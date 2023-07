Kylätien kestopinta vaihtui soraksi, koska se tulee halvemmaksi – asukkaat kiittävät, kun surkea tie vihdoin korjattiin

Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rajalla rouhittiin tänä kesänä surkeaan kuntoon päässeen päällystetien pinta murskeeksi ja rakennettiin tilalle uutukainen soratie. Kalajoen ja Kannuksen välisen kylätien varrella on myös maan suurin Mutkalammin tuulivoimapuisto.

Syy soratieksi muuttamiseen on yksinkertainen: rahapula.

SOP eli soratien pintaus Sorateiden päälle laskettavia pinnoitteita kehiteltiin 1960-luvulla ja niitä käytettiin Suomessa erityisesti 1980-luvulla.

Kevyellä SOP-pinnoitteella pyrittiin alkuvaiheessa rakentamaan sorateille kestopäällystettyjä väyliä, jotka olisivat kuitenkin perinteistä öljysoraa ja asfalttia halvempia rakentaa.

Varsinkaan 2000-luvulla SOP- tai sirotepintaisia SIP-teitä ei juuri enää ole tehty.

Kun tienpitoon varatut rahat hupenevat isojen teiden kunnossapitoon ja tekemiseen, maaseudun harvaan liikennöidyt tiet rapistuvat vuosi vuodelta.

Kylien asukkaille tärkeitä päällystettyjä maanteitä ei pystytä päällystämään uudelleen, vaikka tienkunto sitä vaatisikin. Niitä on yritetty pitää liikennöitävässä kunnossa paikkauksin, mutta sekään ei aina ole onnistunut.

Tiekarhu on tasoittanut tonnikaupalla soraa vanhan päällystetien pintaan Mutkalammintiellä, jotta se palautettaisiin takaisin soratieksi.

– Siinä vanhalla tiellä oli kuin perunapeltoa olisi rytkyttänyt, kertoo Mutkalammintien varrella asuva Katja Rahkola.

Tien vanhaan kevytpinnoitteeseen eli niin sanottuun SOP-päällysteeseen oli vuosien saatossa ilmaantunut teräväreunaisia reikiä, jotka sateen ja roudan takia suurenivat vuosi vuodelta.

– Siinä oli tosi suuria reikiä ja jos ei tiennyt mistä ajaa, niin kyllä kolisi kovasti. Kyllähän se auto vähän aina otti osumaa, Rahkola kertoo.

Kuoppien ja epätasaisuuksien lisäksi vanha Mutkalammintie oli täynnä isoja kiviä, joista osa oli noussut ihan tienpintaan saakka.

Roudan hiljalleen tien pintarakenteisiin nostamien isojen kivien määrä oli yllätys myös tienkorjaajille.

– Vanhan tien runko oli rakennettu hyvin kivisestä tavarasta. Laskettiin, että peräti 138 isoa kiveä on poistettu työmaalta, kertoo tietyömaan työnjohtaja Jere Savela.

Työn aikana myös perattiin tienvarren ojat sekä korjattiin ja osittain uusittiin tien ja sen sivuteiden tierumpuja.

Soratieksi muuttamisen yhteydessä vanha päällyste rouhittiin ensivaiheessa tienpintaan ja sen jälkeen sen päälle tuotiin rekkakuormittain uutta soraa ja sepeliä. Parin kilometrin matkalle uutta tienpintaa varten tarvittiin soraa, sepeliä ja mursketta yhteensä 5 000 tonnia, jonka tiekarhu ja jyrä ovat tasoittaneet uudeksi kyläbaanaksi.

– Nythän se on hyvä. Se on kuin pöydänpinta, ja sitä on hyvä ajaa, sanoo Katja Rahkola.

Pölyinen työmaa on puhuttanut tien varren asukkaita

Rakennusaikana tietyömaalle on tarvittu myös tankkiautoilla kuljetettua vettä, joka tiivistää maata ja sitoo pölyä.

Vaikka ainakin alkuvaiheessa tienpinta saakin kiitosta, on työmaan pölyhaitta puhuttanut tienvarren asukkaita.

Katja Rahkolan mukaan varsinkin tienvarren taloissa hiekkapöly on ollut iso riesa, jota tosin kasteluautojen vedellä on saatu sidottua.

PEAB:n Mutkalammintien työmaan vastuuhenkilö Jussi Järvelä sanoo, että pölyhaittoja kuitenkin auttaa se, että hiekkaa sidotaan vielä tien valmistumisen jälkeen suolaliuoksella.

Helpottaa tien kunnossapitoa jatkossa

Teiden palauttaminen sorapintaisiksi helpottaa tienhoitoa – ja säästää rahaa, sillä soratie on pinnoitusta selvästi edullisempi vaihtoehto. Kun soratie tehdään kunnolla, sen hoitaminen vaatii käytännössä vain vuosittaisen lanaamisen.

– Joihinkin paikkoihin, joita vesi saattaa syödä, tuodaan kyllä mursketta lisää, mutta periaatteessa pelkkä kevätlanaus riittää, Jere Savela sanoo.

Huonokuntoisia päällystettyjä seutu- ja yhdysteitä oli Suomessa 6 134 km vuonna 2022.

Peruskorjatun soratien rakenne on myös jatkossa kestopäällysteisiä öljysora- ja asfalttiteitä kevyempi. Asfalttiväylää Mutkalammin tien käyttäjille ei siis ole luvassa, vaikka tienpitäjien rahapula joskus hellittäisikin. Parempia ajo-oloja tienrakentaja kuitenkin lupaa.

Jussi Järvelän mukaan pinnoitetun tien muuttaminen soratieksi ei vaikuta myöskään roudan kestävyyteen, mutta tien korjaaminen on soratiellä helpompaa ja edullisempaa.

– Kyllä tämä ratkaisu on ihan oikea ja hyvä tällaisille pienille vähäliikenteisille teille, joilla on myös heikko kantavuus, sanoo Jussi Järvelä.

Vaikka asfalttitietä ei Mutkalammintiestä tullutkaan, voi siitäkin silti haaveilla...

– Kyllä se olis sentään hieno. Pääsisi sitten pyörälläkin lujempaa, eikä tarvis pelätä, että menee renkaat puhki, Katja Rahkola naurahtaa.

Radio Suomen haastattelussa Mutkalammintienvarren asukas Katja Rahkola sekä tientekijöistä työnjohtaja Jere Savela ja työmaan vastaava henkiö Jussi Järvelä PEAB:ilta.

