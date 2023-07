Pääministeri Orpo tapaa Saksan johtaja Scholzin kiusallisella hetkellä – Nouseeko Suomen hallituksen kuohunta esille, katso suorana klo 16.25

BERLIINI. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) tapaa tänään Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin tutustumiskäynnillä Berliinissä. Yle seuraa vierailua paikan päällä.

Virallisten tiedotteiden mukaan tarkoitus on keskustella ajankohtaisista EU- ja talousasioista, maiden kahdenkeskisestä suhteesta sekä Ukrainan tilanteesta.

Kyseessä on Orpon toinen ulkomaanmatka pääministerinä. Kesäkuussa hän kävi Islannissa Pohjoismaiden pääministerien tapaamisessa.

Scholzia kiinnostanee myös Suomen hallituksen tilanne. Rasismi, äärioikeisto ja natsismi ovat Saksalle historiallisista syistä erityisen herkkiä aiheita.

Suomessa oppositio vaatii eduskunnan puhemiestä Jussi Halla-ahoa (ps.) kutsumaan eduskunnan koolle käsittelemään hallituksen ministereiden kannanottoja.

Avaa kuvien katselu Kunniavartiosto ja Saksan liittokansleri Olaf Scholtz ottivat vastaan pääministeri Petteri Orpon Berliinissä. Kuva: Anna Karismo / Yle

Äärioikeistopuolueen kannatus vahvistuu Saksassa

Saksan julkisuudessa on käsitelty muun muassa elinkeinoministerin paikalta eroamaan joutuneen Vilhelm Junnilan (ps.) natsiyhteyksiä sekä valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) takavuosien rasistisia kirjoituksia.

Myös Saksassa on ollut koko kevään ja kesän tapetilla ääriliikkeiden, erityisesti äärioikeiston suosion kasvu.

Laitaoikeistopuolue AfD eli Vaihtoehto Saksalle on parantanut selvästi asemiaan mielipidemittauksissa. Puolueen kannatus on suurta etenkin Itä-Saksassa. Koko maassakin sillä on gallupeissa jo enemmän kannatusta kuin hallitusta johtavalla demaripuolueella.

Jos vaalit pidettäisiin nyt, AfD voisi nousta Saksan toiseksi suurimmaksi puolueeksi konservatiivien CDU:n jälkeen.

Orpo ja Scholz tuntevat toisensa viime vuosikymmeneltä, jolloin he olivat kumpikin maidensa valtiovarainministereitä. He tapasivat säännöllisesti Ecofin- ja euroryhmissä Brysselissä ja Luxemburgissa.

