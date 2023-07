Suomessa kuvattavien kansainvälisten elokuvien ja sarjojen määrä on hurjassa kasvussa – Suomi esittää yhä useammin Ruotsia

Applen Constellation-sarja on suurin tuotanto, jonka osia on kuvattu Suomessa. Kuvaukset toivat tammi-helmikuussa yli 200 elokuva-alan työntekijää Inariin.

Hollywood on taas kylässä. Tove Janssonin Kesäkirja-romaaniin perustuvan yhdysvaltalaisen elokuvan kuvaukset alkoivat heinäkuussa. Se on kuitenkin vain yksi monista kansainvälisistä elokuva- ja tv-sarjatuotannoista, joita kuvataan tänä vuonna Suomessa.

Suomenlahden saaristossa kuvattava The Summer Book tuo maahan filmitähti Glenn Closen sekä elokuvan vastaavana tuottajana toimivan Emily in Paris -sarjan tähden Lily Collinsin.

Heidän lisäkseen kuluneen vuoden aikana Suomessa ovat käyneet töissä muun muassa Noomi Rapace, Andrea Riseborough, Stellan Skarsgård, James D'Arcy, Breaking Bad ja Better Call Saul -tähti Jonathan Banks, koomikko Nick Frost sekä kiinalaiset nuoret supertähdet Zhao Jinmai ja Leo Wu.

Suomessa kuvattavien kansainvälisten tuotantojen määrä on kasvanut merkittävästi sen jälkeen, kun koronapandemia toi Hollywood-elokuva Dualin kuvaukset Tampereelle vuonna 2020.

Viime vuonna eri puolilla Suomea kuvattiin kolme ulkomaista elokuvaa tai tv-sarjaa. Tänä vuonna kuvattavia on ainakin viisi. Hollywoodin näyttelijöiden lakko ei näillä näkymin vaikuta Suomessa kuvattaviin elokuviin. Pienemmät Hollywood-elokuvat voivat toteutua erikoisluvan avulla.

Tutkimme, mitkä ovat Suomen suosituimmat kuvauskohteet ja mitä niissä on kuvattu tai lähiaikoina kuvataan.

Lappi: Tieteistrilleri Constellation

Tieteistrilleri Constellation on Applen suurin Euroopassa kuvattu tv-sarja. Se on myös todennäköisesti kallein sarja tai elokuva, jonka osia on kuvattu Suomessa.

Sarjaa kuvattiin tammi-helmikuussa Inarissa. Noin kuukauden kestäneet kuvaukset toivat Lappiin noin 220 elokuva-alan ammattilaista. Tuotannon on arvioitu tuoneen 1,7 miljoonaa euroa paikallisille palveluntarjoajille. Sarjaa kuvattiin myös kolme päivää Helsingissä viime elokuussa.

Applen suoratoistopalvelun sarjassa ruotsalaistähti Noomi Rapacen esittämä nainen palaa Maahan huomatakseen, että paloja hänen elämästään puuttuu. Suomessa kuvatut kohtaukset sijoittuvat sarjassa Ruotsiin.

– Suomessa kuvataan usein ulkona ja kansainvälisiä tuotantoja kiinnostaa usein nimenomaan talvi. Constellationin kuvausten piti alun perin alkaa marraskuussa ja silloin piti olla paksua järvijäätä, jolloin oli pakko mennä mahdollisimman pohjoiseen, sanoo Valofirman markkinointijohtaja Anni Wessman.

Valofirma vuokraa kaluston lähes kaikkiin Suomessa toteutettaviin kansainvälisiin tuotantoihin. Wessman vastaa markkinoinnista myös Constellationin tuotantopalvelut tarjonneessa Film Service Finland -yhtiössä.

Avaa kuvien katselu Lapissa kuvataan myös paljon kansainvälisenä yhteistuotantona toteutettavia suomalaisia elokuvia. Viimeisin on Jalmari Helanderin SISU, jonka menestys maailmalla tuo näkyvyyttä Lapille kuvauspaikkana. Kuva: Antti Rastivo / Freezing Point

Wessmanin mukaan Lappi on yhä se kuvauspaikka, jossa kuvaamisesta tulee eniten tiedusteluja ulkomailta. Siellä kuvaamisessa on kuitenkin omat haasteensa.

– Lappi on kauempana ja siellä on kalliimpaa tehdä asioita eikä majoituskapasiteetti ole samanlainen kuin etelässä.

Ainutlaatuiset maisemat vetävät silti tuotantoja Lappiin. Wessman uskoo, että Constellation voi lisätä kiinnostusta entisestään.

– Kun sarja ensi talvena ilmestyy, niin se on varmasti hyvä käyntikortti.

Tampere: Katastrofielokuva Kuilu ja sarjamurhaajakomedia Svalta

Hollywood-elokuva Dualin kuvausten saaminen Tampereelle herätti harvinaista innostusta. Suomen kolmanneksi suurimmalle kaupungille povattiin loistokasta tulevaisuutta elokuvatuotantojen tyyssijana.

