Näin ulkomaiset toimittajat kommentoivat Suomen ministereihin liittyvää rasismikeskustelua: ”Tuntuu askeleelta taaksepäin”

Islantilaisen toimittajan Hallgrimur Indridasonin mielestä on kiinnostavaa seurata, pysyykö Suomen hallitus toimintakykyisenä, jos kohut jatkuvat.

Kansainvälinen lehdistö on seurannut viime viikkojen käänteitä Suomen politiikassa. Kysyimme heidän näkemyksiään pressikeskuksessa Helsingin kaupungintalolla.

Kysyimme Suomeen saapuneilta kansainvälisen median edustajilta, mitä mieltä he ovat maasta kantautuneista viime aikojen politiikan uutisista.

Suomessa, samoin kuin maailmalla, otsikoihin ovat nousseet muun muassa elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) ero ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) rasistisiin kirjoituksiin liittynyt toissapäiväinen anteeksipyyntö.

Islannin yleisradioyhtiöllä työskentelevä toimittaja Hallgrimur Indridason oli saapunut torstaina muun median tavoin paikalle Helsingin kaupungintalolla olleeseen pressikeskukseen.

Hän kuvailee seuraamiansa tapahtumia ”melko kiinnostaviksi”.

– Mielestäni ne heijastelevat asioita, joita on meneillään myös muualla maailmassa ja Skandinaviassa. Äärioikeisto on saavuttamassa enemmän valtaa. Näin on myös Ruotsissa.

Indridason uskoo suomalaisten ministereiden ”vahvojen kommenttien” vaikuttaneen jonkin verran islantilaisten mielikuviin suomalaisista ja suomalaisesta politiikasta. Tapahtumat ovat kuitenkin vielä varsin tuoreita, hän lisää.

– Jos vastaava jatkuu, pidän mahdollisena, että Suomen ajatellaan olevan äärioikeammalla kuin suurin osa sen kansalaisista haluaisi. Vaarallisin skenaario Suomelle olisi se, että vähemmistöihin kuuluvat ihmiset eivät enää uskaltaisi tulla Suomeen politiikassa esitettyjen asenteiden takia.

”Tuntuu askeleelta taaksepäin”

Ruotsalaisen TV4 Nyheternan toimittaja Magnus Wennerbergin mielestä on epätavallista, että hallitus on ajautunut ongelmiin niin pian muodostamisensa jälkeen. Hän pohtii, onko hallitus vakaalla pohjalla.

– Viime vuonna huomio kiinnittyi Sanna Marinin politiikkaan, joka oli progressiivisempaa. Suomea pidettiin suunnannäyttäjänä, mutta nyt otsikoissa puhutaan rasismista. Se tuntuu askeleelta taaksepäin.

Avaa kuvien katselu Magnus Wennerberg uskoo ruotsalaisten ihmettelevän, mitä Suomen politiikassa tapahtuu. ”Uskon, että yleinen kuva Suomesta on muuttumassa ja se eroaa siitä, millaisena sitä pidimme vielä muutama kuukausi sitten.” Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Tanskalaisen televisioyhtiö TV2:n tuottaja Celina Danielsen ei ole tietoinen viime aikojen skandaaleista.

– Kun saavuimme kaupungintalolle, olin yllättynyt, sillä niin moni toimittaja tuli kysymään meiltä, olemmeko kuulleet tapahtumista.

Näin Suomen politiikan tapahtumia kommentoitiin Helsingin kaupungintalon pressikeskuksessa torstaina. Video: Ronnie Holmberg / Yle, Antti Kolppo / Yle

Danielsenin kanssa samaa yhtiötä edustava toimittaja Jesper Steinmetz ei ole hänkään seurannut Suomen politiikkaa.

– Tuntuu nololta, että olen parhaillaan Suomessa, mutta en tiedä, mitä täällä on tapahtunut. Päätehtäväni on kuitenkin seurata Yhdysvaltojen politiikkaa, Steinmetz sanoo.

Hänestä skandaalit kuulostavat tutuilta.

– Myös Norjassa on tapahtunut vastaavaa. Tuollaisilla asioilla ei pitäisi vitsailla, koska se voi tuhota uran politiikassa.

