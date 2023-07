Suomen ministeriö yhä huolissaan lohennousua estävästä Norjan padosta Tenossa, vaikka pato toimii aiempaa paremmin kyttyrälohen poistossa

Norjan Tenon alajuoksulle pari viikkoa sitten asettamalla padolla on pyydetty viime päivien aikana useita satoja kyttyrälohia. Pato sijaitsee Tenon Norjalla kuuluvalla jokiosuudella.

Norjan ympäristöviraston verkkosivujen mukaan padolla on pyydetty runsas tuhat kyttyrälohta keskiviikon iltapäivään mennessä.

Määrä on vaatimaton verrattuna Suomen Luonnonvarakeskuksen tutkijan arvioon, että padon yläpuolelle oli viime perjantaihin mennessä päässyt yli kymmenen tuhatta kyttyrälohta.

Tenojoen vesistön alueella asuvat ihmiset Suomessa ja Norjassa ovat olleet huolissaan, koska pato haittaa Tenon alkuperäislajin eli atlantinlohen nousua.

Paikallisten huolta ja arvostelua lisää vuosia jatkunut Tenojoen vesistön lohen pyyntikielto ja atlantinlohikantojen vaarantunut tila.

Maa- ja metsätalousministeriön erätalousneuvos Vesa Ruusila tutustui aamupäivällä patoon paikan päällä Norjan Tanassa. Padon toimintaa esittelivät Norjan ympäristöviraston edustajat.

Pato on Norjan alueella, mutta vaarantuneet lohikannat yhteisiä

Ruusilan mukaan Suomi seuraa auttaako atlantinlohen pääsyä ylävirtaan patoon tehtävä toinen portti, jota välillä avataan padon alapuolelle kertyville atlantinlohille.

Ruusila on tyytyväinen norjalaisten tekemiin parannuksiin, mutta yhä huolissaan atlantinlohien pääsystä yläjuoksulle Tenoon ja sivujokiin kutemaan.

– Muutaman viime yön aikana sieltä on saatu useita satoja per per yö, mikä on selvä parannus aikaisempaan tilanteeseen verrattuna.

Ruusilan mukaan Tenon poikkeuksellisen alhainen vedenkorkeus haittaa myös lohennousua.

Norjan ympäristövirasto on muuttanut patopyydyksen lohiansan eli loukun sijaintia hieman ainakin kerran. Joen poikki olevan padon on määrä ohjata kaloja padossa olevaan loukkuun, josta kyttyrälohet otetaan haavilla pois ja tapetaan.

Loukkuun on mennyt vain vähän atlantinlohia valtaosan jäädessä parveilemaan padon alapuolelle. Sieltä niitä on päästetty ylävirtaan avaamalla patoon tehtyä yhtä porttia tai veräjää pariin kertaan.

Norjan viranomaiset kertoivat Ruusilalle tekevänsä patoon toisenkin veräjän, jota avaamalla atlantinlohen pääsyä ylävirtaan helpotetaan.

Estääkö pato atlantinlohen nousun Tenoon?

– Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Se tässä pyydyksen toiminnassa ei ilmeisesti ole muuttunut, ettei se edelleenkään pyydä atlantinlohta juuri lainkaan.

– Patoon tehdään aukkoja, joista päätetään tenonlohi nousemaan ylävirtaan. Tällä hetkellä on käytössä ollut yksi aukko, jota he ovat pari kertaa avanneet ja nyt sinne ollaan valmistelemassa toista aukkoa, jonka tulisi sitten parantaa vielä tätä tenonlohen nousumahdollisuutta ylävirtaan lisääntymisalueelle, selostaa Ruusila padolla norjalaisilta saamiaan tietoja.

– Padon alapuolella tehdään säännöllisesti sukelluksia ja muuta monitorointia, jonka perusteella arvioidaan, että kun on riittävästi lohia kerääntynyt, niin avataan veräjä, josta ne pääsevät ylävirtaan.

Ruusilan mukaan näyttää siltä, että Tenoon ei ole nousemassa niin paljon kyttyrälohia kuin ennakoitiin.

– Tietoa siitä, paljonko kyttyrälohta olisi nousemassa, ei ole olemassa. Näyttää siltä, että määrät eivät olisi niin isoja kuin pahimmillaan pelättiin.

Ruusilan mielestä tärkeätä on, että kyttyrälohia saadaan poistettua mahdollismman paljon.

– Ilmeistä on, että padosta huolimatta sinne ylävirtaan on myös päässyt kyttyrälohia jo nyt.

Luonnonvarakeskuksen Luken tutkija Panu Orell arvioi viime viikolla, että Tenoon on noussut yli 10 000 kyttyrälohta.

Tenojoen ja sen lohen käyttäytymisen tuntevat paikalliset ihmiset ovat arvostelleet patoa epäonnistuneeksi. Heidän mukaansa pato vuotaa pienikokoisia kyttyrälohia mutta estää suurempien tenonlohien nousun.

Myös Luonnonvarakeskuksen tutkijat ja maa- ja metsätalousministeriö ministeri Sari Essayahia myöten ovat olleet huolissaan padon riskistä atlantinlohen pääsylle kutemaan Tenoon ja sen sivujokiin. Ruusilan mukaan huoli ei ole poistunut parannuksista huolimatta.

– Huoli ei ole poistunut. Seuraamme kriittisesti tilanteen kehittymistä. Norjalaiset ovat parantamassa sitä seurantaa, mikä koskee sekä lohien nousua että myös ympäristöolosuhteita, veden happipitoisuutta ja lämpötilaa ja he ovat tekemässä muutoksia. tämän patorakennelman ja pyydysten osalta, joten ja seuraamme tarkasti, miten nämä muutokset alkavat toimia ja ja reagoimme sitten sen mukaisesti.

Tenojoen poikkeuksellinen vesistön kuivuus ja helle lisäävät lohikalojen uhkia

Poikkeuksellisen matala vedenkorkeus ja lämmin ilma ovat riski lohikaloille. Sen takia siellä ollaan käynnistämässä veden happipitoisuuden seurantaa ja lämpötilaa seurataan. Nämä ehkä poikkeukselliset ympäristöolosuhteet kyllä vaikeuttaa ja hankaloittaa tätä tilannetta.

No pitäisikö norjalaisten lopettaa tämä pato siellä vai jatkaa tätä kokeilua?

– Tämä on Norjan omalla alueella tehty toimenpide, joka tietysti liittyy meidän yhteiseen luonnonvaraan, Tenojoen kala- ja lohikantoihin ja tällä hetkellä heidän strategiansa on se, että pyritään tavoitteet saavuttamaan sekä kyttyrälohen pyynnin että tenonlohen osalta ja sen eteen tehdään näitä muutostöitä ja parannuksia. Mielestäni tässä hetkessä on Ihan järkevä strategia, mutta tätä on syytä tarkasti seurata ja jos pato ei ala toimimaan kunnolla ja tulokset ei parane entisestään, niin silloin täytyy miettiä muita vaihtoehtoja, sanoo Ruusila.