Dualin jälkeen on kuitenkin ollut hiljaisempaa. Tosiasiassa Tampereella on kuitenkin koko ajan kuvattu. Etenkin kotimaisia tuotantoja, mutta myös yksi isompi kansainvälinen elokuva.

Hiljaisuuden vaikutelma voi johtua siitä, että viime kesänä kuvattu ruotsalainen katastrofielokuva Kuilu (Avgrunden) saa ensi-iltansa vasta syksyllä. Ruotsin ensimmäiseksi eeppiseksi katastrofielokuvaksi kuvaillun elokuvan pääosissa nähdään Hollywood-tähti Tua Novotny ja Peter Franzén.

Elokuvan Tampereelle saamisen takana on Film Tampereen ohjelmajohtaja Antti Toiviainen. Hän on aiemmin työskentellyt 20 vuotta Ruotsissa SF Studiosilla, jonka tuotanto Kuilu on.

– Yksi syy elokuvan saamiseen Tampereelle oli, että Ruotsissa ei pääse kuvaamaan kaivoksissa. Se on riskialtista ja tarkkaa, ja kuvausporukoita ei haluta sinne.

Suomi esittää Ruotsia myös Kuilussa. Tampereella sijaitseva Sandvikin testikaivos esittää elokuvassa kiirunalaista kaivosta. Elokuvaa on kuvattu Suomen lisäksi Kiirunassa ja Las Palmasissa.

– Kävin Las Palmasissa katsomassa kuvauksia. Siellä elokuvan tuottaja kommentoi, että jos olisi ollut fiksu niin olisi jäänyt tekemään kaikki kuvaukset Tampereelle. Se kertoo siitä, miten asiat toimivat eri lailla Tampereella ja Suomessa kuin Ruotsissa tai Las Palmasissa, Toiviainen sanoo.

Tänä kesänä Tampereella kuvataan taas Hollywood-elokuvaa. Svalta-nimisen komediallisen sarjamurhaajatrillerin taustalla on Dualin tuotantoyhtiö XYZ Films ja sen on käsikirjoittanut Nick Frost.

Simon Peggin komediaparina niin sanotussa Cornetto-trilogiassa (Shaun of the Dead, 2004, Hot Fuzz, 2007 ja The World's End, 2013) näytellyt Frost kävi keväällä tutustumassa tulevan elokuvansa kuvauspaikkoihin. Hän julkaisi matkaltaan päivityksiä myös Instagramiin:

Frostin vastaparina Svaltassa näyttelee Game of Thrones -tähti Lena Headey.

Saaristo: Kesäkirja ja Myrskyluodon Maija

Mikäli Kesäkirjan kuvaukset onnistuvat hyvin, voivat ne kiinnittää elokuvantekijöiden huomion myös Suomen saaristoon. Valofirman Anni Wessman sanoo, että Hollywoodissa sana hyvistä ja huonoista kokemuksista kiertää nopeasti.

Saaristossa kuvaamisessa on Wessmanin mukaan kuitenkin omat haasteensa. Tuotannon saapuminen paikkakunnalle on hänen mukaansa aina oma iso shownsa.

– Se on vähän kuin sirkus saapuisi paikalle. Saareen on tavallista haastavampaa mennä ja viedä asioita. Kaikki pitää suunnitella: miten kalustoa viedään, miten ihmisiä kuljetetaan, miten esimerkiksi jätehuolto hoidetaan.

Avaa kuvien katselu Meren äärellä on kuvattu tänä vuonna myös isoa yhteispohjoismaista tuotantoa. Kuvassa Myrskyluodon Maijan kuvaukset Ahvenanmaalla. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Monesti saarissa tapahtuvia elokuvia ei juuri näistä syistä kuvata oikeasti saaressa. Näin on esimerkiksi Svaltan kohdalla, joka sekin tapahtuu saaressa.

Kesäkirjan tekijät ovat kuitenkin ehdottomasti halunneet kuvata saaressa. Wessmanin mukaan elokuvien kuvauspaikkojen etsiminen on erittäin tarkkaa puuhaa.

– Ohjaaja on päättänyt jo etukäteen, mitä etsii. Sitten tartutaan siihen, mikä vastaa mahdollisimman täydellisesti sitä visiota. Kun mietitään vaikka tietynlaista saarimiljöötä niin sen on pakko olla sitten juuri sellainen.

Etelä-Suomi on yhä ykkönen

Etteivät isot tuotannot loppuisi tähän, on eri puolilla Suomea tänä kesänä kuvattu myös Suomen historian suurinta toimintasarjaa. Aku Louhimiehen ohjaama Conflict on sekin yhteispohjoismainen tuotanto.

Hangossa sarjan kuvauksissa vastikään vieraillut Toiviainen kuvailee puolustusvoimien kanssa yhteistyössä tehdyn sarjan kuvauksia erittäin näyttäviksi.

