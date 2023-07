Petteri Orpo sai yleisöltä 2 600 kysymystä A-studioon – näin hän vastasi

Pääministeri Petteri Orpoa (kok.) haastateltiin Ylen A-studiossa keskiviikkona.

Ennen A-studiota Ylen verkkosivuilla pyydettiin lähettämään pääministerille kysymyksiä. Yleisökysymyksiä lähetettiin kysymyslomakkeen kautta yli 2 600, minkä lisäksi myös sosiaalisen median kommenttipalstat täyttyivät kysymyksistä.

Yleisöä kiinnosti erityisesti hallituksen tilanne, sillä Orpon hallituksen alkutaipale on ollut kivinen. Tällä hetkellä hallitusta koettelee kohu valtionvarainministeri Riikka Purran (ps.) ympärillä. Purraan on yhdistetty rasistisia ja väkivaltaan viittaavia nettikirjoituksia 15 vuoden takaa.

Purra ei pyytänyt anteeksi kirjoituksiaan maanantaina, kun ne nousivat julkisuuteen. Anteeksipyyntö saatiin kuitenkin seuraavana päivänä. Yleisön lähettämissä kommenteissa nousi useita kertoja esiin kysymys siitä, onko Purran anteeksipyyntö uskottava.

– Kuten hän itse totesi, hän on pyytänyt anteeksi ja hän myös tarkoittaa sitä. Minä uskon sen, että hän aidosti katuu kirjoituksiaan ja kuten on sanonut, ei enää niitä hyväksy eikä kirjoittaisi enää, Petteri Orpo vastaa A-studiossa.

Kun toimittaja Sakari Sirkkanen kysyy, mikä saa Orpon uskomaan Purraa, Orpo vastaa:

– Kai ihmiseen pitää uskoa. Jos joku pyytää anteeksi, kai silläkin on joku merkitys.

Yleisökysymyksissä nousi esiin myös Purran blogikirjoitus vuodelta 2019. Purra kirjoitti, että ”pääkaupunkiseudulla kävelee tunnistamattomia mustia säkkejä, jotka tunnistaa ihmisiksi vain siitä, että ne yleensä vetävät perässään pieniä ihmisiä”. Yleisö kysyi Orpolta, miltä tämä kuulostaa luottamuksen kannalta.

– Täysin hyväksymättömältä. Mutta minusta hän on pyytänyt anteeksi näitä, mitä hän on aikaisemmin kirjoittanut, ja se nyt riittää. Hän on todennut sen, että hän ei tällaisia tekstejä enää kirjoittaisi. Nyt täytyy keskittyä siihen, miten hän ja kaikki hallituksen ministerit hoitavat ministerintyönsä. Minun tehtäväni on arvioida ennen kaikkea sitä, miten hän siinä onnistuu, Orpo vastaa.

Hän kuitenkin lisää, ettei millään tavalla väheksy rasismia vastenmielisenä ilmiönä.

– Se ei kuulu tähän maahan, eikä se kuulu meidän hallituksemme periaatteisiin, ei meidän työskentelyymme, Orpo jatkaa.

Kun Sirkkanen kysyy Orpolta, patistiko hän Riikka Purraa anteeksipyyntöön, Orpo vastaa, että hän on käynyt Purran kanssa paljon keskusteluja, mutta Purra teki ratkaisunsa itse.

– On ihan oikein kaikille poliitikoille, että media tekee työtään ja kansalaisyhteiskunta tekee työtään ja on myös oikein, että hän pyysi anteeksi selkeästi, Orpo kommentoi.

Orpon hallitus on noussut myös esille suurissa maailmanmedioissa. Purran käyttämä rasistinen ilmaisu nousi esiin Turkin mediassa, ja ulkoministeri Elina Valtonen välitti keskiviikkona hallituksen anteeksipyynnön Turkille.

– Meidän täytyy nyt vain tehdä töitä ja on erinomaista, että ulkoministeri Valtonen on suoraan Turkin ulkoministerille välittänyt tämän anteeksipyynnön.

Yleisö kysyi Petteri Orpolta, kuinka tyrmääviä hallituskohut ovat Suomen maakuvalle.

– Ne eivät ole hyväksi Suomelle, se on aivan selvä. Suomen maakuva on erittäin vahva. Niin minun, ulkoministerin tai valtionvarainministerin, jokaisen ministerin tehtävänä on välittää nyt maailmalle se viesti, että Suomen linja ei muutu, Suomi ei muutu. Suomi on se sama luotettava kumppani, joka nojaa ja joka varjelee länsimaalaista vapaata demokratiaa ja sen keskeisiä arvoja oikeusvaltiosta ihmisoikeuksiin, Orpo vastaa.

Katso keskiviikon A-studio Yle Areenasta.