Maailman radioamatöörit siirtyivät käyttämään digitaalisia tekstiviestejä perinteisen sähkötyksen sijaan – muutos ei miellytä kaikkia vanhoja partoja

Heinolan Vierumäellä on parhaillaan käynnissä suuri kansainvälinen radioamatööritapahtuma.

Omalla asuinalueelllasi saattaa hyvinkin sijaita aktiivinen radioasema, josta et ole kuullut yhtään mitään.

Suomessa on noin 6 000 radioamatööriä, joilla on Viestintäviraston antama lupa käyttää omaa radioasemaa. Luvan saaminen edellyttää virallisen pätevyystodistuksen suorittamista.

Kirjallisessa kokeessa edellytetään radiotekniikan perusasioiden, radioliikenteen ja viranomaismääräysten tuntemista.

Radioamatöörit pitävät omilla laitteillaan yhteyksiä muiden maiden radioharrastajiin, joita on arviolta noin kolme miljoonaa.

Jo sadan vuoden ajan yhteydenpitoon on käytetty sähkötystä eli korvin kuultavia pisteitä ja viivoja, jotka muodostavat kirjaimia eri yhdistelminä. Sitä kutsutaan myös morsetukseksi, keksijänsä Samuel Morsen mukaan.

Nyt piipitys radioaalloilla on kuitenkin syrjäytynyt, kun Nobel-palkitun ja hänen työryhmänsä kehittämä digitaalinen lähete on vallannut radioamatöörien yhteydenpidon viime vuosina.

Käytännössä se merkitsee sitä, että tietokone on yhdistetty radiolaitteeseen ja sen ruudulta operoidaan äänisignaalilla, joka johdetaan antenniin.

– Muutos on jakanut maailmanlaajuista radioamatööriyhteisöä. Joidenkin, erityisesti vanhempien harrastajien mukaan koneet ovat saaneet liian suuren merkityksen yhteydenpidossa. Toisten mielestä radioamatöörien pitää olla teknisen kehityksen kärkijoukossa, sanoo Vierumäellä vieraileva, Kansainvälisen Radioamatööriunionin (IARU) puheenjohtaja, ranskalainen Sylvian Azarian.

Avaa kuvien katselu Lahden radiomatöörikerhon puheenjohtaja Jari Jussila ja Kansainvälisen radioamatööriunionin (IARU) puheenjohtaja Sylvian Azarian pitävät radioyhteyksiä puheella Vierumäellä. Kuva: Markku Tuhkanen / Yle

Digitaalisilla lähetteillä voidaan myös pitää radioyhteyksiä kaukomaihin huomattavasti pienemmillä lähetintehoilla kuin sähkötyksellä tai puheella. Se merkitsee myös yksittäiselle harrastajalle pienempää lovea lompakkoon, kun omaa radioasemaa rakennetaan.

Azarianin mukaan kansainvälisen edunvalvonnan kannalta tärkein työ on yrittää pitää radioamatööreille annetut taajuusalueet, sillä niitä havittelevat tänä päivänä monet teollisuuden alat ja kaupalliset toimijat.

Lahdessa koulutettu jo tuhat radioamatööriä

Vierumäen kansainvälinen radioamatöörien tapahtuma jatkuu tämän viikon sunnuntaihin asti. Sadoille osanottajille on tarjolla yli 60 esitelmää radioharrasteen eri kulmista.

Yksi harrastajien intohimo on pitää radioyhteys mahdollisimman moneen maahan ja saarelle.

Alkuvuonna tarjolla oli eräänlainen radioamatöörien Graalin malja, kun kansainvälinen ryhmä onnistui keräämään yli puoli miljoonaa euroa harrastajilta päästäkseen himoitulle Bouvet´n saarelle, jota kuvaillaan myös maailman kaukaisimmaksi kolkaksi.

Avaa kuvien katselu Seitsemän radioamatööriä piti liki 19 000 radioyhteyttä sähkötyksellä, digiviestein ja puheella tästä teltasta maailman syrjäisimmältä Bouvet´nsaarelta helmikuussa. Kuva: Kenneth Opskar

Äärimmäisissä luonnonoloissa retkikunta selviytyi saarella vain viikon, mutta pystyi pitämään kaikkiaan 19 000 radioyhteyttä maailman muihin radioamatööreihin.

Alkuvuoden toinen suuri uutinen oli väliaikaisen radioamatööriaseman pystytys Crozetsaarille. Ranskalainen radioamatööri saatiin vuosien valmistelun jälkeen ujutettua mukaan tutkijoiden joukkoon syrjäiselle ja tiukasti suljetulle luonnonsuojelualueelle.

Bouvetin ja Crozetin ohella halutuimpien radioyhteyksien podiumilla on Pohjois-Korea. Siellä radioamatööritoiminta on toistaiseksi kiellettyä.

Avaa kuvien katselu Radioamatöörit tuntevat toisensa yleensä etunimeltä ja viranomaisen myöntämän radioaseman tunnuksella. Wimon OH2II (oik.) ensimmäisenä pystyttämä parkkipaikan radioasema pysäyttää muita harrastajia. Kuva: Markku Tuhkanen / Yle

Vierumäen suurtapahtuman järjestäjänä on Suomen Radioamatööriliitto (SRAL), mutta käytännön järjestelyistä ja ohjelmasta vastaa Lahden radioamatöörikerho.

– Olemme pitäneet Lahdessa vuosien mittaan kaikkiaan 57 radioamatöörikurssia ja uusia radioamatöörejä on niiltä saatu Suomeen kaikkiaan noin tuhat, kertoo puheenjohtaja ja SRAL:n hallituksen jäsen Jari Jussila.

Vaikka pääosa radioamatööreistä on keski-ikäisiä miehiä, mukaan on tullut viime vuosina myös naisia ja nuoria. Yksi syy kasvaneeseen mielenkiintoon harrastetta kohtaan on vahva yhteistyö kurssitoiminnassa Maanpuolustuskoulutuksen eli MPK:n kanssa.