Perussuomalaiset poliitikot valittivat hallinto-oikeuteen Touko Aallon valinnasta Toivakan kunnanjohtajaksi

Toivakan perussuomalaiset kunnanvaltuutetut Mika Mäkelä ja Topi Saarelainen jättivät tänään Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valituksen, jossa vaaditaan kumottavaksi kunnanvaltuuston päätös valita vihreiden entinen puheenjohtaja Touko Aalto Toivakan kunnanjohtajaksi.

Mäkelä ja Saarelainen perustelevat valituksessaan asiaa niin, että päätös on lainvastainen, valtuusto on heidän mielestään ylittänyt toimivaltansa ja toiminut virheellisessä järjestyksessä. Mäkelä ja Saarelainen jättivät eriävän mielipiteen Aallon valinnasta jo kunnanhallituksen kokouksessa 12.6. missä Aallon valinnasta päätettiin.

Valituksen mukaan Aalto ei täytä hakukriteeriä, jonka mukaan valitulla pitäisi olla kokemusta kunnallishallinnon johtotehtävistä.

Aalto on ollut vuodesta 2008 asti Jyväskylän kunnanvaltuustossa, mutta tehdyn valituksen mukaan se ei vastaa johtajana toimimista.

Valituksessa kunnallispoliitikot myös kirjoittavat, että Aallon tehtävän kannalta relevantti työkokemus on pisteytetty virheellisesti. Aallon työkokemukselle on annettu samat pisteet kuin toiselle henkilölle joka on toiminut kahdeksan vuotta kunnallisissa johtotehtävissä ja paremmat pisteet, kuin kolme vuotta johtotehtävissä olleella henkilöllä.

Valittajien mukaan päätös syrjii näin kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä, ja pitää siksi palauttaa takaisin kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.