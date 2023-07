Laki muuttui ja kuka tahansa saa vuokrata vesiskootteriaan – yrittäjän mielestä vastuuttomat yksityisvuokraajat pilaavat kaikkien maineen

Melontakouluttaja Tapio Tyllilä kertoo, ettö vesiskoottereiden kanssa tulee toisinaan lähikohtaamisia, mutta vaaratilanteilta on vältytty. Video: Juha Kokkala / Yle, Matias Väänänen / Yle

Vuokraajan vastuulla on varmistaa, että vesiskootterin ajajalla on tarvittavat taidot sen turvalliseen käyttöön. Ruotsissa vesiskootterin ajamiseen vaaditaan erillinen ajokortti, Suomessa ei.

Pelastuslaitos on saanut tänä kesänä lukuisia vesiskootterionnettomuuksiin liittyviä tehtäviä. Pelkästään kuluvan viikon maanantaina syntyi kaksi vaaratilannetta, kun sekä Tampereella että Äänekoskella vesiskootterin kyydissä olleet joutuivat veden varaan.

Suomen vesijettivuokraus oy:n yrittäjä Marko Ohvon mukaan tyypillinen vaaratilanteen syy on turvavälin unohtaminen. Vesiskootteri kulkee ja kääntyy nopeasti, joten vaaran elementit ovat olemassa.

– Vesillä on muitakin liikkujia. Jos lähdetään isolla porukalla liikkeelle, on tärkeää, että jokaiselle korostetaan turvavälin pitämistä edellä ajavaan. Neuvomme asiakkaita, että kuljettajalla on väistämisvelvollisuus kaikkeen liikenteeseen.

Avaa kuvien katselu Marko Ohvo kertoo tietävänsä lukuisia vuokraamoja, joissa asiakkaita opastetaan varsin puutteellisesti. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Ohvo kertoo kuitenkin tietävänsä pienempiä ja myös joitain isompia vuokraamoja, joissa asiakkaiden opastus on vähintäänkin puutteellista.

– Alalle on kasvavan suosion myötä tullut paljon erilaisia vesijettivuokraajia. Se lähtee mielestäni niistä vuokraajista: jos et käy asiakkaan kanssa läpi, miten vesillä tulee liikkua ja millaisia riskejä siellä on, ei asiakas niistä voi tietää.

”Saako ihan kuka tahansa töniä jettejä järville?”

Vesiliikennelaki uudistui kolme vuotta sitten, ja sen jälkeen kuka tahansa on voinut vuokrata vesikulkuneuvojaan eteenpäin.

Suositus on, että vesijettejä vuokrattaisiin vain täysi-ikäisille, mutta myös 15-vuotias saa luvallisesti ajaa ja vuokrata laitteen. Vuokraajan vastuulla varmistaa, että vesiskootterin ajajalla on tarvittavat taidot ja kyky sen turvalliseen operointiin.

Tampereen vesijettivuokraamon päivittäisestä liiketoiminnasta vastaava Tero Kempas toivoo tarkempaa syyniä siihen, kenen annetaan vuokrata vesijettejä.

– Mikä vuokraajan vastuu on? Saako ihan kuka tahansa Facebookissa vuokrailla, töniä jettejä järville ja antaa avaimet asiakkaalle toivotellen onnea matkaan? Tämä on mielestäni suurin ongelma, Kempas miettii.

Avaa kuvien katselu Tero Kempas kaipaa tarkempaa syyniä siihen, kuka vesijettejä saa vuokrata eteenpäin. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Suomen Meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg painottaa, että myös yksityisen vuokraajan kulkuvälineen tulee olla rekisteröity ja turvallinen vesillä liikkumiseen.

– Vastuut vuokraamisessa ovat yksityishenkilölle samat kuin firmalle.

Päihtyneitä ei vesille päästetä

Yritys voi tarpeen vaatiessa kieltää henkilöltä mahdollisuuden vuokrata vesiskootteria, mikäli tämä voi olla vaaraksi itselleen tai muulle vesiliikenteelle.

– Esimerkiksi jos polttariporukka tulee ajelemaan ja huomaamme selkeästi, että jotain on nautittu, niin emme voi päästää heitä vesille. Onnettomuuden riski kasvaa jos alkoholin kanssa on oltu tekemisissä. Emme halua, että kellekään käy mitään, Marko Ohvo toteaa.

Tero Kempas kertoo, että Tampereen vesijettivuokraamon asiakkaat kutsutaan paikalle 30 minuuttia ennen varsinaisen vuokrausajan alkamista.

– Jokaisessa vesijetissä on GPS-laitteet, joiden avulla seuraamme, onko ohjeistuksia ja sääntöjä noudatettu, Kempas sanoo.

Yleensä ohjeita noudatetaan hyvin.

– Pääsääntöisesti täällä käy kuuliaista, iloista, ja oppimishaluista porukkaa, joka tulee järvelle oppimaan eikä kaahaamaan tai aiheuttamaan pahennusta.

Syyttävä sormi osoittaa usein väärin

Kempas harmittelee, että vaikka väärinkäytöksiä syntyisikin yksityishenkilöiden vuokrattua jettejään, syyttävä sormi osoittaa lakia noudattavaa yritystä.

– Heiltä (yksityisiltä vuokraajilta) puuttuu täysin perehdytys jetin käyttöön, mikä aiheuttaa läheltä piti -tilanteita. Ei esimerkiksi ole kerrottu kuinka noustaan jetin selkään takaisin jos sieltä tippuu, ja kuinka jetti käännetään ympäri jos se on mennyt katolleen, Kempas sanoo.

Avaa kuvien katselu Lain mukaan myös 15-vuotiaat saavat vuokrata ja ajaa vesiskootteria. Usein vuokrayritykset kuitenkin vaativat vuokraajalta 18 vuoden ikää. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Marko Ohvon mukaan itse vesiskootterien omistajat eivät juurikaan joudu vaaratilanteisiin, koska he osaavat ajaa sääntöjen puitteissa. Vaaratilanteet ovat yleensä vesiskoottereita vuokraavien henkilöiden aiheuttamia.

– Se harmittaa heitä (vesiskootterin omistajia), että tällaisista tilanteista aiheutuu huonoa mainetta heitä ja vesijettejä kohtaan.

Ainakin tämänviikkoisessa Tampereen tapauksessa vesiskootteri oli vuokrattu.

Ruotsissa vaaratilanteiden rajoittamiseksi vesiskootterin ajamiseen on vaadittu erillinen ajokortti viime vuoden toukokuusta lähtien.

Ohvon mukaan ajokortin vaatiminen myös Suomessa vaarantaisi mahdollisesti koko hänen yrityksensä liiketoiminnan. Tero Kempas huomauttaa, ettei kyseinen muutos ole vaikuttanut tapaturmien vähentämiseen Ruotsissa.

– Mitään yksioikoista ratkaisua ongelmaan ei ole, Kempas sanoo.