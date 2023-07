Luken Siikajoen koetoimintapaikan naudoilta on löytynyt salmonellabakteeria

Siikajoen Ruukin lihakarjanavetassa on 132 nautaa. Kuvituskuva.

Näyte on lähetetty Ruokavirastoon varmistusta varten. Tulokset tulevat lähipäivinä.

Luonnonvarakeskuksen Siikajoen koetoimintapaikassa Ruukissa on löytynyt salmonellabakteeria lihanaudoilta.

Asia havaittiin 11. heinäkuuta tilan rutiininomaisesti otetuista omavalvontanäytteistä.

Luonnonvarakeskuksen tiedotteessa kerrotaan, että tilanteen hoito etenee viranomaisten antamien ohjeiden mukaan. Tilalle on annettu aluehallintoviraston rajoittavat määräykset, joiden tarkoituksena on estää tartunnan leviäminen tilan ulkopuolelle. Paikalla on ryhdytty toimenpiteisiin tartunnan hävittämiseksi.

Luken ryhmäpäällikkö ja johtava asiantuntija Hannamaria Potila kertoo, että salmonellatapauksia on koko maassa vuosittain noin kymmenen.

– Onneksi kyse on harvinaisesta asiasta. En muista aiempaa tapausta urallani, kertoo Potila.

Lihakarjaa ei lopeteta salmonellan takia. 132-paikkainen tila eristetään, ja yleensä karja paranee kun altistus saadaan loppumaan.

Tartunnan aiheuttajan alkuperästä ei ole tietoa. Salmonellabakteeri voi tulla tilalle esimerkiksi lintujen, jyrsijöiden tai näiden saastuttamien rehujen mukana. Tartunta saadaan suun kautta syömällä tai juomalla bakteerin saastuttamaa rehua, vettä tai ruokaa.

Salmonella voi tarttua eläimestä ihmiseen ja päinvastoin. Tartunta tapahtuu ulosteiden välityksellä.

Salmonellan vuoksi Ruukin koetoimintapaikalle alkusyksystä suunnitellut tapahtumat joudutaan perumaan. Myös kaikkia ei-välttämättömiä vierailuja tutkimusinfrastruktuuriin ja erityisesti navetalle tulee välttää toistaiseksi.