kertova dokumentti löytyy Disney+-palvelusta. Trailerin voi katsoa täältä.

Avaa kuvien katselu Little Richard tuli tunnetuksi vauhdikkaista esityksistään 1950-luvulla. Kuva: Alamy Stock Photo

Little Richard

Oikea rock'n'rollin kuningas ei ollut Elvis vaan Little Richard (1932-2020). Tätä tuo esille Lisa Cortesin dokumentti Little Richard – I am everything.

Little Richard (oikealta nimeltään Richard Wayne Penniman) tuli tunnetuksi 1950-luvun hiteillään kuten Tutti Frutti, Long Tall Sally ja Lucille. Räjähtävästi esiintynyt artisti nosti esiin afroamerikkalaisia juuria, joista monet valkoihoiset laulajat ottivat mallia. Monet artistit kuten Elton John ja David Bowie ovat sanoneet alkaneensa muusikoiksi Little Richardin ansiosta.

Dokumentissa nähdään arkistomateriaalia ja hänen uraansa käyvät läpi tähdet kuten Mick Jagger, Paul McCartney ja Nile Rodgers. Elokuvassa käsitellään myös laulajan homoutta, jota hän piilotteli.

Little Richard -dokumentti sai ensi-iltansa elokuvateattereissa perjantaina 14.7. Traileri löytyy täältä.

Avaa kuvien katselu Donna Summer nousi maailmanlaajuiseen suosioon 1970-luvulla discon aikakaudella. Kuva: HBO Max

Donna Summer

Jos pitää nimetä discon kuningatar niin se on Donna Summer (1948–2012). Summerin (oikealta nimeltään Donna Adrian Gaines) hittejä olivat muun muassa Love to Love You Babe ja I Feel Love, joista jälkimmäisellä oli suuri vaikutus elektronisen musiikin kehitykseen.

Love to Love You, Donna Summer -dokumentissa artistin itsensä lisäksi ääneen pääsevät läheiset, ystävät ja kollegat. Mukana on Summerin itsensä kuvaamaa materiaalia ja kotivideoita. Dokumentissa piirtyy kuva lahjakkaasta taiteilijasta, jonka taidot ulottuivat musiikin tekemisestä maalaamiseen. Siinä käydään läpi myös henkilökohtaisen elämän ylä- ja alamäkiä.

Donna Summer -dokumentti on katsottavissa HBO Max -palvelussa. Trailerin voi katsoa täältä.

Avaa kuvien katselu Kaija Saariaho on yksi kansainvälisesti arvostetuimpia suomalaisia säveltäjiä. Kuva: Teatro Productions

Kaija Saariaho

Äskettäin menehtyneestä säveltäjä Kaija Saariahosta (1952–2023) kertova dokumentti saa ensi-iltansa elokuussa. Elokuva on saanut nimen Universumin kaiut – Kaija Saariahon musiikki, ja se kertoo kuinka ujo helsinkiläistyttö kypsyy Pariisissa maailman arvostetuimmaksi nykysäveltäjäksi.

Dokumentissa Saariahon teoksista ja niiden taustoista kertoo säveltäjän itsensä lisäksi työtoverit ja perheenjäsenet. Elokuvan on käsikirjoittanut ja ohjannut Riitta Rask.

Kaija Saariahosta kertova dokumentti saa ensi-iltansa 25.8. Traileri löytyy täältä.