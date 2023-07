Analyysi: Venäjän uhka pakotti Naton päivittämään ja vahvistamaan puolustuksensa, ja nyt siitä on sovittu

Ruotsin jäsenyys on yhä kiinni Erdoganin aikatauluista, kirjoittaa Nato-erikoistoimittaja Maria Stenroos.

Suomen ensimmäinen Nato-kokous jäsenmaana osui hetkeen, jolloin Nato on joutunut palaamaan perustehtävänsä äärelle. Venäjän hyökkäys Ukrainaan pakotti Naton vahvistamaan puolustustaan niin, että se vastaisi Euroopan heikentynyttä turvallisuustilannetta.

Natolle syyllinen on selvä, ja sanoma toistui Vilnassa useiden johtajien puheissa.

– Venäjä voi lopettaa tämän sodan tänään, Yhdysvaltain presidentti Joe Biden Vilnassa Nato-kokouksen jälkeen pitämässään puheessa.

Naton ja Venäjän välinen asetelma on palannut perustilanteeseen, jota varten Nato aikanaan luotiin. Nato vahvistaa joukkojaan, valmiuttaan ja aseistustaan varmistaakseen jäsenmaiden turvallisuuden. Venäjän aggressiiviseen toimintatapaan vastataan vahvistamalla Naton pelotetta.

Vilnan kokousta hallitsi Ruotsin Nato-hakemuksen toivottu eteneminen, Ukrainan tukeminen vaikeassa tilanteessa ja puolustuksen vahvistaminen.

Venäjä on Naton mukaan uhka, ja tämä uhka yhdisti maita Vilnassa. Rivien suoristaminen ja yhteisen näkemyksen löytäminen vaativat kuitenkin työtä.

Ruotsin Nato-hakemus on jäänyt pyörimään odotustilaan, jossa ovivahtina on Turkki. Presidentti Recep Tayyip Erdoğan näytti Vilnassa kokouksen alla vihreää valoa ja lupasi, että Ruotsin hakemus ratifioidaan Turkin parlamentissa pikimmiten. Tämä ilmoitus helpotti Nato-maita ja ainakin hetken näytti, että yhtenäisyydessä on Ruotsin puuttuvan jäsenyyden kokoinen särö vähemmän.

Avaa kuvien katselu Turkin presidentti Erdoğan puhui toimittajille Vilnassa 12.7.23. Hän ei kertonut tarkkaa aikataulua, milloin maan parlamentti vahvistaa Ruotsin Nato-jäsenyyden. Kuva: Jani Saikko / Yle

Kokouksen edetessä ei kuitenkaan selvinnyt, millä aikataululla Turkki lunastaa lupauksensa. Jos Erdoğan ei kiirehdi asiaa, parlamentti ehtii kesätauolle. Silloin Ruotsi saisi odottaa peräti lokakuuhun. Turkki näyttää edelleen pitävän Ruotsia ja muita Nato-maita jännityksessä.

Ukrainan toiveet Natoon pääsystä hallitsivat kokousta. Volodymyr Zelenskyn osallistuminen kokoukseen konkretisoi jälleen, että Nato-maiden johtajille sota on suunnitelmia ja varautumista, Zelenskyille se on totta.

Niin Nato kuin Ukraina ovat samalla viivalla siinä, että sotaa käyvästä maasta ei voi tulla Naton jäsentä. Nato-maat tekivät kuitenkin hartiavoimin töitä säilyttääkseen Ukrainan uskon maiden ja järjestön tukeen sekä tulevaan jäsenyyteen.

Ukraina ja Nato-maat kokoontuivat juuri perustussa yhteisessä neuvostossa 12.7.23.

Jäsenyyteen vievää tietä yksinkertaistettiin, ja sen luvattiin toteutuvan sitten, kun jäsenyyden ehdot täyttyvät kaikkien maiden mielestä. Ukraina ja Nato-maat keskustelevat jatkossa neuvostossa eli tasavertaisina.

Kokouksen yhteydessä moni Nato-maa ilmoitti tuesta, joka vahvistaa Ukrainan sotavoimaa. Järjestönä Nato tukee Ukrainaa muun muassa rahallisesti.

Nato-maat olivat vielä kokouksen alkaessa eri linjoilla, mitä Ukrainalle luvataan. Sopiminen oli maille voitto sinänsä. Myös Ukraina sai luvattua etemistä, vaikka Zelenskyi myönsikin, että maa olisi toivonut enemmän, kutsua jäseneksi.

Naton puolustuksen vahvistamisesta kaikilla mailla on yhteinen näkemys. Konkreettisin sitoumus on, että maat lupaavat nostaa puolustusbudjettinsa vähintään kahteen prosenttiin.

Tällä budjetilla Nato pystyy esimerkiksi parantamaan korkeassa valmiudessa olevien joukkojen määrää, mikä tarkoittaa, että tietyssä ajassa saadaan eri alueilla sovittu määrä sotilaita liikkeelle.

Komento- ja joukkorakenteen uudistamisesta sovittiin. Maat hyväksyivät myös yhteiset puolustussuunnitelmat, joiden mukaan toimitaan Välimeren ja Mustanmeren alueella, Itä- ja Keski-Euroopassa sekä sekä pohjoisessa ja Atlantin alueella.

Nato todella sai aikaan muutoksia, joita se halusi. Merkittävää on kuitenkin se, että yhtenäisyyttä todella korostetaan. Yhtenäisyyden viestiä korostetaan, ja se viesti on tarkoitettu Venäjälle.

Suomen ensimmäinen kokous jäsenmaana sujui osallistuen ja yhtenäisyyden linjaa hakien. Presidentti Sauli Niinistö ja Suomi huomioitiin kokouksessa. Nato-maiden kartassa Suomi luo lisää turvallisuutta.

Puolustussuunnitelmat näyttävät puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomen kannalta turvallisuutta vahvistavilta. Se kuitenkin tarkoittaa, että myös Suomen on tehtävä osansa, paitsi oman myös muiden turvallisuuden eteen. Tämä vaatii resurssien pitämistä suunnilleen nykyisellä tasolla senkin jälkeen, kun hävittäjähankinta on tehty.