– Oli aika messevän näköistä, kun helikopterit lentävät ja mukana on merivoimien panssarivaunuja ja Sisuja.

Etelä-Suomessa kuvataan parhaillaan myös Disney+:n ensimmäistä pohjoismaissa kuvattua tv-sarjaa, joka perustuu Mikael Niemen Karhun keitto -romaaniin. Tuttu trendi jatkuu: Suomi esittää Ruotsia.

Ruotsissa asiasta on kohistu, sillä kirjailija Niemi olisi halunnut, että sarja kuvataan Tornionlaaksossa.

Kulttuuriykkösessä keskusteltiin Sisu-elokuvan Yhdysvaltain menestyksen merkityksestä.

Varsinais-Suomi veti pidemmän korren 2021, kun Turussa ja Paimion parantolassa kuvattiin kiinalaisohjaaja Ran Huangin rikosdraama What Remains. Elokuvan pääosia esittävät Stellan Skarsgård ja Andrea Riseborough.

Ylivoimaisesti eniten kuvataan Helsingissä. Viime vuosien isoin projekti on ollut alkuvuodesta kuvattu kiinalainen tv-sarja Amidst a Snowstorm of Love. Sitä kuvattiin Helsingissä lähes 50 päivää. Romanttisen sarjan takana on maailman suurimpiin mediayhtiöihin kuuluva Tencent ja sen pääosissa nähdään tämän hetken suosituimpia nuoria kiinalaisia näyttelijöitä.

– Kiinalaiset tuotannot eivät saa meillä yhtä paljon näkyvyyttä, koska ne suoratoistopalvelut, joissa niitä levitetään eivät näy Euroopassa, Wessman toteaa.

Viime vuonna Helsingissä kyläili myös ohjaaja Spike Leen pikkuveli Cinque Lee, jonka elokuva A.R.G.A. kuvattiin Helsingin Fireframe-studiolla.

Tämän takia Suomessa kuvataan nyt

Elokuvien historiassa Suomi on perinteisesti esittänyt kuvauksissa Neuvostoliittoa. Nyt vuorossa näyttää olevan Ruotsin tuuraaminen. Edellä mainituista elokuvista ja sarjoista Suomi esittää Ruotsia Constellationissa, Kuilussa, Svaltassa ja Karhun keitto -romaanin filmatisoinnissa.

Toiviainen ja Wessman ovat yksimielisiä siitä, mitkä asiat houkuttelevat nyt kansainvälisiä tuotantoja Suomeen.

– Tuottajia kiinnostavat lokaatiot, tuotantokannustimet ja kansainvälisen tason osaaminen. Heidän täytyy olla varmoja, että paikalla on päteviä ihmisiä hoitamaan tuotantoa, Wessman sanoo.

Ruotsin kanssa kilpaillessa Suomen aseena ovat olleet juuri tuotantokannustimet. Tuotantokannustin on maksuhyvitysjärjestelmä, jossa valtio tai kaupunki maksaa tuotantoyhtiölle takaisin osan sen käyttämistä rahoista.

Avaa kuvien katselu Dual-elokuvan kuvaukset innostivat Tampereella vuonna 2020. Samanlaista innostusta ei ole vielä koettu vaikka elokuvien kuvaaminen kaupungissa on jatkunut. Kuva: Anna Sirén / Yle

Elokuva- ja sarjatuotannot ovat niin isoja projekteja, että ne tuovat hyvitettyinäkin alueille huomattavasti rahaa. Toiviaisen mukaan Tampereella tuotantokannustin on maksanut itsensä takaisin moninkertaisesti.

– Näihin tuotantoihin on neljän vuoden aikana investoitu kolme miljoonaa euroa ja siitä on tullut 27 miljoonaa takaisin palveluihin, palkkoina ja alalle.

Tämän vuoden osalta Business Finlandin tuotantokannustimen 9,5 miljoonan euron budjetti on kuitenkin käytetty jo loppuun. Viime vuonna vastaavassa tilanteessa kannustimeen saatiin lisärahoitusta, mutta tämän vuoden osalta tilanne on täysin auki.

Käytännössä se tarkoittaa, että jos jokin tuotantoyhtiö etsii nyt sopivaa kuvauspaikkaa loppuvuodelle, ei Suomea edes noteerattaisi. Toiviaisen mukaan tällaisissa tilanteissa Suomen markkinointi kuvauspaikkana on mennyt osin hukkaan.

– Jos me emme voi nyt kahteen kuukauteen tehdä päätöstä, niin tuottajilla on kaksi kuukautta aikaa soitella kaikkiin muihin maihin.

Ruotsin sijaistaminen saattaa pian olla katkolla, sillä maa on ottamassa käyttöön oman tuotantokannustimen. Suomi on saanut etumatkaa, mutta Toiviaisen mukaan Ruotsin oma kannustin tulee luomaan painetta Suomen suuntaan.

– Silloin kilpaillaan sitten muilla asioilla kuin rahalla.