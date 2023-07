Arkkipiispa puuttuu rasismikeskusteluun: ”Kirkon kielellä voi hyvinkin sanoa, että rasismi on aina myös syntiä”

Rasismi kaikissa muodoissaan on ehdottomasti väärin, sanoo lomalta Etelä-Pohjanmaalta tavoitettu arkkipiispa Tapio Luoma.

Evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma kritisoi voimakkaasti hallituksen rasismikohua.

Hän pitää erityisen vaarallisena, jos poliittiseen elämään pesiytyy rasistisia piirteitä.

– Rasismi kaikissa muodoissaan on ehdottomasti väärin. Jos ajatellaan demokraattista yhteiskuntaa, jollainen Suomikin onneksi on, niin rasismin kaltainen, ihmisarvoa alentava ja mitätöivä ajattelutapa on kerrassaan käymätön.

Luoma muistuttaa, että ihmisen arvo on mittaamaton ja luovuttamaton.

– Ihmisen arvoa ei missään tapauksessa voi sitoa sellaiseen ominaisuuteen, johon hän ei ole voinut itse vaikuttaa, kuten vaikkapa ihonväriin tai etniseen taustaan.

Arkkipiispa toteaa, että suomalaisen yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että niin poliittisessa elämässä kuin kaikkialla yhteiskunnan elämässä tehdään selvä pesäero rasismiin.

– Kirkon kielellä voi hyvinkin sanoa, että rasismi on aina myös syntiä.

Heijastuu kirkonkin puolelle

Arkkipiispa myöntää, että kansan kahtiajakautumista ja tiettyä polarisoitumista on havaittavissa myös kirkon puolella.

– Eihän kirkko ole koskaan mitenkään irrallaan muusta yhteiskunnasta, vaan siellä heijastuvat kaikki ne ilmiöt, jotka ovat vallalla muuallakin yhteiskunnassa.

Laineet käyvät Tapio Luoman mukaan kirkon sisällä kuitenkin maltillisemmin kuin muualla yhteiskunnassa.

– Aivan niin karkeaa kielenkäyttöä en ainakaan itse ole havainnut kirkollisissa keskusteluissa kuin mitä esimerkiksi poliittisessa elämässä on viime aikoina jouduttu kuulemaan ja näkemään.