Suomeen saapuneet toimittajat ihastelevat Helsinkiä somessa: ”Näyttää siltä, että aurinko nousee täällä keskiyöllä”

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin mukana Suomeen on saapunut runsaasti kansainvälistä mediaa.

Yhdysvaltalaisen uutistoimisto The Associated Pressin toimittaja Chris Megerian julkaisi hetkeä ennen keskiyötä Twitter-viestipalvelussa kuvan. Siinä suurikokoinen lentokone on juuri laskeutunut Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Megerian kirjoittaa: ”We just landed in Finland, and it looks like there’s a sunrise at midnight”, vapaasti suomennettuna ”laskeuduimme juuri Suomeen, ja näyttää siltä, että aurinko nousee täällä keskiyöllä”.

Tällä Valkoisen talon reportterina työskentelevä Megerian viitannee pohjolan valoisiin kesäöihin.

Megerianin kollega ja CNN:n poliittinen analyytikko Seung Min Kim kertoi illalla tunnelmistaan lentäessään Vilnasta Suomeen Air Force One -lentokoneella.

Hänkin julkaisi Twitterissä valokuvan lentokoneesta ja kirjoitti suomeksi ”hyvää päivää, Helsinki!”

Koneen laskeuduttua hän julkaisi kuvan myös lentokentältä. Siinä presidentti astelee ulos koneesta kentälle vieviä portaita pitkin.

Portaiden päässä presidenttiä odottavat punainen matto ja vastaanottokomitea, johon kuului muun muassa Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläs Mikko Hautala.

Myös CNN:lle työskentelevä Betsy Klein on saapunut Helsinkiin Bidenin vanavedessä. Hän on julkaissut oman julkisen Instagram-tilinsä Stories-osiossa Suomen vierailuun liittyviä kuvia.

Klein kertoo käyneensä Suomessa myös viisi vuotta sitten Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamisen tiimoilta. Hän on julkaissut valokuvan vierailuun liittyvästä paidasta ja kertoo, että jätti sen ostamatta. ”What will I fail to buy this trip?” eli ”mitä jätän ostamatta tällä kertaa”, hän kysyy.

Klein on myös julkaissut kuvan, jossa näkyvät Robert`s coffee -kahvilan kyltti ja iltapäivälehtien lööpit. Molempien kannessa näkyy presidentti Joe Bidenin vierailu.

Presidentti Joe Bidenin autosaattue ajoi keskiviikkoiltana Helsingin läpi.

