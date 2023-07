Valtion antirasistisen kampanjan verkkosivusto poistettiin hallituksen vaihtuessa

Poistaminen tuli yllätyksenä yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenmanille. Stenmanin mukaan sivusto on tärkeä antirasistiselle työlle. Sivustoa hallinnoi oikeusministeriö.

Oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteisen Olen Antirasisti -kampanjan verkkosivusto on tyhjennetty äskettäin. Sivustolla lukee, että kampanja on päättynyt. Sivustoa on ylläpitänyt oikeusministeriö.

Asiasta twiittasi tänään torstaina 13.7. yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman.

– Saimme eilen tiedon, että se on poistettu OM:n toimesta viime viikolla. Emme tienneet tästä. Sivuston huolella työstetty materiaali on tärkeää antirasistiselle työlle.

Internetin historiaa penkova Wayback Machine -palvelu osoittaa, että OlenAntirasisti.fi-sivusto on ollut olemassa vielä 21. kesäkuuta.

Hallituskauden vaihto kampanjasivun poiston syy

Oikeusministeriön tuoreessa tiedotteessa kerrotaan, että kyseinen kampanja päättyi jo helmikuussa 2022. Sivusto liittyi edellisen hallituksen rasisminvastaiseen toimintaohjelmaan ja oli tarkoitus poistaa hallituskauden vaihtuessa.

– Olemme keskustelleet yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston viestinnän kanssa kampanjan sivuston sulkemisesta jo viime vuoden puolella, kun kampanja päättyi, tiedotteessa kerrotaan.

Oikeusministeriön erityisasiantuntija Katriina Nousiainen kertoo Ylelle, että päätös sivuston poistamisesta hallituskauden vaihtuessa oli ministeriön sisäinen.

Pääministeri Petteri Orpon (kok. ) hallitusohjelmassa ei ole huomioitu antirasismia tai rasismin vastaista työtä, mutta Orpolta odotetaan syysistuntokaudella tiedonantoa asiasta.

Nousiainen kertoo myös, että oikeusministeriön yhdenvertaisuus.fi-verkkosivustoa ollaan uudistamassa lähiaikoina ja siinä yhteydessä on tarkoitus perata OlenAntirasisti-sivun materiaali läpi.

Kampanja perustettiin aiemman hallituksen aikana

Nuorille aikuisille suunnattu verkkosivukampanja perustettiin syyskuussa 2021.

Sivusto on ollut yksi toimenpide rasismin vastaisessa toimintaohjelmassa, joka hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä syksyllä 2021. Tuolloin oikeusministerinä toimi Anna-Maja Henriksson (rkp.).

Kampanjan rahoitus tuli pääasiallisesti EU:lta.

Uusi oikeusministeri on aiemmin kritisoinut kampanjaa

Nykyinen oikeusministeri Leena Meri (ps.). on aiemmin kritisoinut kampanjaa Suomen uutisten artikkelissa.

– Kampanja määrittelee siis jopa vihapuheen, vaikka sitä ei lainsäädännössä ole. Ja tietysti vihapuhe määritellään niin, että se kohdistuu lähinnä maahanmuuttoon. Se on suvaitsemattomuutta, mutta kuka sen määrittelee onkin taas asia, jota ei kerrota, Meri kertoi Suomen uutisille.