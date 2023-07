Tällaisen kuvan Suomi antoi itsestään maailmalle: ulkomaalaisille toimittajille jaettiin vesipulloja, postikortteja ja uunilohta

Kansainvälinen media seuraa huippukokousta Helsingin kaupungintalolla. Tällaista siellä on.

Helsinki-vesipulloja, buffet-ruokailu ja avainkaulanauha, jossa lukee ”Finland: The happiest country in the world”.

Muun muassa tällaiset asiat odottivat torstaina ulkomailta saapuneita median edustajia, jotka työskentelevät Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden huippukokouksen ajan Helsingin kaupungintalolla.

Ulkoministeriön mukaan Suomeen on tullut ulkomailta 150 median edustajaa. Puolet heistä on Yhdysvalloista ja puolet Euroopasta. Lisäksi huippukokousta ja Yhdysvaltojen presidentin vierailua seuraa noin 150 suomalaista toimittajaa.

He saavat työskennellä lehdistökeskuksessa rauhassa, sillä poliisi on asettanut alueelle tiukkoja kulkurajoituksia kokouksen ja presidentti Joe Bidenin ja presidentti Sauli Niinistön tapaamisten ajaksi.

Tallinnasta aamulla Helsinkiin saapunut toimittaja Grete Pölluste kehuu vierailuun liittyviä järjestelyjä. Hän kehuu Suomea oikein mukavaksi paikaksi.

– Kaikki on sujunut todella jouhevasti. Yllätyin, kuinka helposti pääsimme paikalle taksilla, vaikka monet tiet olivat suljettuja. Tallinnassakin on tietöitä, joten yllätyin, kuinka vähän meidän piti käyttää kiertoteitä, sanoo valokuvaajan kanssa paikalle saapunut Pölluste.

Avaa kuvien katselu Grete Pölluste on vieraillut Suomessa muutaman kerran. Hän edustaa virolaista Delfi Meedia -mediayhtiötä. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Tarjolla suomalaista ruokaa ja hanavettä

Pöllusten tavoin monelle ammattilaiselle huippukokouksen seuraaminen voi tarkoittaa pitkää työpäivää, joten kaupungintalolla tarjotaan sekä ruokaa että juomaa. Tarjolla on valkoisia ja vaaleansinisiä vesipulloja, joihin on painatettu Helsingin kaupungin logo.

Pulloja voi täyttää oma-aloitteisesti pisteellä, jonka kyltissä mainitaan englanniksi, että Suomessa on maailman puhtainta hanavettä. Kyltissä kehotetaan täyttämään pullo uudelleen hanavedellä, jotta muovijäte vähenisi.

Ruoaksi median edustajille on tarjolla runsaassa buffetissa muun muassa raikasta salaattia, vesimelonipaloja, perunaa, kasvispihvejä, uunilohta ja muikkuja. Jälkiruoaksi tarjolla on jäätelöä.

Avaa kuvien katselu Lehdistökeskuksen työntekijän t-paita viittaa Suomen tunnettuuteen maailman onnellisimpana maana. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Jaossa on myös postikortteja, joita voi halutessaan ottaa mukaan. Korttien kuvitus liittyy vahvasti aiheeseen, josta monet tuntevat Suomen maailmalla.

Korttiin on painatettu kuvitus, jossa kaksi henkilöä istuu saunan lauteilla. Vieressä on punainen postilaatikko, jossa lukee: ”Greetings from Helsinki!”

Postikortteja on jaossa myös muilla kuvituksilla, jos saunateemainen ei kiinnosta. Suloisen kortin saa esimerkiksi poro- ja äitiyspakkausteemaisina.

Lisäksi mukaan voi napata This is Finland -nimisen lehtisen, jonka kannessa valokuvaaja Meeri Koutaniemi poseeraa metsässä.

Avaa kuvien katselu Maailman mediassa Joe Bidenin vierailu Suomeen ei ole ollut etusivun uutinen. Se on jäänyt Vilnassa järjestetyn Nato-huippukokouksen varjoon.

Kaupunki haluaa välittää yhden selkeän viestin

Helsingin kaupungin viestintäjohtaja Liisa Kivelä pitää Helsingin saamaa huomiota hienona tilaisuutena. Hän ei pidä sitä itsestäänselvyytenä.

Kivelä toivoo, että kaupunkiin tulleet toimittajat ehtisivät aistia kaupungin tunnelmaa työnteon lomassa.

– Ymmärrän, että he haluavat hyödyntää aikansa tehokkaasti. Arvelen, että toimittajia kiinnostaisivat Helsingissä aiheiden puolesta teknologia ja koulutus sekä vapaa-ajan viettoon liittyvät asiat, kuten ravintolat ja saunat.

Avaa kuvien katselu Kaupungintalon ympäristössä on torstaina laajoja kulkurajoituksia. Kuva on otettu lehdistökeskuksena toimivan rakennuksen parvekkeelta. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Viestintäjohtajan mukaan kaupunki ei ole tehnyt vierailuja varten erityisjärjestelyjä, mutta on kaupungilla vierailijoille yksi selkeä viesti.

– Kerromme mielellämme, että täällä voi elää omannäköistään elämää. Helsingissä voi nauttia sekä urbaanista kaupunkielämästä että luonnon rauhasta.

Kokosimme videolle presidentti Joe Bidenin vierailun keskeisimmät paikat. Video: Petteri Juuti / Yle, Google Earth

