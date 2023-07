Suomen tunnettuus maailmalla kasvoi ja Venäjä sai näpäytyksen – ainakin tämä Suomelle jää käteen Bidenin vierailusta

Vuonna 2021 Yhdysvaltain presidentiksi valittu Joe Biden vieraili ensimmäistä kertaa Nato-Suomessa. Biden kuvattuna Pedoksi (The Beast) kutsutun virka-autonsa takapenkillä.

Suomen tunnettuus maailmalla kasvoi, ja Venäjä sai näpäytyksen. Muun muassa näin asiantuntijat arvioivat Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin Suomen-vierailun antia.

Biden osallistui Suomessa Yhdysvaltain ja Pohjoismaiden huippukokoukseen. Biden ja tasavallan presidentti tapaisivat myös kahden kesken.

Esimerkiksi puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kuvasi Bidenin Suomen-vierailua Twitterissä ”historiallisen painavaksi” niin Suomelle kuin muille Pohjoismaille.

Mutta mikä Yhdysvaltain presidentin vierailun anti Suomelle oikein oli?

”Pidämme huolta toisistamme”

Suuria uutisia ei Niinistön ja Bidenin illalla pitämässä tiedotustilaisuudessa kuultu. Yhdysvallat-asiantuntija, viestintätoimisto Miltton USA:n toimitusjohtaja Kristiina Heleniuksen mukaan tämä oli odotettavissa. Vierailun merkitys oli Suomelle enemmänkin symbolinen.

– Tämä on hetki, joka osoittaa Suomelle ja maailmalle, että me olemme siirtyneet kokonaan uuteen aikaan Suomen historiassa. Asemassamme maailmassa on tapahtunut aikamoinen muutos. Kyseessä oli juhlahetki.

Pitkään Yhdysvaltojen tilannetta seurannut Kristiina Helenius toimii viestintätoimisto Miltton USA:n toimitusjohtajana.

Vierailun ajankohta oli kiinnostava. Suomesta on tullut hetki sitten Naton täysjäsen ja Ruotsin jäsenyys odottaa vielä sinettiä. Samalla Venäjän aloittama hyökkäyssota jatkuu edelleen Ukrainassa.

Helenius näkee, että visiitillä haluttiin myös lähettää viesti itärajan taakse. Biden painotti tiedotustilaisuudessa toistamiseen, että Yhdysvallat on sitoutunut puolustamaan Nato-alueen jokaista tuumaa ja Suomi on osa sitä.

– Biden tuli tänne myöskin lähettämään viestin Moskovalle ja muille vihamielisille maille. Nato on nyt tullut aika lähelle Venäjän rajaa. Tämä oli osoitus siitä, että pidämme huolta toisistamme, Helenius summaa.

Yksi asia on vaikuttanut Suomi-kuvaan vielä myönteisemmin kuin Bidenin vierailu

Bidenin vierailu Suomessa huomattiin myös maailmalla. Bidenin vanavedessä Suomeen saapui myös runsaslukuinen joukko kansainvälistä mediaa. Vaikka viime aikoina kansainvälinen media on ruotinut Suomen tuoreen hallituksen ministereihin yhdistettyjä rasistisia ulostuloja, Bidenin vierailun toivotaan sen sijaan kohottavan Suomen maakuvaa maailmalla.

Business Finlandin kansainvälistymispalveluista vastaavan johtajan Risto Vuohelainen uskoo, että Yhdysvaltain presidentin vierailu vaikutti myönteisesti siihen, millaisena Suomi nähdään maailmalla.

Business Finlandin kansainvälistymistoiminnoista vastaava johtaja Risto Vuohelainen uskoo, että valtioiden välisen liiketoiminnan merkitys kasvaa.

Vuohelainen kuitenkin huomauttaa, että maakuvaa koskeva työ on pitkäjänteistä. Yksittäistä tapaamista isompi merkitys Suomi-kuvaan onkin ollut Suomen Nato-jäsenyydellä.

– Jäsenyys on varmasti tuonut siinä ison buustin Suomelle. Tämä on hyvää jatkumoa sille. Nato tuo Suomelle turvallisuutta, näkyy ulkomailla ja se tuo Suomeen lisää investointeja. Yritykset näkevät Suomen hyvänä investointikohteena senkin kautta, Vuohelainen summaa.

Hän uskoo, että vierailun myötä Suomi on saanut lisää näkyvyyttä niin kansainvälisten osaajien kuin yritystenkin joukossa.

– Uskon, että tämä voi edistää myös Suomen vientiä, varsinkin Nato-maihin, Vuohelainen heittää.

