Saman katon alle taas yli 200 lasta – kysyimme, miksi Jyväskylä keskittää varhaiskasvatusta jättiyksiköihin

Pohjanlammen uuden päiväkodin pihassa viimeistellään vielä liikunta- ja leikkialueita. Sisätiloissa on jo varsin valmista. Video: Jarkko Riikonen / Yle

Jyväskylä on rakentanut viime vuosina useita suuria päiväkoteja. Palvelujohtajan mukaan ne on jaettu useisiin pienen päiväkodin tavoin toimiviin osiin, mutta resurssien käyttö on tehokkaampaa.

Jyväskylässä kaupungin uudet päiväkodit ovat isoja. Uusin niistä on valmistunut vastikään Kuokkalaan.

Pohjanlammen uuteen päiväkotiin tulee noin 220 lasta ja sen lapsiryhmiin nelisenkymmentä kasvatusvastuullista työntekijää.

Vanha Pohjanlammen päiväkoti on purettu ja uuteen siirtyvät lapset myös Tikan ja Onnimannin päiväkodeista.

Avaa kuvien katselu Päiväkodin sisäänkäynti. Kuva: Heli Kaski / Yle

Lapsimäärältään Pohjanlammen päiväkoti on samaa luokkaa kuin lähivuosina valmistuneet Kangasvuoren, Savulahden ja Kortepohjan päiväkotikoulut.

Päiväkodin isoa lapsimäärää ihmetteleville on vakuuteltu, että rakennuksessa on ikään kuin neljä pienempää päiväkotia, joille on rakennuksessa omat ”siipensä”. Päiväkodissa toimitaan myös lukuisissa pienryhmissä.

Avaa kuvien katselu Vielä keväällä oli tarkoitus, että perheet pääsisivät tutustumaan uuteen päiväkotiin heinäkuussa, mutta tutustumispäivä järjestetäänkin vasta elokuun alussa, kun myös piha-alueet on tarkastettu ja luovutettu. Kuva: Heli Kaski / Yle

Varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Ahlqvist Jyväskylän kaupungilta toteaa, että isoissa yksiköissä lapsille saadaan laadukkaita tiloja sekä pedagogisesti oppimisympäristöinä että muutenkin.

– Isompiin yksiköihin saadaan rakennettua tehokkaasti neliöitä, jotka ovat lapsia varten, Ahlqvist kuvailee.

Myös työntekijöiden käyttö on Ahlqvistin mukaan joustavampaa isoissa yksiköissä.

– Saamme sijoitettua henkilöstöä järkevästi eri päivän aikoihin ja työvuorosuunnittelu helpottuu. Voimme sijoittaa työaikoja aikoihin, jolloin lapsia on eniten paikalla.

Myös isot yhteiset tilat, kuten liikunta- ja ruokasali sekä erilaiset pedagogiset huonetilat ovat mahdollisia isoissa yksiköissä, perustelee Ahlqvist.

Avaa kuvien katselu Pohjanlammen päiväkodin sisätilat on jo luovutettu, mutta ulkotiloja viimeistellään vielä. Kuva: Heli Kaski / Yle

Palvelujohtajan mukaan lasten vanhemmilta tulee isoista päiväkodeista palautetta ja kysymyksiä.

– Ennakkoajatukset hälvenevät, kun paneutuu tarkemmin kotipesiin, joita ison rakennuksen sisällä on. Sisätilat ovat hyvin pienen päiväkodin kaltaiset. Oppimisympäristö on rakennettu uudella tavalla, kun siellä on omia pieniä tiloja, missä lapset arjessa toimivat ja leikkivät.

Ahlqvist painottaa, että piha-aluekin on päiväkodissa tärkeä oppimisympäristö ja isompiin päiväkoteihin saadaan liikuntaa ja luontopedagogiikkaa tukevia piha-alueita.

Avaa kuvien katselu Jyväskylän ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja esiopetus keskitetään Pohjanlammelle ja myös Kuokkalan alueen vuorohoito on jatkossa siellä. Uusi päiväkoti on avoinna arkisin kello 5-22.30. Kuva: Heli Kaski / Yle

– Isommasta yksiköstä tulee monipuolisempi pedagogisesti ja lapsen näkökulmasta. Pedagogiikka on pienryhmäpedagogiikkaa, jossa lapset liikkuvat ja toimivat pienissä ryhmissä.

Ahlqvist toteaa, että Jyväskylässä uusien pienten päiväkotien aika on näillä näkymin ohi.

– Jos alueella on jo yksi päiväkoti, niin rinnalle voi tulla pienempi. Olemme antaneet myös yksityisille palveluntuottajille mahdollisuuksia rakentaa täydentäviä, pienempiä päiväkoteja.

Ahlqvistin mukaan osa työntekijöistä pitää enemmän pienistä yksiköistä ja osa nauttii siitä, että ympärillä on paljon elämää ja työkavereita, joiden kanssa voi ammatillisista kysymyksistä puhua.

– Hyvin olemme saaneet rekrytoitua isoihin yksiköihinkin henkilökuntaa, sanoo Ahlqvist.

Toiminta uudessa Pohjanlammen päiväkodissa alkaa 7. elokuuta.

Uudisrakennuksen hintalappu on vajaat 10 miljoonaa euroa.

Mikä on mielestäsi sopiva koko päiväkodille ja mitkä ovat lapselle tärkeimmät asiat päivähoidossa? Voit keskustella aiheesta 19.7. kello 23.00.