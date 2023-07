Kesätöitä päivät ja porohommia yöt – monille saamelaisnuorille kesä on unetonta aikaa

Keskikesä on poronhoidossa kiivainta aikaa. Monille kesätöitä tekeville nuorille se tarkoittaa sitä, että he ovat päivät töissä ja yöt vasanmerkityksissä.

Monille saamelaisnuorille kesä on kaikkea muuta kuin lomailua.

Kesätöitä tekeville nuorille kesä on usein parasta aikaa hankkia rahaa sukan varteen. Samaan aikaan monet nuoret ovat kuitenkin mukana myös perheen poronhoidollisissa töissä, joissa eletään kesätyökuukausina usein kiireisintä aikaa.

Inger-Anni Valkeapää on työskennellyt vuoden päiväkodissa Kautokeinossa. Valkeapää on ottanut lomaa vasojen merkitysten ajaksi.

Päiväkodissa ymmärrettiinkin hyvin, miksi Valkeapään täytyi ottaa lomaa keskikesälle.

– Se oli todella helppoa, kun isä kertoi koska merkitykset suunnilleen ovat.

Monille saamelaisnuorille onkin tärkeää päästä osallistumaan vasanmerkityksiin.

– Oli todella tärkeää päästä vasanmerkityksiin, kertoo Valkeapää.

Avaa kuvien katselu Inger-Anni Valkeapää otti kesälomaa vasanmerkitysten ajaksi. Kuva: Inger-Anni Valkeapää

Samalla olisi kuitenkin tärkeää tienata rahaa kesätöillä.

Johanna Kangas onnistui omasta mielestään löytämään hyvän kesätyön. Se mahdollistaa töiden tekemisen ja osallistumisen vasojen merkityksiin melko helposti.

Kangas on kesätöissä Karigasniemen kylätalossa. Työpaikka on tarpeeksi lähellä Kankaan kotia. Vasanmerkitysten alkaessa hän arvelee pystyvänsä olemaan yhtä aikaa töissä ja osallistumaan myös merkityksiin, ainakin viikonloppuisin.

– Saatan käydä vain viikonloppuna merkityksissä, mutta täytyy tienata rahaa.

Vasat merkitään öisin

Poronhoito on monissa saamelaisperheissä keskiössä. Vaikka suurin osa poronhoidollisista töistä tapahtuu talvella, niin uusi poronhoitovuosi alkaa kesäkuussa. Joissakin paliskunnissa on heti uuden poronhoitovuoden alussa vasanmerkitykset.

Poron vasojen merkitykset sijoittuvat keskikesään, ja useimmiten yöaikaan.

Vasojen merkitykset tapahtuvat öisin, koska silloin on viileämpää. Yleisen käsityksen mukaan yö on porojen kannalta paras ajankohta merkitsemisille.

Käytännössä tämä tarkoittaa joillekin kesätöitä tekeville nuorille sitä, että he ovat päivät töissä ja yöt vasanmerkityksissä.

Vasat syntyvät pääosin toukokuussa. Keväällä syntyneet vasat merkitään vasanmerkityksissä omistajansa korvamerkkiin. Merkityksissä poronhoitajat katsovat kenelle poro kuuluu poron korviin leikatusta merkistä. Jokaisella poronhoitajalla on oma, uniikki korvamerkki.

Vasat pyritään merkitsemään mahdollisimman nopeasti, jotta tarpeen tullen omistaja on tiedossa.

Yleensä merkityksissä menee koko yö. Merkityksissä vasoille laitetaan numerolaput kaulaan ja katsotaan kenen omistamaa vaanta, eli äitiporoa, vasa seuraa. Tällä tavalla selviää vasojen omistaja. Tämän jälkeen on itse merkintä. Vasoilta leikataan korvista paloja omistajan merkin mukaan ja tämän jälkeen vasa saa taas jatkaa matkaansa.

Porotokan koko vaikuttaa paljon siihen kuinka pitkälle yötä merkitykset kestävät. Joskus ne venyvät pitkälle aamuun.

Monien saamelaisnuorten täytyykin järjestellä kesätyöt ja vasojen merkitykset yhteen. Usein tämä vaatii joustoa niin kesätöitä tarjoavilta työnantajilta, kuin nuorilta itseltäänkin.

Avaa kuvien katselu Johanna Kangas aikoo käydä vasanmerkityksissä viikonloppuisin. Kuva: Irene Länsman

Nuorilla haasteita ehtiä nukkua tarpeeksi

Kesätöissä ja vasojen merkityksissä mukana olevat nuoret eivät ehdi omien sanojensa mukaan paljon nukkua.

Kylätalon kahvilassa työskentelevä Kangas toivoo, että hän ehtisi nukkua edes muutaman tunnin niinä aamuina, kun vasojen merkitykset ovat käynnissä.

– Sitten minä vain valvon ja nukun muutaman tunnin aamuisin.

Tiia-Káren Alakorva sensijaan on ollut kesän alussa viikon istuttamassa metsää. Alakorva valitsi työn niin että pääsi osallistumaan vasanmerkityksiin. Alakorvalle oli tärkeää päästä osallistumaan merkityksiin.

Alakorva sanoo että ehtii hyvin nukkua, jos ei lähde hakemaan tokkaa aitaan. Porot kootaan metsässä ja tuodaan aitaukseen muutaman sadan osissa.

– Jos käy kokoamassa poroja ja on yön vasanmerkityksissä, niin unet jäävät melko lyhyiksi.